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昆州警察杀手在谋杀后发布令人毛骨悚然的视频

涉嫌本周昆士兰枪击案的三名枪手中有两名在袭击发生后上传了一段视频。

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Nathaniel Train (inset) was one of three people involved in the Queensland shooting massacre. Source: AAP, SBS

要点
  • 据报道，加雷斯（Gareth）和斯泰西·特雷尼（Stacey Train） 在袭击发生后发布了视频。
  • 视频显示两人显然声称已经杀死了“魔鬼们”
  • 在枪击事件中，两名警察和特雷尼的邻居被杀。
在本周袭击发生后不久，昆州枪击事件的两名警察杀手似乎上传了一段视频。该视频对事发后的描述令人不寒而栗。

这段名为“不要害怕”的视频似乎是丈夫加雷斯和妻子斯泰西·特雷尼在枪击事件发生后的当晚蜷缩在黑暗中录制的。

26 岁的警官马修·阿诺德 (Matthew Arnold) 和 29 岁的雷切尔·麦克罗 (Rachel McCrow) 以及 58 岁的居民艾伦·戴尔 (Alan Dare) 在达令唐斯 (Darling Downs) 地区以西的威安比拉 (Wieambilla) 被枪杀。

据称是加雷斯·特雷尼（Gareth Train）的男子低头看着镜头说道：“他们来杀我们，我们杀了他们。”

他还说：“如果你不保护自己免受这些恶魔和妖怪的伤害，你就是一个胆小鬼。”

然后，一名据称是斯泰西的女子对着一个名叫“唐”（Don）的人说：“我们过会儿家里见”。

该视频被上传到一个现已删除的 YouTube 频道。这个频道还包括反警察的视频，以及涉及第三名枪手——被载入失踪人员报告的纳撒尼尔·特雷尼（Nathaniel Train）的视频。纳撒尼尔本人没有出现在视频中。
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A screenshot of the video appears to show Gareth and Stacey Train after they gunned down two Queensland police officers and their neighbour. Credit: Rashida Yosufzai
该视频首先由新闻媒体 Crikey 报道，已被 SBS 新闻独家目击到。

昆州警方发言人不愿就正在流传的视频发表评论。他在一份声明中说：“道德标准指挥部正在对 2022 年 12 月 12 日在威安比拉 (Wieambilla) 发生的事件进行调查。”

这位发言人也说：“这是由犯罪和腐败委员会监管的一项复杂而彻底的死因调查，并将上报给州死因调查官。“

并且，他还说：“已经任命了家庭联络官，他们正在与不幸卷入这场悲剧的家庭密切合作。“

他最后总结道：“目前此案正在调查，考虑到此事对受牵连的家庭极为敏感，也出于对他们的尊重，昆州警方在此时做出进一步评论是不恰当的。”

总理安东尼·阿尔巴尼斯周五表示，他还没有看过这段视频，也没意识到其中的内容。

他说：“这是一起令人震惊和毁灭性的犯罪，我鼓励媒体和其他人不要以任何方式发布此类材料。”

他还说：“我对那些涉嫌这一残暴罪行的人只有鄙视。”

谁是持枪凶犯？

1995年，斯泰西与纳撒尼尔结婚，当时两人都还不到二十岁。在斯泰西离开纳撒尼尔、与其兄长加雷斯建立关系之前，这对夫妇共育有两个孩子。纳撒尼尔之后娶了另一个不知名的女人。在枪击事件发生时，三名歹徒住在一起。

会展开调查吗？他们在调查什么？

预谋将是一个关键因素。警方正在调查凶手是否将受害者引诱到他们的住处，可能是通过调用有关纳撒尼尔作为失踪人员案件的信息。

许多报道称，特雷尼家安装了一个监视系统，用以警戒任何接进他们的人。沿着通往他们住处长长的大道上设置了摄像头，还布满了路障以减缓行进的速度，道路尽头还有狙击枪散兵坑。

警方也在调查凶手是如何得到枪支的，以及他们这样做是否合法。据《澳大利亚人报》报道，加雷斯没有持枪执照，但纳撒尼尔据称在新南威尔士州持有合法执照。

警方还将进行死因调查，范围广泛，可以调查枪击事件的前因后果。

他们是阴谋论者吗？

有报道称这三人是阴谋论者。名叫加雷斯·特雷尼的男子是访问已知阴谋论网站的常客，他的帖子中充斥着反权威和反警察的言论。

据报道，他声称 1996 年的亚瑟港大屠杀是用于实施广泛枪支管制的“假旗”行动，政府正在运营“再教育营”，并担心澳大利亚人很快就会“以婴儿为食”。

他抨击“耶稣会教团”，并声称澳大利亚处于“路西法信徒议程”的最前沿。

据报道，斯泰西·特雷尼辞去了她的教学工作，而不遵从义务接种新冠疫苗的规定。

据报道，斯泰西·特雷尼辞去了她的教学工作，而不遵从义务接种新冠疫苗的规定。


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Published 16 December 2022 at 3:14pm, updated an hour ago at 5:14pm
By Finn McHugh
Source: SBS