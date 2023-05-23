“他要控制我的行为”： 伴侣签证担保期间遭受家暴的困境

要点
- 无论签证状态如何，家庭暴力受害者都不必为了留在澳洲而去维持一段关系；
- 澳洲统计局（ABS）数据显示，四成澳洲人从15岁起遭受过身体或性暴力；
- 心理咨询专家和家暴救助组织表示，移民女性受害者在寻求帮助时会面临更多障碍。
本文包含对家庭暴力和自杀的描述。
2017年，Amy*（化名）来到澳洲读书，随后，她爱上了一个 “腼腆、可爱、真诚” 的小伙子，她以为他们会一直幸福美满地生活下去。
Amy原本可以自己申请永居权，但为了帮助对方经营小生意，她放弃了学业，将留在澳洲的希望寄托在前任身上。
但不久后，Amy注意到眼前的男朋友 “有一点暴躁，脾气不太好”，经常在工作时砸东西并辱骂她。
“在他的认知里面，他是我的领导，他要控制我的行为，他要把我训练得像个工具人一样，他认为这样才能把生意的利益最大化。”
他还把这种认知带到了我们的关系里面，就变成了一种权力失衡的不对等的关系。Amy
渐渐地，口头辱骂变成了肢体暴力。Amy告诉SBS中文，自己曾在一周之内，身上出现了17处伤口，包括胸部近10厘米的淤青，都是在对方的拳脚相加下造成的。
“压力很大的时候，我也有想过自杀……但理智控制了我，因为我的父母还活着，我还没有尽到赡养他们的义务，” 她说。
根据澳洲统计局的最新数据，约800万澳洲人（41％）从15岁起就遭受过身体暴力或性暴力。
其中，23%的女性和7.3%的男性报告说自己遭受过来自亲密伴侣的暴力。
Amy的心理咨询记录显示她曾患有严重的抑郁症。 Credit: supplied by Amy
该不该报警的挣扎
Amy说当她意识到自己处于一段 “不平等的关系” 后，她为是否报警而挣扎了很长时间。
当时我拿的是伴侣签证的过桥签，我很担心，不知道报警了之后会不会被取消签证。Amy
“我是希望签证能够有一个稳定的状态，至少让我这个案件有个结果，不然（如果我不知道之后会发生什么），报警是没有意义的。”
Amy说她后来从一位人权律师那里了解到，在伴侣签证担保期间遭受家庭暴力的申请者，不必维持这段关系也可继续申请永久居留权，这给了她一线希望。
SBS中文了解到，在2021-22年的移民计划中，有755名伴侣签证的申请人报告说自己遭受了家庭暴力，其中721人的永居签证申请最终获批。
Amy告诉SBS中文，自己几乎每天24小时受到监视，基本没有自由时间。2021年3月的一天，她趁看医生的机会终于逃离了。
为了避免当时伴侣的怀疑，她只带了一个背包，装了笔记本电脑和一些衣服。顺利出逃两天后，她终于鼓起勇气报了警。
我当时觉得是一种逃命的状态……整个人的精神状态和心理状态已经濒临崩溃。Amy
“我真的很害怕我报警他会不会报复我？但我当时已经想清楚了，报警才能活下来。”
报警后，Amy在政府提供的庇护所里住了三个月。等待了数月后，Amy的永居申请于2021年8月获批。
内政部一位发言人告诉SBS中文，澳洲对针对任何人的家庭暴力都是“零容忍”，无论他们是永久居民还是临时签证持有者。
Amy于2021年8月正式成为澳洲永久居民。 Credit: Supplied by Amy
澳洲移民法规允许一些签证申请人（主要是伴侣签证申请人）在遭受担保伴侣的家庭暴力导致关系破裂后，获得永居签证。
澳洲政府将会在2023-24年预算案中投入更多资金，来帮助遭受家暴的签证持有者。内政部一位发言人
“自2023年3月31日起，《1994年移民条例（Migration Regulations 1994）》下的一项新文书明确了对家庭暴力的证据要求，减少了家暴受害者依据《家庭暴力条款（Family Violence Provisions）》申请签证的负担，”该发言人补充说道。
家暴环境对孩子的影响
Amy告诉SBS中文，自己当时和前任的父母住在一起，她发现暴力在这个家庭里并不是什么新鲜事。
“他父母之间也存在很严重的家庭暴力，他爸爸也打他妈妈……他父亲经常用家乡话骂他的母亲，骂得很凶，” Amy说。
她认为这种 “不健康” 和 “不平等” 的父母关系对前任的暴力行为产生了深远影响。
我就感觉整个环境好像（都认为）暴力是一种生活的方式。Amy
澳洲统计局的数据显示，大约有260万18岁及以上的人（13％）曾在15岁之前目睹过父母间的家暴情景。
墨尔本心理咨询师赵昱滢告诉SBS中文，在家暴环境中长大的孩子可能会对暴力“深恶痛绝”或者“合理化”这一行为。
“如果他（孩子）同情他的母亲的话，他就会立志当他长大成为一个丈夫的时候，他坚决不会这样。”
“但是也有可能他认同的是他的父亲，因为他父亲在这个关系里是一个强权角色。如果他从心理上认同了父亲，那么很有可能他就会合理化他（父亲），觉得说这个事情（家庭暴力）是正常的，”她说。
澳洲统计局的数据显示，遭受来自亲密伴侣暴力的受害者绝大多数是女性。 Credit: ABS
沉默的大多数
赵昱滢说，在她工作的三年中，前来咨询的大多数家庭暴力受害者都没有报警。
1800RESPECT 是澳大利亚性侵犯与家庭暴力救助服务组织，该机构的一位发言人告诉SBS中文，来自不同文化和语言背景的人可能会遭受其他额外形式的家庭暴力，在寻求支持方面也会遇到更多障碍。
该发言人说：“（这些障碍）包括语言不通、歧视、移民（包括签证）的问题、缺乏家庭和社区的支持……以及对获得帮助和保护的法律系统了解有限。”
赵昱滢也强调，经济被管控、缺乏社会关系和语言障碍可能会阻碍移民女性受害者寻求帮助。
“如果她有孩子，在这边报警了或者说婚姻破裂对她来讲，可能要独自生活、抚养孩子。那独自承担责任的恐惧、压力和未来未知的很多东西会让她选择留下并原谅，”她说。
赵昱滢说与大多数沉默的受害者相比，找她做心理咨询的受害者只是小部分，但她表示能够选择向外界披露自己的经历已经属于“相对不错”的。
至少她知道有一些渠道可以去找，那可能我们没看到的，更多的人，她可能根本不知道该怎么求助。赵昱滢
离开了前任后，Amy搬了家，并读了一门社工课程。她说，走出家庭暴力的阴影并不容易，有时候她还会做噩梦，梦到那些她最害怕的东西。
Amy说自己已经读完了社工课程，未来将致力于从事帮助遭受家暴的未成年人。 Credit: Supplied by Amy
“有时候做噩梦，我又被人家追着打，醒了我就会说，很好，那些只是做梦而已。你看你现在不是躺在香喷喷的床上吗？很安全，你不用害怕，” 她说。
Amy说自己在报警后收到了很多善意的帮助，她现在致力于成为一名社工，帮助遭受家暴的未成年人。
她鼓励那些和她有类似经历的受害者不要害怕寻求帮助。
你只要有勇气脱离这种关系向外界寻求帮助，这个社会全都是愿意帮助你的人。Amy
“我们是家庭暴力的受害者，但我们不仅限于此。我们是幸存者。我们会活下来，我们会生活得更好，” 她说。
如果您或身边有人正遭受家暴，请拨打以下热线：
- 如遇紧急情况，请拨打000
- 性侵犯与家庭暴力救助服务热线：1800 737 732
- 生命救助热线 ：13 11 14
- 儿童求助热线1800 55 1800
- 男性帮助热线 ：1300 789 978
- 口译服务热线：
注：出于安全考虑，Amy没有透露她的真实姓名。
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