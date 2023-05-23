“他要控制我的行为”： 伴侣签证担保期间遭受家暴的困境

要点 无论签证状态如何，家庭暴力受害者都不必为了留在澳洲而去维持一段关系；

澳洲统计局（ABS）数据显示，四成澳洲人从15岁起遭受过身体或性暴力；

心理咨询专家和家暴救助组织表示，移民女性受害者在寻求帮助时会面临更多障碍。

本文包含对家庭暴力和自杀的描述。





2017年，Amy*（化名）来到澳洲读书，随后，她爱上了一个 “腼腆、可爱、真诚” 的小伙子，她以为他们会一直幸福美满地生活下去。





Amy原本可以自己申请永居权，但为了帮助对方经营小生意，她放弃了学业，将留在澳洲的希望寄托在前任身上。





但不久后，Amy注意到眼前的男朋友 “有一点暴躁，脾气不太好”，经常在工作时砸东西并辱骂她。





“在他的认知里面，他是我的领导，他要控制我的行为，他要把我训练得像个工具人一样，他认为这样才能把生意的利益最大化。”



他还把这种认知带到了我们的关系里面，就变成了一种权力失衡的不对等的关系。 Amy

渐渐地，口头辱骂变成了肢体暴力。Amy告诉SBS中文，自己曾在一周之内，身上出现了17处伤口，包括胸部近10厘米的淤青，都是在对方的拳脚相加下造成的。





“压力很大的时候，我也有想过自杀……但理智控制了我，因为我的父母还活着，我还没有尽到赡养他们的义务，” 她说。





根据澳洲统计局的最新数据，约800万澳洲人（41％）从15岁起就遭受过身体暴力或性暴力。





其中，23%的女性和7.3%的男性报告说自己遭受过来自亲密伴侣的暴力。



Amy的心理咨询记录显示她曾患有严重的抑郁症。 Credit: supplied by Amy

该不该报警的挣扎

Amy说当她意识到自己处于一段 “不平等的关系” 后，她为是否报警而挣扎了很长时间。



当时我拿的是伴侣签证的过桥签，我很担心，不知道报警了之后会不会被取消签证。 Amy

“我是希望签证能够有一个稳定的状态，至少让我这个案件有个结果，不然（如果我不知道之后会发生什么），报警是没有意义的。”





Amy说她后来从一位人权律师那里了解到，在伴侣签证担保期间遭受家庭暴力的申请者，不必维持这段关系也可继续申请永久居留权，这给了她一线希望。





SBS中文了解到，在2021-22年的移民计划中，有755名伴侣签证的申请人报告说自己遭受了家庭暴力，其中721人的永居签证申请最终获批。





Amy告诉SBS中文，自己几乎每天24小时受到监视，基本没有自由时间。2021年3月的一天，她趁看医生的机会终于逃离了。





为了避免当时伴侣的怀疑，她只带了一个背包，装了笔记本电脑和一些衣服。顺利出逃两天后，她终于鼓起勇气报了警。



我当时觉得是一种逃命的状态……整个人的精神状态和心理状态已经濒临崩溃。 Amy

“我真的很害怕我报警他会不会报复我？但我当时已经想清楚了，报警才能活下来。”





报警后，Amy在政府提供的庇护所里住了三个月。等待了数月后，Amy的永居申请于2021年8月获批。



Amy于2021年8月正式成为澳洲永久居民。 Credit: Supplied by Amy 内政部一位发言人告诉SBS中文，澳洲对针对任何人的家庭暴力都是“零容忍”，无论他们是永久居民还是临时签证持有者。





澳洲移民法规允许一些签证申请人（主要是伴侣签证申请人）在遭受担保伴侣的家庭暴力导致关系破裂后，获得永居签证。



澳洲政府将会在2023-24年预算案中投入更多资金，来帮助遭受家暴的签证持有者。 内政部一位发言人

“自2023年3月31日起，《1994年移民条例（Migration Regulations 1994）》下的一项新文书明确了对家庭暴力的证据要求，减少了家暴受害者依据《家庭暴力条款（Family Violence Provisions）》申请签证的负担，”该发言人补充说道。



家暴环境对孩子的影响

Amy告诉SBS中文，自己当时和前任的父母住在一起，她发现暴力在这个家庭里并不是什么新鲜事。





“他父母之间也存在很严重的家庭暴力，他爸爸也打他妈妈……他父亲经常用家乡话骂他的母亲，骂得很凶，” Amy说。





她认为这种 “不健康” 和 “不平等” 的父母关系对前任的暴力行为产生了深远影响。



我就感觉整个环境好像（都认为）暴力是一种生活的方式。 Amy

澳洲统计局的数据显示，大约有260万18岁及以上的人（13％）曾在15岁之前目睹过父母间的家暴情景。





墨尔本心理咨询师赵昱滢告诉SBS中文，在家暴环境中长大的孩子可能会对暴力“深恶痛绝”或者“合理化”这一行为。





“如果他（孩子）同情他的母亲的话，他就会立志当他长大成为一个丈夫的时候，他坚决不会这样。”





“但是也有可能他认同的是他的父亲，因为他父亲在这个关系里是一个强权角色。如果他从心理上认同了父亲，那么很有可能他就会合理化他（父亲），觉得说这个事情（家庭暴力）是正常的，”她说。



澳洲统计局的数据显示，遭受来自亲密伴侣暴力的受害者绝大多数是女性。 Credit: ABS

沉默的大多数

赵昱滢说，在她工作的三年中，前来咨询的大多数家庭暴力受害者都没有报警。





1800RESPECT 是澳大利亚性侵犯与家庭暴力救助服务组织，该机构的一位发言人告诉SBS中文，来自不同文化和语言背景的人可能会遭受其他额外形式的家庭暴力，在寻求支持方面也会遇到更多障碍。





该发言人说：“（这些障碍）包括语言不通、歧视、移民（包括签证）的问题、缺乏家庭和社区的支持……以及对获得帮助和保护的法律系统了解有限。”





赵昱滢也强调，经济被管控、缺乏社会关系和语言障碍可能会阻碍移民女性受害者寻求帮助。





“如果她有孩子，在这边报警了或者说婚姻破裂对她来讲，可能要独自生活、抚养孩子。那独自承担责任的恐惧、压力和未来未知的很多东西会让她选择留下并原谅，”她说。





赵昱滢说与大多数沉默的受害者相比，找她做心理咨询的受害者只是小部分，但她表示能够选择向外界披露自己的经历已经属于“相对不错”的。



至少她知道有一些渠道可以去找，那可能我们没看到的，更多的人，她可能根本不知道该怎么求助。 赵昱滢

Amy说自己已经读完了社工课程，未来将致力于从事帮助遭受家暴的未成年人。 Credit: Supplied by Amy 离开了前任后，Amy搬了家，并读了一门社工课程。她说，走出家庭暴力的阴影并不容易，有时候她还会做噩梦，梦到那些她最害怕的东西。





“有时候做噩梦，我又被人家追着打，醒了我就会说，很好，那些只是做梦而已。你看你现在不是躺在香喷喷的床上吗？很安全，你不用害怕，” 她说。





Amy说自己在报警后收到了很多善意的帮助，她现在致力于成为一名社工，帮助遭受家暴的未成年人。





她鼓励那些和她有类似经历的受害者不要害怕寻求帮助。



你只要有勇气脱离这种关系向外界寻求帮助，这个社会全都是愿意帮助你的人。 Amy

“我们是家庭暴力的受害者，但我们不仅限于此。我们是幸存者。我们会活下来，我们会生活得更好，” 她说。





如果您或身边有人正遭受家暴，请拨打以下热线：



如遇紧急情况，请拨打000

性侵犯与家庭暴力救助服务热线 1800RESPECT ：1800 737 732

生命救助热线 Lifeline ：13 11 14

儿童求助热线 Kids Helpline： 1800 55 1800

男性帮助热线 MensLine Australia ：1300 789 978

口译服务热线： 131450

注：出于安全考虑，Amy没有透露她的真实姓名。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



