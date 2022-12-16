昆州警察杀手在谋杀后发布令人毛骨悚然的视频

要点 据报道，加雷斯（Gareth）和斯泰西·特雷尼（Stacey Train） 在袭击发生后发布了视频。

视频显示两人显然声称已经杀死了“魔鬼们”

在枪击事件中，两名警察和特雷尼的邻居被杀。

在本周袭击发生后不久，昆州枪击事件的两名警察杀手似乎上传了一段视频。该视频对事发后的描述令人不寒而栗。





这段名为“不要害怕”的视频似乎是丈夫加雷斯和妻子斯泰西·特雷尼在枪击事件发生后的当晚蜷缩在黑暗中录制的。





26 岁的警官马修·阿诺德 (Matthew Arnold) 和 29 岁的雷切尔·麦克罗 (Rachel McCrow) 以及 58 岁的居民艾伦·戴尔 (Alan Dare) 在达令唐斯 (Darling Downs) 地区以西的威安比拉 (Wieambilla) 被枪杀。





据称是加雷斯·特雷尼（Gareth Train）的男子低头看着镜头说道：“他们来杀我们，我们杀了他们。”





他还说：“如果你不保护自己免受这些恶魔和妖怪的伤害，你就是一个胆小鬼。”





然后，一名据称是斯泰西的女子对着一个名叫“唐”（Don）的人说：“我们过会儿家里见”。





该视频被上传到一个现已删除的 YouTube 频道。这个频道还包括反警察的视频，以及涉及第三名枪手——被载入失踪人员报告的纳撒尼尔·特雷尼（Nathaniel Train）的视频。纳撒尼尔本人没有出现在视频中。



A screenshot of the video appears to show Gareth and Stacey Train after they gunned down two Queensland police officers and their neighbour. Credit: Rashida Yosufzai 该视频首先由新闻媒体 Crikey 报道，已被 SBS 新闻独家目击到。





昆州警方发言人不愿就正在流传的视频发表评论。他在一份声明中说：“道德标准指挥部正在对 2022 年 12 月 12 日在威安比拉 (Wieambilla) 发生的事件进行调查。”





这位发言人也说：“这是由犯罪和腐败委员会监管的一项复杂而彻底的死因调查，并将上报给州死因调查官。“





并且，他还说：“已经任命了家庭联络官，他们正在与不幸卷入这场悲剧的家庭密切合作。“





他最后总结道：“目前此案正在调查，考虑到此事对受牵连的家庭极为敏感，也出于对他们的尊重，昆州警方在此时做出进一步评论是不恰当的。”





总理安东尼·阿尔巴尼斯周五表示，他还没有看过这段视频，也没意识到其中的内容。





他说：“这是一起令人震惊和毁灭性的犯罪，我鼓励媒体和其他人不要以任何方式发布此类材料。”





他还说：“我对那些涉嫌这一残暴罪行的人只有鄙视。”





谁是持枪凶犯？





1995年，斯泰西与纳撒尼尔结婚，当时两人都还不到二十岁。在斯泰西离开纳撒尼尔、与其兄长加雷斯建立关系之前，这对夫妇共育有两个孩子。纳撒尼尔之后娶了另一个不知名的女人。在枪击事件发生时，三名歹徒住在一起。





会展开调查吗？他们在调查什么？





预谋将是一个关键因素。警方正在调查凶手是否将受害者引诱到他们的住处，可能是通过调用有关纳撒尼尔作为失踪人员案件的信息。





许多报道称，特雷尼家安装了一个监视系统，用以警戒任何接进他们的人。沿着通往他们住处长长的大道上设置了摄像头，还布满了路障以减缓行进的速度，道路尽头还有狙击枪散兵坑。





警方也在调查凶手是如何得到枪支的，以及他们这样做是否合法。据《澳大利亚人报》报道，加雷斯没有持枪执照，但纳撒尼尔据称在新南威尔士州持有合法执照。





警方还将进行死因调查，范围广泛，可以调查枪击事件的前因后果。





他们是阴谋论者吗？





有报道称这三人是阴谋论者。名叫加雷斯·特雷尼的男子是访问已知阴谋论网站的常客，他的帖子中充斥着反权威和反警察的言论。





据报道，他声称 1996 年的亚瑟港大屠杀是用于实施广泛枪支管制的“假旗”行动，政府正在运营“再教育营”，并担心澳大利亚人很快就会“以婴儿为食”。





他抨击“耶稣会教团”，并声称澳大利亚处于“路西法信徒议程”的最前沿。





据报道，斯泰西·特雷尼辞去了她的教学工作，而不遵从义务接种新冠疫苗的规定。





据报道，斯泰西·特雷尼辞去了她的教学工作，而不遵从义务接种新冠疫苗的规定。







SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



