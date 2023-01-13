被爆曾穿纳粹制服庆生 佩洛提的州长任期是否将终结

要点 新州州长被透出曾在2003年身着纳粹制服庆祝自己21岁生日

交通部长大卫·艾略特（David Elliot） 曾私下提醒佩洛提公开承认错误

佩洛提亲自向新州犹太委员会道歉

近日，有消息透露新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）曾在自己21岁的生日派对上穿着纳粹制服，这可能会影响其两个月后的竞选。





处理完十几名同事的退休的相关事宜之后，州长公开回应了具有争议的服装事件，形容其为“严重的错误”。





他周四表示：“在我21岁那个年龄，我只是不了解那件制服意味着什么。”





“这只是一件幼稚的事情...我为此事件所带来的伤害感到抱歉。”





当被问及当年为何穿着纳粹制服时，佩洛提说：“我不再是我21岁的样子了。”





“那时，我对历史的理解还不够深入。”





澳大利亚7频道的新闻称，交通部长大卫·艾略特曾在周二私下催促佩洛提的内阁成员，让他公开回应此事件。





这起事件发生在佩洛提加入新州自由党一年后，两年前佩洛提被任命为新州年轻自由党主席 （NSW Young Liberals）。





著名的澳大利亚犹太历史学家苏珊娜·拉特兰 (Suzanne Rutland) 说，近二十年来，人们对纳粹历史的理解发生了很大的变化。





拉特兰说：“近年来，大家对这些问题的敏感度已经有了很大的提高。”





不过拉特兰也指出，也是直到去年，纳粹字符（swastika）才在新州和维州被正式禁止使用。





文化历史学家乔丹娜西尔·弗斯坦（ Jordana Silverstein ）表示，州长承认错误的时机是为了挽回面子，而不是真正为自己的行为负责。





她告诉APP新闻说：“这一直被认为是冒犯的，但这是谁的意见被倾听和尊重的问题。”





“（佩洛提）穿着纳粹制服，说明了反犹太主义的正常化，以及在澳大利亚某些群体中有多可接受。"





另一方面，深感悔意的佩洛提已亲自向新州犹太代表会致歉，表示“希望这个不幸的事件能成为所有人的教训”。





佩洛提将其行为描述为“可怕的年轻天真的错误”，但代表会成员对这起事件的重要性有分歧。





有人表示，公众在2003年就知道穿着纳粹制服是冒犯的；也有人表示，21岁的佩洛提可能没有还受过有关大屠杀的教育。





新州选举将于3月18日开始。





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