【澳洲洪灾日报】Echuca水位预计将保持重大洪灾水平至少一周

要点： 当局预计，随着洪水向下游移动，Torrumbarry和Barham的洪灾将会恶化。

新州州长多米尼克·佩罗特（Dominic Perrottet）巡视受洪水影响的地区。

维州紧急事务管理专员安德鲁·克里斯普（Andrew Crisp）说，墨累河（Murray River）的水位今天在Echuca达到了峰值（94.9米AHD）。





AHD是英文Australian Height Datum的缩写，即澳大利亚的官方高度基准。国家测绘委员会（National Mapping Council）于1971年5月通过了AHD，作为所有垂直控制制图所参考的基准。





克里斯普说：“Echuca的水位预计将至少在七天内保持在重大洪水（major flooding）水平之上。”





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根据澳大利亚气象局的定义，所谓的重大洪水是洪灾等级中最高的一级，一旦水位达到重大洪灾水平，大片区域会被淹没，许多建筑物可能会受到影响，房屋和城镇可能会被隔绝，主要的铁路和交通路线会被关闭，当地民众可能需要被疏散，公用事业服务可能受到影响。





当局表示，洪水现在将开始从Echuca向下游移动，并影响到Swan Hill 和 Mildura等地区。





气象局预计，随着水流向下游移动，Torrumbarry和Barham的洪灾将恶化。





当局对这些城镇已发布观察和行动警告（Watch and Act warning）。



预计整周墨累河流域都会有进一步的降雨，可能会造成河水再次上涨和洪水。





气象局高级气象学家凯文·帕金（Kevin Parkyn）说，预计维州这几天会有阵雨，周日到周二会有大量降雨。





新州州长佩罗特今天正在Moree巡视受洪水影响的地区。





在新州的Moree、Dubbo、Mudgee和Moama的部分地区，当局已发布了130多个紧急警告，包括24个疏散令。



由于邦巴拉河（Bombala River）的水位正在上升，预计将发生中度洪水（moderate flooding），新州的紧急服务中心（SES）已经对邦巴拉房车公园（Bombala Caravan Park）发出了疏散警告。





在Narrabri的许多地方，当局已经对人们发出了类似的撤离警告。





预计那拉部里溪（Narrabri Creek）的水位今天将达到7.40米。





新州紧急服务中心建议Lismore的居民保持信息畅通，因为威尔逊河（Wilsons River）在周二白天和夜间直至周三预计将保持在较小洪水（minor flooding）水位，即4.20米以上。



气象局表示，目前内陆流域Gwydir、Mehi、Namoi、Macquarie、Bogan、Lachlan、Murrumbidgee、Murray和Darling河都发布了重大洪水警报。





气象局预计，天气可能会在周中变得“更加稳定”。





但不排除周三和周四在维州、塔州和新州南部有阵雨及可能的暴风雨，塔州可能有大雨。





如果您遇到危及生命的紧急情况，请拨打Triple Zero（000）。如果您遭遇暴风雨、大风、冰雹或树木倒塌造成的损失，以及树枝威胁到您的财产或人身安全，请拨打新州紧急服务中心电话132500或维州紧急服务中心电话1800 226 226。





要获得英语以外其他语言的信息，请拨打笔译和口译服务电话131 450（电话免费），请他们拨打VicEmergency热线。





如果您是聋人、有听力障碍或语言/交流障碍，请联系National Relay Service，电话是1800 555 677，请他们拨打VicEmergency热线。



