普京指责轰炸克里米亚大桥为“恐怖主义行为”

俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）指责乌克兰袭击了通往克里米亚半岛的唯一桥梁，将其称为“恐怖主义行为”。





普京说，毫无疑问，乌克兰的情报部门要为周末的巨大爆炸负责。





据报道，有三人在大桥的爆炸中丧生。俄罗斯官员报告称，当一辆货车爆炸时，受害者在附近的一辆汽车里。





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与此同时，乌克兰总统泽连斯基（Volodomyr Zelensky）谴责称，俄罗斯的导弹袭击是“绝对的邪恶”。这次袭击导致东南部城市扎波罗热至少17人死亡。





据了解，在过去的9天里，至少有60名平民在该市及其周边地区被杀害。





最近一次袭击炸毁了相邻建筑的窗户，并使至少一栋高层公寓发生部分坍塌。





73岁的捷佳娜·拉佐科（Tetyana Lazunko）的住宅也在其中。





她说，由于这些地区没有明显的军事目标，受害最深的是平民。





“发生了爆炸，一切都在摇晃……我们不知道。我们在这里，如果不是，我都不知道我们会发生什么。我们在墙壁之间，椅子、一切都在飞，我在尖叫。这个地区什么都没有，没有工业、没有军事、没有军工厂。他们为什么要轰炸我们？为什么？”





此前一天，连接俄罗斯与被吞并的克里米亚半岛的一座关键桥梁被部分炸毁。





俄罗斯潜水员正在检查克里米亚桥下的水域，以了解破坏的程度——预计在24小时内将提供报告。





乌克兰没有声称对造成三人死亡的爆炸事件负责。但总统泽连斯基在一次讲话中隐晦提及大桥的坍塌。





“今天，在我们国家的领土上，是一个良好的、大部分是晴天的日子。在大片地区——是20度左右的温暖和阳光。不幸的是，在克里米亚是多云的。虽然它也是温暖的。但是，无论天气多么阴，乌克兰人都知道该怎么做。而且他们知道，未来是晴朗的。这是一个没有占领者的未来。在我们整个领土上，特别是在克里米亚，如果占领者趁机逃离，这将是他们最好的选择。如果他们被迫留下，任何占领者都能找到办法，向乌克兰人投降。”





美国表示，不相信俄罗斯总统普京已经作出在乌克兰战争中使用核武器的决定。





随着乌克兰军队继续收复失地，普京正在面临越来越大的压力。





虽然普京的盟友建议他对乌克兰使用低当量核武器，但白宫国家安全发言人约翰·柯比（John Kirby）告诉美国广播公司，他认为这种情况不会发生。





“我们正在尽可能地监测这一情况。我可以告诉你的是，在所有这些过程中，我们只是没有看到任何迹象表明 普京已经决定在乌克兰使用核武器，或已经做了任何事情来推进这一决策。”





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