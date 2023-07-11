澳总理押后访华 政府将先任命下任澳驻华大使

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）已安排在今年下半年先后出席印度举行的二十国集团（G20）峰会、美国举行的亚太经合组织（APEC）领导人峰会，以及库克群岛举行的太平洋岛国论坛（PIF）。





至于此前一直有传年内访华的消息，据《悉尼晨锋报》报道，外交部已于上周向与中国有紧密贸易联系的商界领袖透露，阿尔巴尼斯很可能不会在今年到访中国。





联邦政府一直希望，在北京当局取消对澳贸易限制并释放澳籍华裔记者成蕾后，再安排访华行程。加之上周香港警方通缉在澳民主人士，令进一步改善两国关系变得意兴阑珊。





澳中工商业委员会（Australia China Business Council）前主席史伟立（Warwick Smith）表示，阿尔巴尼斯无需着急赶及今年10月31日前总理惠特拉姆（Gough Whitlam）首次访华50周年的纪念日。





“我们想先见到那些问题被解决，为一次富有成果的访问扫除障碍。”



外交部长黄英贤于2022年底访华时，与驻华大使傅关汉在北京。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 与此同时，澳洲驻华大使傅关汉（Graham Fletcher）将于今年8月结束四年任期，外交部据报已决定了适当的继任人选，为总理未来访华铺路。





傅关汉在澳中关系低谷的2019年上任，经历了新冠疫情。虽然任期内充满挑战，但他被广泛认为处理得当，特别是在出庭旁听成蕾审判而被阻挠的事件中。





史伟立表示，商界领袖认为刚于6月辞职的西澳前州长麦高文（Mark McGowan）可以胜任驻华大使一职，因其了解对华贸易的重要性，在任时发展了良好的合作关系。





不过，智库洛伊研究所（Lowy Institute）高级研究员马利德（Richard McGregor）则认为，继任者除了有外交能力，也需要具备“对中国政治和治国方式的深刻认识”，以及“脸皮特别厚”。





“这特别重要，因为会有很多困难，并在澳大利亚有多大程度上可以和中国交好，有精细而平衡的判断。”





有消息人士透露，当局已决定了新任驻华大使人选，将于稍后公布。据称其人是熟悉北亚事务、能说中文的资深公职人员。





《悉尼晨锋报》获悉，曾担任驻华大使馆高级官员的韩家思（Justin Hayhurst）一度被认为是适合的继任者，但他最近已被任命为驻日本大使；而曾任外交与贸易部副秘书长和任职驻华大使馆的中国问题专家艾莉·罗森（Elly Lawson）曾被提名，但被以家庭原因拒绝。





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