SBS公布《Alone Australia（荒野独居澳洲版）》播出日期

澳洲人总也看不够的野外生存系列节目出新了！SBS于今天宣布，11集系列纪录片《Alone Australia（荒野独居澳洲版）》将于3月29日晚上7点30分双集首播，此后每周一集，仅在SBS频道及SBS On Demand流媒体平台。





十名澳大利亚野外生存专家将不带任何现代装备被投送到塔斯马尼亚州西部的荒野。完全与世隔绝，互相之间也无法联系，他们必须自己记录下自己的生存之旅——谁坚持到最后，谁就能拿下25万澳元的奖金。面对自然最无情的挑战——饥饿，以及也许是最难捱的困难——孤独，谁会最后一个放弃？







《Alone Australia（荒野独居澳洲版）》可不是一般的荒野求生节目。没有脚本、没有摄像团队、没有人造挑战、没有投票、没有噱头，制作团队也不会提供任何帮助。十名挑战者必须在完全独自一人的情况下在野外生存并自行拍摄。仅靠一个背包的工具和周围的自然环境获得食物、淡水、温暖和藏身之处。而这一切都在寒冷潮湿的塔斯马尼亚西海岸的冬季中进行——一个危险与美共存的地方。







没有其他挑战者的任何信息，也无从得知还剩下几人，选手们将不得不逼自己继续坚持。只有当他们到达他们的绝对极限——不管是生理还是精神——才会宣布退出，一个接一个，直到只有一人幸存。这将是对人类意志力的一场终极考验！





Beck, 42岁

教师，维多利亚州





Beck在中学教STEM学科（即科学、技术、工程和数学），同时也是一名祖母。她是她一大家子的主心骨：她的伴侣、四个孩子、两个孙辈，以及许许多多农场动物。





作为一个亲近自然的母亲，Beck从小就以野营和钓鱼为乐。只有在户外，她才会感到回到了她真正的家。只要有任何闲暇，她一定会跑到野外，甩起鱼竿。





她热情地拥抱了这次代表40多岁中年妇女及LGBTQI+性少数群体中的原住民女性参加节目的机会。更重要的是，她还将为她的孩子和孙辈们做出榜样。





“我足智多谋，我善于解决问题，我还顽固得很，但我不是什么野外生存专家。我从小就开始在澳洲大自然中野营、钓鱼，从我的长老们和朋友们学到很多，他们可都是熟悉这片土地的人……但我从来没有离开过我的伴侣过，我已经准备考验自己了！”





Chris, 39岁

退役军人，塔斯马尼亚州





Chris和他最好的朋友Billy——一只杰克罗素梗——过着自给自足的生活，靠着一大片菜地和一群鸡过活。





作为一个患有创伤后应激障碍（PTSD）的伊拉克老兵，Chris发现独自一人在海边和自然独处、远离城市光影和喧嚣才是最疗愈的方式。会钓鱼、会自由潜抓鲍鱼小龙虾、还会用鱼叉，Chris在一片自然海滩上开始创作和分享与海洋有关的内容，以此来和有相似创伤的老兵们连接。





他的目标是把自己推向极限，用这种方法来告诉像他一样的人：焦虑障碍不能定义他们的人生，也不能阻止他们享受各种活动，而让自己和自然融为一体则是一种强大的治疗方式。





“不管是在海中潜水，野营，还是在荒野中探索，我只知道我们人类本应属于自然。这是唯一获得健康心灵的方式。野外才是我的家。”





Duane, 35岁

野生动物与环境工作者，新南威尔士州





Duane是个喜爱欢笑的野生动物与环境工作者，还是个休闲冲浪的积极分子。他曾经是一名军人，也曾是一名消防员。现在他的工作是捕捉野生动物用于科研。





Duane是一名自豪的澳大利亚原住民，也是两个孩子爱滔滔不绝的父亲。Duane总是在追寻和这片土地更深刻的联系，也因此把《荒野独居》看做是像其先祖一样生活并让家人更接近他们文化背景的绝佳机会。





他对其祖先在这片古老繁荣繁衍数千年的智慧充满了赞叹和理解。Duane希望祖先们的脚步能在节目期间为他做出指引。





“我知道我的先祖们在这里生活了数千年，但他们有家人和部落。而我将独自一人，这是一种全新的和澳洲大地共处的方式，所以我很期待这个挑战！”





Gina, 52岁

自然亲近师, NSW





自然亲近师、丛林技能教练、冥想师、赤足游牧者、歌手、舞者、原始猎人……对这个涉猎广泛的创作者来说，野外就是她的家。





住在远离人烟且没有水电小棚屋的Gina往返于她在海滨的隐士般的居家生活和多姿多彩的工作。工作时，她带着成年人和小孩子通过不同课程或野营来重归自然。这就是自然亲近师的工作内容。





在经历过严重创伤和失去后，Gina不再轻易害怕。她对于这场挑战的唯一恐惧，来自于技术性细节。





“我用一辈子的时间学习如何在荒野中生活，和自然成为一体，而不是如何脱离自然。这样一场仅靠自己在野外求生的挑战正是我从小就梦寐以求的……我想不到任何比这还让我想做的事情了！”





Jimmy, 22岁

农业工人兼工程学学生，南澳大利亚州





年仅22岁的Jimmy是十名挑战者中最年轻的一位，但这并不意味着他是经验最少的那个。他从5岁就开始打猎，并从那时起就通过练习和不断试错来学习如何在自然中自给自足。





Jimmy正在攻读土木工程课程。但比起被关在市区校园的教学楼里，他更喜欢在农场帮工。他是一个小型农业社区的积极成员，还是一名乡村志愿消防员。





在家里，Jimmy自己饲养、屠宰、处理牲畜，还在家里种植水果和蔬菜。





“我大半辈子都在户外度过，尽可能多地从自然学习，看我自己能不靠别人坚持多久……自从我看了美国版《荒野独居》第一季后，我就知道这正是我想做的事情！”





Kate, 41岁

野生动物生物学家，首都领地





Kate在南澳大利亚偏远地区长大。早早离开校园的她在澳大利亚皇家海军有过一段五年的军旅生涯，然后又进入大学学习。





在攻读博士学位后，现在的Kate博士是一名野生动物生物学家和科学考察领队，专在澳大利亚最偏远的地方寻找新的动植物物种。她的整个职业生涯都在和澳大利亚独特的动植物打交道。





Kate自小深谙自然生存之道，无论是搭建庇护所、寻找水源、制作长矛、编篮子还是点火都不在话下。曾因被她所在地区童子军以性别为由拒绝而倍感苦恼的Kate，通过和家人野营让自己沉浸在自然之中。





现在Kate和伴侣Elsie住在首都领地。她们最近刚刚迎来了她们的第一个孩子，一个女孩。她是Kate的欢乐来源。所以，离开六个月大的孩子以期能给未来的她做出表率，并不是一个轻易做出的决定。Kate还希望能鼓励更多女孩爱上科学和生物学、享受户外、抓住每个机遇。





“我学会了像动物一样思考并理解它们的行为。我能从它们留下的蛛丝马迹和发出的声音判断它们的物种。我不会急于猎杀我努力工作来保护的本土物种，但我会马上拿起铲子，把我们脚下看不到的食物发掘出来：块茎、根，还有其他可食用的植物部位。”





Michael, 43岁

兽医兼原始植被培育员，新南威尔士州





Michael和妻子及两个孩子生活在超过200公顷的一片土地上，经营着他们的家庭农场和牲畜：120只羊，14头牛，六头驴，一匹马，17.5万只蜂蜜，还有水果和蔬菜。





拥有兽医学本科、医疗放射学本科、环保及土地管理证书、商业管理四级证书的Michael当过14年的独立兽医。但他现在已经卖掉了自己的诊所，把精力集中在自己的农场以及他的一项新爱好：原始植被恢复。





Michael是一个虔诚的基督徒。尽管他享受独处，但当孤独成为最艰难的挑战时，他的信仰将是他力量的来源。





“我最喜欢的就是去做别人说不可能做到的事情。需求是发明创造之母，我们选择去做的事情很少有不可能做到的。”





Mike, 45岁

独行冒险家，新南威尔士州





Mike和妻子、两个孩子和拉布拉多犬Ollie生活在新南威尔士州中北部的海滨。直到不久前，他还是澳大利亚国防军的一名全职飞行员。在军营以外，他还在全球多次私人探险中磨炼自己的技能。从极地的严寒到中东沙漠的酷暑，Mike喜欢在最极端的环境下测试自己的求生方法。





极限户外和摄影摄像是他最大的热爱——这份热爱促使Mike离开军队并放弃稳定的收入，转而追寻他独自全球探险并留下记录和他人分享的梦想。





Mike已经完成了三次自费且自行拍摄的探险：一次是横穿西澳金伯利（Kimberley）地区，一次是骑着骆驼穿越沙特阿拉伯的沙漠，还有一次是乘着自制的独木舟重演1846年沉船幸存者在昆士兰北部海岸的求生路线。





“我成长过程中花了很多时间在野外独自求生。这是我最热爱的事情。我从我上次冒险得来的经验是，你需要和你周围的环境保持一致的步调。所以，现在我有机会长时间待在同一个地方，真正和环境同步……这一定会很棒！”





Peter, 31岁

狩猎向导，新南威尔士州





Peter一大到能用手拿住工具，他就开始和家人一起在野外渔猎，学习狩猎的灵巧、技术和智慧，以及这场生理和心理游戏的精妙。在多年的练习中，他精进了这些技巧，成为一名炙手可热的狩猎向导。





作为一名向导领队，Peter在各种地形地貌、不同天气及求生环境下工作。说到这次的安全和野外求生挑战，他对自己的经验、知识和能力充满自信。





但Peter从未在不携带猎枪弓箭或者他自己挑选的求生工具的情况下去打猎。所以这次参加《荒野独居》对他来说将是在未知水域的全新挑战。





“我适应力很强，我会发明创造，我意志坚定——干我这行必须得坚定！全世界都有人来找我一起在澳大利亚狩猎。这些年我学了不少求生技巧：狩猎、生活、取水、陷阱、剥皮，那一整套。这次将是这些技巧的终极测试。”





Rob, 41岁

环境及规划经理，维多利亚州





Rob是个自豪的爱家男人，和他的伴侣、十几岁的儿子和女孩宝宝一起在维州偏远地区生活。他珍视自己父亲的角色，通过钓鱼、野营、狩猎，让孩子们通过亲身经历的方式了解和欣赏这片土地。





除了他环境及规划经理的角色以外，Rob还是多所大学的客座讲师，教授来自世界各地原住民的知识体系。他是一名自豪的澳洲原住民。他和全澳各地的原住民社区已经共事20年，共同管理原住民土地。





Rob绝不会把自己形容为一个求生专家，因为他对自己的技能有着谦逊的心态，并认为学无止境。原住民知识体系注重体验，而这个知识体系又深远地影响着Rob的教育。所以对Rob来说，对在这片土地生存的知识和技巧的教授和学习是一个沉浸式的社区协作。





“我能生存得多好取决于我是在谁的土地上。就怎么求生、怎么过得好来说，在澳大利亚的一些地方我会比在其他地方更舒服。”





我想告诉那些还没看过这个系列的人，《荒野独居》是个世界级的热门节目。它的美国版和北欧版在SBS播出后获得了澳大利亚观众的极大好评，是SBS On Demand平台有史以来最成功的非虚构系列节目，总计观看时间超过1000万小时。而现在，我们将在SBS独家播出澳大利亚本地版本。《荒野独居澳洲版》真实、原生态、独一无二。它的核心在于人——作为人类，到底是什么在挑战我们、激励我们、驱动我们。自然、饥饿、孤独带来的无情考验，对我们作为人的根本提出了拷问。在我们SBS所讲述的所有故事中，我们都想让观众们和多元的澳大利亚人的故事和经历建立连接。 SBS非虚构内容总监Joseph Maxwell

这个系列纪录片是来真的。没有什么拍摄花招，只是十个人自己制作的十个纪录片。每次尝试、每次胜利、每次失误、每次有惊无险和每次教训。每个想法、每个新点子、每个创造和互动。每一次怀旧的回忆、每次摇摇欲坠、每次胜利后的庆祝。它们就在镜头前，由这些独来独往且勇敢的讲述着为我们捕捉。 ITV工作室非虚构总监Ben Ulm及执行制作人Riima Daher

《荒野独居澳洲版》将在SBS On Demand平台提供物种语言字幕：简体中文、繁体中文、越南语、韩文及阿拉伯语。该系列还将为盲人和视力障碍人群提供语音内容描述。





SBS Learn 网站将发布“School Nature Challenge”内容，供青少年学习观察、学习动植物和自然环境的重要性。《荒野独居澳洲版》的塔斯马尼亚原住民顾问Trish Hodge和Craig Everett将为教师们讲述他们对Palawa部落的了解。这项挑战鼓励全国老师和SBS分享澳洲自然环境的图像，组成整个大陆的视觉画廊。此外SBS Learn还提供一系列有趣的活动，涵盖韧性、健康、地理等话题。



