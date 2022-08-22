新州报告本地传播的猴痘病例 当局敦促高危人群警惕症状

新州一名居民在本州境内感染了猴痘病毒。





到目前为止，大多数病例都是在海外感染的，但这一新的传播促使新州卫生当局发出警告。





新州卫生部健康保护执行主任理查德•布鲁姆（Richard Broome）博士说，无论是否从海外回来，人们都需要对症状保持警惕。





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布鲁姆博士说：“重要的是，有这些症状的人要避免与他人密切接触，包括性活动，因为避孕套不能有效地防止猴痘的传播。”





同性恋、双性恋和其他男男性行为者是最容易感染该病毒的群体之一。





症状包括皮疹、病变或溃疡——特别是在生殖器周围——以及发烧、疼痛和淋巴结肿大。





人与人之间的传播发生在与已感染者非常密切的接触中，包括皮肤接触。





症状通常在感染后7至14天开始显现。



截至周日，新州共记录有42例猴痘确诊病例，包括最近的本地感染病例，以及另外两例在澳大利亚其他地方感染的猴痘病例。





周六，维州卫生部门警告高危人群要限制他们的性对象，并接种最新的天花疫苗来保护自己，因为维州的病例在不断增加。





一种猴痘疫苗最近才开始向高风险群体推出，下月将有另一轮疫苗。



联邦政府本月早些时候获得了45万剂第三代Jynneos天花疫苗，首批交付的2.2万剂疫苗已在全国各地分发。





剩余的疫苗将在今年晚些时候和2023年初抵达澳大利亚。





澳大利亚的第一例猴痘病例是在5月份记录的。





世界卫生组织上个月宣布，多国猴痘疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。





世界卫生组织报告说，全世界已经有超过3.5万例猴痘病例和12例相关的死亡。





该疾病在非洲中部和西部流行，在欧洲部分地区也已发现传染。





它通常通过与动物接触或食用野味传播。



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