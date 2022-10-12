不满新州精英学制改革 华人家长欲用选票让州长“下台”

政策推出后引起广泛关注，有华人家长发起网上请愿，有家长呼吁在明年3月的新州选举让州长佩罗特（Dominic Perrottet）“下台”。





网上请愿的发起者、华人家长Bruce Fan对SBS中文表示，有信心让佩罗特丧失在悉尼西北区Epping选区的席位。





新州政府根据2018年一份审查中所提出的“特定群体中有潜力的学生缺乏（精英学校和精英班的）位置”，因而在今年7月宣布改革精英学制，将20%的名额预留给弱势群体的学生，75%维持目前入学标准，另外5%分配给其他需要特殊考虑的学生。





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弱势群体包括来自社会经济地位较低的学生、原住民学生、残疾人士以及来自农村和偏远地区的学生。





这项名为Equity Placement Model的方案将于2023学年实施。这意味着，目前新州51所精英中学和77所小学的精英班（OC班），共预留860个名额给上述四个群体。





Bruce在消息公布后发起联名请愿，目前已得到约4500人支持。他表示，由于没有法律途径改变政策，唯一可做的就是在下次选举中让佩罗特下台。





他透露，他组建了几个微信群，聚集起千余名关注此事件的华人家长，其中很多人住在Epping选区。



NSW Premier Dominic Perrottet (middle), and NSW Minister for Education and Early Learning Sarah Mitchell (right) at Cammeray Public School. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE “我不仅想制造话题......如果我能令他败选，下一个目标就是（教育部长）米切尔（Sarah Mitchell）。”





他也已写信给新州监察专员署（NSW Ombudsman）表达担忧。





Bruce表示，在发起联名请愿后不久，他和一些成员已会见过教育部的代表。





“没人关心我们想要什么。”





他有两个孩子，一个已经入读精英中学，另一个也在明年入学。他表示自己不是唯一受影响的人，但对政策极其愤慨。





“（见州长）太迟了，他已公布政策，已造成了伤害，无法回头。我想做的就是取消政策。”





“与其预留两成名额，我认为应该增加两成名额给弱势群体。这对我来说更合理。”



邻近选区选情受影响

离新州选举不到6个月，自由党在邻近的Willoughby选区已感到选情紧张。





该区的自由党下议员蒂姆·詹姆斯（Tim James）此前已公开反对新州自由党政府的精英学制改革。他表示，他选区内有不少家长担心改革令入学标准降低，而本应合资格的学生则错失机会。





他对SBS中文说：“我感受到这些担忧，希望确保这善意的改革能正确执行，不会出现预想外的结果。”





他表示，政府改革精英中学和精英班并未进行咨询，也没充分考虑其影响。





“（米切尔）部长已安排我的办公室获取（教育）部门的紧急简报，并同意我的要求，为本地居民提供资讯说明会。”





他也认为应该增加弱势群体的名额，而非“降低标准”。





“没人反对向社会中的弱势群体伸出援手，但我们应该提升他们、解决弱势的根源，让所有人都有公平的发展机会，而非为部分人降低标准。”





根据2021年人口普查数据，Willoughby选区有27%的居民有华人血统，58%的居民的双亲都在海外出生；而在Epping选区，31%居民有华人血统，67%的居民的双亲均在海外出生。





在今年2月举行的补选中，自由党的得票率下跌13.5%，最终以53.3%的微弱优势胜出。





蒂姆·詹姆斯称，需要做很多工作来保住选民的支持。





“作为议员，你不能害怕站出来反对自己的政府、自己的党、身居高位的人，我觉得这是这份工作的重要部分。”



NSW Liberal MP Tim James. Source: Supplied / Facebook

方案已推出

新州教育部称，Equity Placement Model的方案旨在“缩窄未被代表群体就读精英中学方面的差距，不会对其他申请者造成重大影响”。





2023学年七年级的精英中学学额共4248个，首批学额在8月19日推出“不足一半”。教育部网站写道，预留给弱势群体的数量为“860个中的369个，或20%中的8.7%”，而“绝大部份如常提供给普通申请人（4253中的91.3%）”。





其中，部分精英中学（partially selective high schools）和偏远地区的农业中学的弱势群体名额比例较多，已推出20%中的11.3%；完全精英中学（fully selective high schools）则为7.3%。





成绩方面则与社区预期相反，教育部表示：“大部分获得平等学额的学生的考试表现等同或优于那些学校的预留名单学生。”





尽管当局称该政策的影响“微乎其微”，但蒂姆·詹姆斯相信深层影响尚未浮现。





“我从部长办公室和其他来自教育部门的人那得知，（新措施）对这个社区的影响会非常有限，因为那四个群体（人数）不多。”





“他们告诉我影响微乎其微，当然是在头一年或两年......他们会继续关注。”





“我说，‘那我想知道数据具体显示什么‘，因为我担心任何人......可能会错失（机会），我不想社区的任何孩子错失精英学校的名额。”





SBS中文已联系新州州长佩罗特寻求评论。





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