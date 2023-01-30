新州州长到访悉尼唐人街向市民商户拜年

1月28日大年初七，新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）、新州多元文化部长库瑞（Mark Coure）和康士比（Hornsby）市长卢铎（Philip Ruddock）等自由党同僚，一同前往悉尼唐人街向市民拜年。





在醒狮锣鼓引领下，一行人沿着主街德信街（Dixon St），向现场民众派发利是糖。不少市民见到州长，纷纷要求合影。



Credit: SBS Chinese/Koma Cheng Credit: SBS Chinese/Koma Cheng Credit: SBS Chinese/Koma Cheng Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 佩洛提向SBS中文表示，农历新年是新州很多移民的重要节日，已成为本地文化、多元文化社群的一部分。“不仅是华裔和越裔人士，而是所有人都享受并加入我们州的这一重要节日。”





他提到日前为悉尼歌剧院点亮“新年红”，指本地节庆氛围很好。





“希望有更多人参与。我也带了子女去参加一些农历新年活动，他们很喜欢，喜欢那些色彩、那些小食，”他说。





佩洛提觉得农历新年最重要的价值观在于家庭。





“节日关乎价值观，而我最喜爱农历新年对家庭的关注。重要的是不仅仅是庆祝这种价值，更要借着农历新年将这种价值传递给子女，以令这州、这国家变得更好。”



佩洛德接受SBS中文記者訪問。 Credit: SBS Chinese/Gavin Gan 佩洛提到访多间华人商铺，祝愿他们生意兴隆。在得知有商户已在此经营40年后，他深表赞叹。





佩洛提向SBS中文表示，像农历新年这样的文化节日为本地经济注入动力。“这些活动令人们出来消费、去餐馆，这非常好，特别是近期经济遇到阻滞......而很多人是疫情两年多以来首次出街，这对经济很有益处。”





商户之一、来澳近半世纪的香港移民程仕坚表示，疫情后市长、州长都重新来唐人街拜年，“大家比较开心，人流多了很多”，但指交通变得不便，需要时间让顾客适应。





澳华论坛主席陈建青（Simon Chan）认为州长到访唐人街是好事。





“（唐人街）是值得（政界人士）来和华人一同庆祝......自由党政府也好，工党也好，我希望他们每一年都一样来唐人街。”



Credit: SBS Chinese/Koma Cheng Credit: SBS Chinese/Koma Cheng Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 佩洛德饒有興趣地打起舞獅隊的鑼鼓。 Credit: SBS Chinese/Koma Cheng 佩洛提在当天下午前往南区好市围（Hurstville），在当地乔治河（Georges River）市议会举办的农历新年活动向市民拜年。他所到之处人群密集，民众争相合影。





SBS作为传媒伙伴，在活动上摆设摊位，提供免费摄影、派发小礼品，其中的纸扇、纸灯笼等深受市民欢迎。有华人听众对SBS提供广东话和普通话的各类节目和资讯表示感谢和支持。





活动现场有丰富多彩的游乐、资讯和美食摊位，舞台有多元文化表演，还有财神巡街“派利是”，锣鼓喧天，热闹非凡。



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