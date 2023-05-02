澳航首位女性首席执行官宣布接任

Qantas首席执行官艾伦·乔伊斯（Alan Joyce）将卸任，由首席财务官瓦妮莎·哈德森（Vanessa Hudson）接任。

QANTAS NEW CEO ANNOUNCEMENT

澳航宣布，委任首名女性行政总裁哈德森（Vanessa Hudson）接替在今年11月退休的乔伊斯（Alan Joyce）。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI

澳航Qantas高管在今天上午的新闻发布会上宣布，首席执行官艾伦·乔伊斯（Alan Joyce）将于11月卸任，由首席财务官瓦妮莎·哈德森（Vanessa Hudson）接任。

乔伊斯在发布会上表示，哈德森将成为Qantas130年历史上首位女性首席执行官。

乔伊斯表示，“如果不是covid我早就应该退休了，但是在COVID中，我必须坚守岗位，带领公司度过这段艰难的时间。“

Qantas在COVID中经历了名誉受损，在2021年，Qantas裁员2500人引发争议。

哈德森今天表示：“我们处于一个令人难以置信的强势地位，我们有许多事情正在进行中，这并不是说过去的三年没有挑战，它们是有的。”

她说，当她开始这个角色时，她的重点将是为客户、员工和股东提供服务。同时她表示将与工会进行联系，以期修复Qantas在COVID期间受损的名誉。

“我认为关系建立在信息透明和信任之上......我很骄傲自己为qantas工作了28年， 也很骄傲能够接任Alan。“

乔伊斯表示：“全世界的航空公司在过去两年都经历了同样的困难，提供服务，保护员工。我认为瓦妮莎可以带领Qantas改变这一点。”

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Published 2 May 2023 11:07am
Source: SBS