受华人欢迎的奔富红酒制造商将关闭维州一酒厂

奔富（Penfolds）葡萄酒制造商Treasury Wine Estates将关闭其在维州的一个用于生产19Crimes和Wolf Blass等低价品牌的酒厂，并出售两个葡萄园，由于经济型葡萄酒的受欢迎程度持续下降，60个工作岗位将被取消。





Treasury Wine Estates的首席供应官凯琳·佩蒂（Kerrin Petty）周三在其网站上表示，随着世界各地的消费者远离经济型葡萄酒（每瓶售价低于10澳元），而生产成本继续上升，已经不可能保持维州西北部城镇卡拉多克（Karadoc）的酒厂营业。





她还表示：“做出关闭一个工厂的决定是我们非常严肃的事情，是我们在考虑了所有其他可能的选择之后的最后手段。我们致力于协助我们的团队成员找到未来的工作，并继续支持当地的酿酒业。”





这家在澳大利亚证券交易所上市的全球葡萄酒出口商表示，它预计卡拉多克酒厂的商业品牌葡萄酒产量将在未来几年下降到其生产能力的60%，而70%的成本将保持固定。





根据Statista网站的数据，作为澳大利亚红酒的重要出口国，中国的进口葡萄酒市场在过去几年中也经历了动荡，进口额自2018年以来有所缩水。





在2018年，澳大利亚葡萄酒出口四成销往中国，其中，由Treasury Wine Estates生产的Lindeman’s，Wolf Blass和Yellowglen都是受到中国消费者欢迎的中低端澳大利亚红酒品牌。其高端品牌奔富更是中国红酒消费者中的知名红酒品牌。





2022年，中国是世界上第五大葡萄酒进口国下降至第七位。2021年，中国对澳大利亚出口的葡萄酒加征了5年的反倾销税，使一些澳大利亚企业面临116.2%-218.4%的反倾销税税率。





这一举措对澳大利亚的葡萄酒行业也造成了打击。





Treasury Wine将在关闭卡拉多克酒厂后寻求出售该地。





卡拉多克自1973年开始运营，为该公司的19Crimes、Lindeman's、Wolf Blass和Yellowglen品牌生产葡萄酒。在其关闭后，这些品牌将继续通过Treasury Wine的巴罗萨谷酒厂，以及其酿酒合作伙伴Zilzie Wines和Qualia来生产。





Treasury Wine还将出售位于维州西北部的Cullulleraine湖和新州西南部的Wentworth的两个商业葡萄园，该制造商将专注于发展其豪华和优质葡萄酒品牌。





佩蒂在声明中表示：“许多因素导致了我们的葡萄园足迹的变化，包括消费者趋势和葡萄酒偏好的变化，以及环境的变化，如温度升高和水的减少。”





“这意味着剥离我们的一些葡萄园资产，但也在寻找机会，在新的地点扩大我们的足迹，以促进未来的增长。”





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