“六四”事件34周年：港警拘留23人 全球各地接棒悼念

曾在过去多年都举行全球最大型“六四”烛光悼念集会的香港，在《港区国安法》实施后连续第三年未能举办烛光悼念集会。但与此同时，世界各地都有人发起集会、坚持悼念“六四”，包括台北、伦敦、纽约、柏林，以及澳大利亚多个城市。





在香港铜锣湾维多利亚公园——三十多年一直举行“六四烛光晚会”的场地，警方在星期日采取截停搜查行动，并出动多辆武装警车及小型巴士戒备。





路透社记者在现场目击，警方在现场带走十余人，包括当时手持一束鲜花的67岁社运人士王凤瑶（“王婆婆”）、一名手持《5月35日》舞台剧剧本的男子，以及一名手持蜡烛站在路边的年长男子。



一名女子在香港维多利亚公园阅读《5月35日》舞台剧剧本；摄于2023年6月4日。 Source: AAP / Ben Marans / SOPA Images / Sipa USA 一名身穿黑色T恤、在现场被警方搜查的51岁男子Chris To接受路透社记者访问时说：“政权想你忘记，但你不能忘记...... 它（中国政府）想将所有历史洗白。”





“我们需要用我们的身体及口述，告诉他人（当年）发生的事。”





警方周一（6月5日）证实带走11名男子、12名女子，年龄在20至74岁间，并表示他们涉嫌“破坏社会安宁”。





香港民运人士认为，警方的行动是中国政府大规模打压在港异见人士的一部分，批评此举违反在1997年主权移交时所作出“一国两制”、“五十年不变”的承诺。





根据当地媒体报道，今年警方出动多达6000警力，包括防暴队及反恐部队人员。警方除了在维园及政府总部等加强布防，也在各区巡逻。



一名女子在香港维多利亚公园被超过20名警员查问及搜查物品；摄于2023年6月4日。 Source: AAP / Ben Marans / SOPA Images / Sipa USA 此前，香港行政长官李家超曾警告民众必须遵守法例，但并未澄清究竟参与“六四”悼念集会是否有违2020年颁布实施的《港区国安法》。





警方在一份声明中表示，部分被捕人士涉嫌煽动分裂国家及“危害社会安宁”。



收听节目 【六四34周年】从天安门事件到白纸运动 中国抗议浪潮能否再次推动社会转型？ SBS Chinese 03/06/2023 24:14 Play

而在北京，尽管天安门广场的布防有所加强，仍有游客在公安及其他人员严密监视下拍照。





遇难者亲属团体“天安门母亲”则表示，他们的伤痛将永远不会结束。





该团体透过位于美国纽约的监察组织“中国人权”（Human Rights in China）发布的声明称：“虽然34年已经过去，对于我们、被杀者的亲属而言，在那一晚失去挚亲的痛苦，至今依然继续折磨我们。”



“清晰结论”

即使受到当局警告，香港有部分人仍然独自纪念“六四”事件，包括当地书店店主。





被囚禁的民运人士兼前支联会副主席邹幸彤在社交媒体Facebook表示，将会进行34小时绝食。





而在中国大陆，任何关于“天安门事件”的言论早已成为禁忌，在网络上被大规模审查。





中国外交部发言人毛宁上周五（6月2日）被问及世界各地举行的悼念活动时强调，中国政府早已“对1980年代末期发生的政治动荡作出清晰的结论”。





但她并未做出进一步说明。



中国外交部发言人毛宁。 Credit: China Foreign Ministry 人权观察（Human Rights Watch）表示，中国湖南省维权人士陈思明因拒绝删除推特上悼念“六四”的留言而在五月底被当局拘留。





当地公安分局并未回复就有关案件的查询。路透社截稿前未能与陈思明取得联络，但透过其友人证实消息。





而当被问及有关案件时，中国外交部则表示不了解有关情况，仅指出任何人违反法律都会被惩处。





在台湾——目前两岸三地唯一能自由公开悼念“六四事件”的地区——有人在台北中正纪念堂对面的自由广场举行悼念活动，并展示“国殇之柱”。



在台北自由广场举行的“六四”烛光悼念集会；摄于2023年6月4日。 Source: AAP / RITCHIE B. TONGO/EPA 一名在场的翻译员、57岁的Peggy Kwan接受路透社访问时，展现出对香港无法再举办纪念集会的悲伤。





她说：“香港正在倒退。”





台湾副总统、执政民进党在明年1月总统大选的参选人赖清德在社交媒体Facebook发文，表示必须铭记1989年在北京发生的事。



他说：“纪念‘六四’的晚会，也在台北持续举办，正显示出民主与专制，是台湾与中国最大的区别。”



世界接棒、遍地开花

此外，北美、欧洲、亚洲超过30个地区都有举办“六四”悼念集会。在澳大利亚悉尼，数十人在悉尼市政厅举行集会、高呼“光复香港”（Free Hong Kong）的口号，并高举黄伞及标语牌。





在英国伦敦，于2021年与妻儿从香港移民到当地的Steven Show，星期日出席在伦敦Kingston举行的烛光晚会。





他在事前接受路透社访问时说：“有很多东西香港人已经不能再做。哪里有此类悼念活动，我都会出席。”



在英国伦敦举行的“六四”34周年纪念集会；摄于2023年6月4日。 Source: AAP / Kin Cheung/AP 集会人士当中，不乏来自中国大陆人士的身影，当中有部份是首次出席“六四”集会。他们都表示，来自中国大陆的集会人士近年有所增加。





路透社记者与部分集会人士倾谈，当中有部分是由于中国政府去年的“新冠清零政策”而激发参与集会，也有人是由于香港政府近年对泛民主派示威者的打压。



一名中国游客 Frank（化名）表示，他在社交媒体Telegram中看见有关集会的消息，所以决定前来。





他说：“(新冠病毒封锁措施) 令我很愤怒，推动我站出来。”





他表示，不仅是他，自己也留意到很多朋友，都在2020年之前对香港及台湾的所谓“反共分子”存有怀疑的态度，但不少人现今已改变立场。





他说：“在2020年之前，没有年轻人组织这样的示威集会。不仅是在英格兰，巴黎、柏林、美国及世界（其他地区），都有年轻人有这样的感受。我认为这是一个趋势。”



在英国伦敦举行的“六四”34周年纪念集会；摄于2023年6月4日。 Source: AAP / Kin Cheung/AP 而已经第三年出席“六四”集会的Bava则表示，过往作为少有说普通话集会人士的其中一个，感到“相当孤独”。





但今年，她留意到集会人士由（普遍是）广东话转变为普通话。她说：“我认为，我们有越来越多来自中国大陆的人参与此类活动。”





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