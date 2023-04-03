今年底起 新州将禁止公立学校学生使用手机

从今年第四学期开始，新州的公立学校内将禁止学生使用手机 。

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新当选新州州长柯明思将在年底禁止新州公立学校学生使用手机。(AAP Image/Steven Saphore)

从第四学期开始，新州的公立高中的教室、课间休息和午餐时间将禁止使用手机。

在刚结束的新州大选中，工党承诺将减少学校学生被电子产品分心的状况。新当选的工党政府表示，该项决定体现了对该承诺的兑现。

这意味着新州公立学校的学生在上学期间将不得使用手机。

新州的小学已经禁止在校园内使用手机。

州长柯民思（Chris Minns）表示，家长们担心他们的孩子在上课时发短信、使用社交媒体。

“我认识很多成年人，当手机摆在他们面前时，他们就很难集中注意力。所以我不知道为什么我们能期望孩子能够如此自律。”

柯民思说，政府不会细节到规定学校应如何管理学生手中的手机，但他认为，上锁的小包和储物柜可以是备选方案。

“有一些低成本或零成本的选择，都可使用。”柯民思说。

“方法可以简单，只要确保手机放在学生的书包里，在上学期间不能拿出来。”

柯民思，在澳洲其他州和英国，已经有证据表明，禁令校园中使用手机提高了孩子们的学习成绩。

“在英国，分数最低的学生感受到该禁令的好处是最大的。”他说，“他们的分数增长是同组学生平均增长的两倍。”

南澳州、西澳州、维州和北领地也在公立高中禁止使用手机。

新州的许多高中已经开始实施了禁令，要求学生在到校后，将手机放入锁盒或小袋中。

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Published 3 April 2023 11:46am
Source: SBS