全国内阁会议：家庭及商用电费单将迎来削减

要点 周五的全国内阁会议因总理新冠阳性改为线上举行。

家庭将获得电费回扣，与此同时煤价将设上限。

又一波新冠疫情来临之际，领导人还讨论了医院的财政安排。

联邦及各州领导人达成里程碑式的协议以控制能源价格。正为生活成本危机而挣扎的澳大利亚人将在圣诞来临之际迎来临时喘息之机。





联邦政府将出资为澳大利亚家庭提供总价值达15亿澳元的能源回扣。该计划将由各州州政府执行。





总理阿尔巴尼斯说：“不直接发现金，这样做可以为经济压制通胀。”





这一临时措施是阿尔巴尼斯提出的一项新计划的四根支柱之一。阿尔巴尼斯于周五的全国内阁会议后宣布了这一计划。





政府的计划中还包括什么？





该计划还包括在昆士兰和新南威尔士对煤炭实行每吨120澳元的临时价格上限。





此外联邦监管部门还将推出一项为期12个月的天然气价格上限，上限为每千兆焦耳12澳元。





为实行这些措施，联邦议会将在下周投票以通过有关法案。





总理阿尔巴尼斯因感染新冠而以视频方式主持了周五的全国内阁会议，他说保护澳大利亚消费者不受持续上涨物价的最坏影响需要“紧急行动”。





“非常之时需要非常手段。我们知道随着俄罗斯对乌克兰的入侵，全球能源价格正大幅上涨，”他说。





“而且因为澳大利亚未能对我们自己的一些能源资产进行投资，我们现在面对这些国际价格浮动十分被动。”





“这给我们的商业带来了压力，而且此后也对家庭带来了压力。”





阿尔巴尼斯称这一方案对各州的影响将有所不同，那些依赖煤炭的州将会受到更为严重的影响。





而随着澳大利亚迎来另一波新冠疫情，为前线医疗工作者提供的高危环境疫情补助（high-risk setting pandemic payment）将延长发放至夏季末尾。





这一计划是如何出台的?





此前，联邦政府和新州和昆州政府就谁来负担价格上限干预措施带来的财政压力而争执不休。这两个州均为产煤大州。





在联邦政府10月的预算案预计电价将在两年内上涨56%。





昆州州长帕拉什伊（Annastacia Palaszczuk）在上周警告说，昆士兰“不可能”牺牲煤炭行业的利益。此后新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）提出联邦政府应当设法减弱这一计划对经济活动的间接影响。





但本周新州财长马特·基恩（Matt Kean）称他不会为失去的财政收入谋求补偿，称新州“已做好准备承担代价”以保护消费者。





基恩警告称，联邦需要在本周内采取措施，否则物价将继续上涨到新的一年。





“煤矿将关闭”





在周五的全国内阁会议前，反对党前排议员西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）指责工党政府兑现其削减生活开支的进展缓慢。





伯明翰说，政府有责任清楚地解释澳大利亚民众会获得什么样的补助，以及什么时候能得到它。



