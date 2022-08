SBS征集播客新声音

SBS呼吁澳大利亚的播客们提交能展示其原创性和多样性的想法,希望在其以60多种语言提供新闻、信息和娱乐的播客产品基础上更进一步。





此次征集面向各种经验、水平的播客开放,语言种类不限,也可以是多语言制作。入围作品团队将受邀与SBS音频和语言播客团队合作,以进一步完善创意。





今年晚些时候,SBS还将宣布新的播客委员会。





SBS音频和语言内容总监David Hua说,播客征集活动是一个令人兴奋的机会,可以有机会听到一系列探索新领域和新话题的想法和声音。





“随着SBS音频产品的不断增长,我们越来越注重使用播客作为讲述不同故事和分享新想法的一种吸引人的方式。”





“我们对去年征集活动中收到的独特而有说服力的提案感到惊讶,产生了诸如Bad Taste、Colours of Cricket、Noongar Wellbeing、Our Deaf Ways 及 My First Year on Aussie Soil等播客内容,我们热切期待着新一轮符合SBS宪章和宗旨的想法。”





“作为澳大利亚的多元文化和原住民内容播出平台,SBS致力于确保所有澳大利亚人都能听到反映其自身的故事,而点播收听的音频是展示这一点的重要机会。”





自2008年推出第一个播客系列以来,SBS不断扩大其播客系列,目前以60多种语言制作播客内容,2020年的下载量超过4500万。





SBS制作了诸多获奖和受欢迎的播客系列,包括Eyes on Gilead、My Bilingual Family、Great Minds、SBS Learn English、My Arab Identity、12种语言呈现的 Australia Explained 及多语言呈现的The Uluru Statement。





这是SBS第二次举办播客征集活动,通过2021年10月第一次征集活动委托制作的系列节目包括Bad Taste、New Home、My First Year on Aussie Soil、Our Deaf Ways、Noongar Wellbeing、 Conversations on Country、Chinese-ish、Transitioning in Translation、Mother Country以及Harmful。





下载SBS电台应用程序,即可搜索SBS现有播客内容。



SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息,详情请前往:sbs.com.au/coronavirus。