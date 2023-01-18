澳航将调查因引擎故障发出“Mayday”求救的事件

澳洲航空的工程师将展开调查，查明从奥克兰飞往悉尼的航班的喷气发动机是如何发生故障，以致于在空中发出“Mayday”紧急求救信号的。





航班号为QF144的澳航波音 737客机不得不在飞行途中关闭发动机，并发出罕见的“Mayday”紧急求救信号，随后降级为“PAN”可能需要协助信号。





直到航班安全降落地悉尼，机上的 145 名乘客才知道当时机长发出了“Mayday”紧急求救信号。





但是，一些人报告说曾在飞行过程中听到一声巨响。





一位乘客说：“我们听到一声巨响，然后是一阵湍流。我想我们都知道是什么地方出了问题。”





有些乘客表示，他们之后注意到了一些事情。





另一位乘客说：”我注意到了一些事情，也听到了一些声音，但我会说不是真的可以辨认出来的。”





还有一位乘客说 ：“是的，飞行员让每个人都保持冷静，并说引擎出了点小问题。我猜每个人都没有意识到它有多严重。”





澳航此后发表声明，称”飞行中发动机停机”很少见，对乘客来说是令人担忧的，飞行员接受过“安全管理方面的培训，飞机被设计成靠一个发动机也能长时间飞行”。





