极端天气警告：海洋温度在美国某地区已达到热水浴缸的温度

要点： 本周早些时候，佛罗里达群岛及周边海域的表层海洋温度达到了38摄氏度；

这样的海洋温度会对海洋生物造成致命伤害，并威胁海洋生态系统；

世界气象组织称，自五月份以来，全球海水温度已创下月度最高纪录。

本周，美国佛罗里达群岛及其周边地区的海洋表层温度飙升至典型的热水浴缸水平。





最近，全球气象监测机构发出警告，称海水变暖对生态系统和极端天气事件带来了危险影响。



水温达到38摄氏度

美国政府的数据显示，位于佛罗里达大沼泽地国家公园（Everglades National Park）内马纳蒂湾水域的一个水温浮标，在周一下午晚些时候达到了38.44摄氏度的高温。





附近其他浮标的最高温度分别为38摄氏度和32摄氏度。



美国国家海洋和大气管理局（NOAA）公布的国家数据浮标中心（National Data Buoy Center）调查结果显示，该地区每年这个时候的正常水温应该在23摄氏度到31摄氏度之间。





随着美国其他地区持续受到高温的炙烤，佛罗里达州东南部水域的温度也在不断升高。





该领域的专家表示，陆地和海洋恶劣天气的频率和强度不断增加，表明全球人为气候变化正在助长极端天气，而目前的高温天气预计将持续到八月份。



本月早些时候，联合国世界气象组织（WMO）称，自五月份以来，全球海水温度已创下月度历史新高，这在一定程度上也是受厄尔尼诺现象的影响。





世界气象组织和美国国家海洋和大气管理局表示，像南佛罗里达州这样的气温会对海洋生物构成致命威胁，并威胁海洋生态系统。



这也可能对人类的食品供应和与水域相关工作的生计产生影响。





渔船船长达斯汀·汉塞尔（Dustin Hansel）表示，在过去的五个夏天里，渔获量“越来越少”。





他在基拉尔戈岛附近的水域中也看到了更多死鱼。



“一切都超级超级热”

汉塞尔告诉路透社记者：“在我们所有的海湾水域，所有的近海水域里，一切都超级超级热。”





美国国家海洋和大气管理局本月早些时候警告说，佛罗里达州周围水域可能会加强热带风暴和飓风，因为这些风暴在温暖水域中会积聚更多能量。





该机构还表示，气温升高也会严重影响珊瑚礁。





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