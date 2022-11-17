澳洲最年长大学生：93岁长者为何就读失智症护理专业？

现年93岁的瓦尔·费尔上一次进入大学读书还是1946年，当时她是一名数学及数学统计学的学生，也是家中第一个进入大学学习的人。





那时电脑还没有进入她的学习和生活，而现在，当她在耄耋之年攻读失智症护理的学士学位时，网络、网课早已是稀松平常了。





她笑着告诉SBS的The Feed节目：“同学们的年龄大大小小不同，但我不得不说，我总是这个课堂上最年长的人。”





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她很满意同学们只是把她当成普通人而非有点像是打发时间的女性，也因为她的过往经历而尊重她关于失智症的理解和看法。



瓦尔之所以学习失智症护理，与她的家庭经历息息相关——她的丈夫伊恩（Ian）在2006年初被诊断出患有失智症，他当了四十年的记者，当时瓦尔留意到伊恩有点痴迷于木工活儿，她便敏锐地意识到了这是失智症的迹象，因为她自己的两个姐夫都患有失智症。





她说：“想到我们将没办法将我们的所有家庭计划一一实现，我很难过，也很生气，因为我们出于失智症的耻辱感而与外界变得隔绝。”





于是，瓦尔在成为失智症患者照顾者的同时，自己也寻求相关支持小组的帮助，其中很多人就曾有过照顾失智症患者或一起生活的经历。





伊恩在2013年去世，瓦尔决定自己也成立一个小组。





她说：“我意识到我认识的很多人都在失智症领域工作，我从这个群体获得了很多帮助，现在是时候由我来回报了。”





瓦尔曾组建了首届伊拉瓦拉失智症论坛（Illawarra Dementia Forum）和当地的失智症照顾者支持小组，这两项服务运作至今。





她还担任每年在伍伦贡（Wollongong）举行的伊拉瓦拉失智症论坛的组织者，为伊拉瓦拉及其他地区提供备受好评的研究、生活经验和提供照顾失智症患者的最佳做法。





除了攻读学位、管理支持小组和继续她的失智症宣传工作外，瓦尔还成为新州高龄事务理事会（COTA NSW）在伍伦贡新推出的老年护理导航员（Aged Care Navigator）试行项目的一员，提供一对一的支持。





拥有四个孩子、五个孙儿及三个曾孙的她不会特意计划哪天才是退休之日，因为这等于就结束了自己独立生活的方式。





她说：“我现在不想去养老院……我自己做所有决定，我可以每天想几点起床就几点起床、想吃什么就吃什么。“





今年早些时候，她被授予了澳大利亚勋位勋章（OAM）。





瓦尔说这很“特别”，“1953年我还观看了（伊丽莎白二世）女王的加冕仪式，所以现在一切圆满了。”





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