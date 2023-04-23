新西兰总理:澳公民身份规则变革后，不担忧人才流失

在阿尔巴内斯政府宣布公民身份规则变革后。新西兰总理克里斯·希普金斯称，他不相信会有大量的技术专业人员离开新西兰前往澳大利亚。





预计约有35万在澳新西兰人将从7月1日开始生效的变化中受益。





更新后的规则将允许新西兰人获得在2001年霍华德政府做出改变前所拥有的权利。





这些权利包括：获得关键的福利待遇、学生贷款、残障支持、公共住房；投票能力、为公共服务部门工作或在军队服役。





22年来，新西兰一直在争取恢复这些福利，特别是澳大利亚人有获得新西兰公民身份和类似福利的途径。





新西兰的招聘公司称，他们担心该协议会让更多的技术人才离开新西兰前往澳大利亚。





希普金斯称，对所谓的人才流失的担忧是被夸大了。





他说："就是否会导致更多新西兰人移居澳大利亚而言，我不相信会出现这种情况。我相信这将导致在澳新西兰人得到更公平的待遇。我们对此表示欢迎，但我绝对相信，在新西兰生活的新西兰人会希望继续留在家乡，真正的帕夫洛娃和拉明顿的家乡。他们有足够的理由留在新西兰的家乡。"





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