周六8月13日，澳大利亚记者成蕾在中国被拘留满两年。联邦政府表示将继续就成蕾释放问题与中国政府交涉。





2022年3月31日，针对成蕾的非公开庭审在北京第二中级人民法院开庭，目前结果尚不可知。





澳大利亚外交部长黄英贤表示，政府将继续为成蕾的利益和福祉辩护。





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她在一份声明中说：“我们对成蕾的家人，包括她的两个年幼的孩子表示关切，自从她被拘留以来，她一直没有与他们联系。”



“自从成蕾在2020年8月被拘留以来，澳大利亚政府一直呼吁（中方）遵守国际规范，达到公正、程序公平和人道待遇的基本标准”。





人权观察称，阿尔巴尼斯政府应该向中国表明，释放被任意拘留的澳大利亚人对修补两国的关系至关重要。





“在她失踪两年后，在澳大利亚大使被拒绝旁听非公开庭审近五个月后，澳大利亚记者成蕾仍以可疑的国家机密罪名被关押在北京的一处拘留中心，”人权观察的高级中国研究员王亚秋周五在给SBS新闻的一份声明中说。





王亚秋说：“阿尔巴尼斯政府应该明确表示，释放这些被任意拘留的澳大利亚人对于重新建立与北京的关系至关重要”。





她的评论是在中国驻澳大利亚大使肖千在堪培拉国家新闻俱乐部发表讲话后几天发表的，他说中国的法律必须得到“尊重”。





“我认为我们都必须尊重中国的法律和法规，”肖千在周三表示。



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