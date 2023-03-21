邓文迪前夫、传媒大亨默多克92岁第五次结婚 自称将为最后一次

坐拥横跨全球的保守派媒体帝国的媒体大亨鲁伯特·默多克（Rupert Murdoch）第五次订婚，他告诉自己拥有的报纸《纽约邮报》（New York Post）的采访者。





“我当时非常紧张。我害怕坠入爱河——但我知道这将是我最后一次。最好是这样。我很高兴，”92岁的默多克在谈到他的新未婚妻——66岁的安·莱斯利·史密斯（Ann Lesley Smith）s时说。史密斯是一位前模特、歌手、广播脱口秀主持人和旧金山的警察牧师。



去年，默多克刚刚与他在2016年结婚的模特和女演员杰里·霍尔（Jerry Hall）离婚。





默多克在《纽约邮报》上公布了他订婚的消息。1976年，在默多克，这名澳大利亚移民买下这份小报时，帮助他进入了美国和全球媒体市场。此后，默多克领导的公司创办或收购了福克斯广播网（Fox broadcast network）、福克斯新闻频道（Fox News Channel）、《华尔街日报》（Wall Street Journal）和哈珀柯林斯（HarperCollins）图书出版公司以及其他几十家公司。





史密斯有过两次婚姻，她是切斯特·史密斯（Chester Smith）的遗孀。切斯特·史密斯是一位前乡村歌手和广播员，在西班牙语电视网Univision的创立中发挥了重要作用。





她表示：“我是一个14年的寡妇。和鲁珀特一样，我的前夫是个商人。为当地报纸工作，发展广播电台和电视台，并帮助推广Univision。所以我和鲁珀特说着同一种语言。我们有相同的信仰。”





这对夫妇于9月在默多克位于加州贝莱尔（Bel Air）的房产和酒厂举行的招待会上相识。



默多克之前的婚姻共带来了六个孩子。他与第三任妻子邓文迪（Wendi Deng）结婚后育有两个女儿，即格蕾丝和克洛伊，在结婚14年后，他于2013年与妻子离婚。





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