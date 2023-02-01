澳洲外长黄英贤在标志性演讲中敦促英国正视其殖民历史

要点 澳大利亚外交部长黄英贤呼吁英国正视其殖民历史；

黄英贤说，澳大利亚和英国都拥有多元文化的联系，这将有助于在印度 – 太平洋地区的关系；

她说，澳大利亚以前没有充分听取太平洋地区的意见，现在是时候改变了。

英国在推进向印度洋 – 太平洋地区倾斜的新战略，外交部长黄英贤敦促英国正视其在该地区的殖民历史。





黄英贤在伦敦国王学院发表了标志性的演讲，强调了澳英两国之间的深厚联系。她说，一个多世纪前澳大利亚联邦成立后，许多澳大利亚人仍然认为自己是英国人。





“但随着我们两国、地区乃至世界的性质发生了变化，我们关系的特点也发生了变化，” 她说。



她认为，澳大利亚和英国的“现代面貌”展示了丰富的文化。两国要想在印太地区取得进展，就必须理解这一点。





“今天，作为一个现代、多元文化的国家——拥有300多个祖先和地球上最古老的文化——澳大利亚认为自己处于印太地区，属于印太地区。”





参议员黄英贤提到其家庭的经历以及其个人作为移民后代的经历。





她说，许多与她父亲来自同一华人宗族的人在英国北婆罗洲（British North Borneo）公司的锡矿和种植园工作，而其他人包括她的祖母，则为英国殖民者做家佣。





“对于那些故事的主体人物和听故事的人来说，这样的故事有时会让人不舒服。”



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她承认，澳大利亚并没有总是认真听取东南亚和太平洋国家的意见，但政府正在努力改变这种状况。





她说，与“停留在我们各国历史的狭隘版本中”相比，了解过去带来了找到更多共同点的机会。





澳大利亚副总理理查德 • 马尔斯（Richard Marles）说，外交部长提出了一个重要观点，即承认过去有利于深化关系。





他在接受澳大利亚广播公司电视台采访时说：“对所有国家来说，反思过去很重要，这为未来有意义的参与提供了一个途径。”





“我们希望看到一个参与我们地区事务的英国，他们当然也寻求这样做，因为如果英国参与印太地区事务，将有助于提供稳定……这真的很重要。”





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