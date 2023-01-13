被爆曾穿纳粹制服庆生 佩洛提的州长任期是否将终结

要点
- 新州州长被透出曾在2003年身着纳粹制服庆祝自己21岁生日
- 交通部长大卫·艾略特（David Elliot） 曾私下提醒佩洛提公开承认错误
- 佩洛提亲自向新州犹太委员会道歉
近日，有消息透露新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）曾在自己21岁的生日派对上穿着纳粹制服，这可能会影响其两个月后的竞选。
处理完十几名同事的退休的相关事宜之后，州长公开回应了具有争议的服装事件，形容其为“严重的错误”。
他周四表示：“在我21岁那个年龄，我只是不了解那件制服意味着什么。”
“这只是一件幼稚的事情...我为此事件所带来的伤害感到抱歉。”
当被问及当年为何穿着纳粹制服时，佩洛提说：“我不再是我21岁的样子了。”
“那时，我对历史的理解还不够深入。”
澳大利亚7频道的新闻称，交通部长大卫·艾略特曾在周二私下催促佩洛提的内阁成员，让他公开回应此事件。
这起事件发生在佩洛提加入新州自由党一年后，两年前佩洛提被任命为新州年轻自由党主席 （NSW Young Liberals）。
著名的澳大利亚犹太历史学家苏珊娜·拉特兰 (Suzanne Rutland) 说，近二十年来，人们对纳粹历史的理解发生了很大的变化。
拉特兰说：“近年来，大家对这些问题的敏感度已经有了很大的提高。”
不过拉特兰也指出，也是直到去年，纳粹字符（swastika）才在新州和维州被正式禁止使用。
文化历史学家乔丹娜西尔·弗斯坦（ Jordana Silverstein ）表示，州长承认错误的时机是为了挽回面子，而不是真正为自己的行为负责。
她告诉APP新闻说：“这一直被认为是冒犯的，但这是谁的意见被倾听和尊重的问题。”
“（佩洛提）穿着纳粹制服，说明了反犹太主义的正常化，以及在澳大利亚某些群体中有多可接受。"
另一方面，深感悔意的佩洛提已亲自向新州犹太代表会致歉，表示“希望这个不幸的事件能成为所有人的教训”。
佩洛提将其行为描述为“可怕的年轻天真的错误”，但代表会成员对这起事件的重要性有分歧。
有人表示，公众在2003年就知道穿着纳粹制服是冒犯的；也有人表示，21岁的佩洛提可能没有还受过有关大屠杀的教育。
新州选举将于3月18日开始。
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