SBS Radio将于2023年初改用新名称SBS Audio

今天（11月2日），SBS音频语言内容总监 David Hua 在SBS的2023 Upfront上发表讲话时表示，广播始终是SBS的重要组成部分，从SBS Radio到 SBS Audio的转变，反映了SBS转型为跨媒体平台方面的持续成功。平台音频涵盖广播电台、直播、数字媒体和播客内容。





“今天，SBS的音频产品不仅是一个线性广播网络——我们已经转型为一个真正与平台无关的多语言音频和数字广播公司和出版机构，我们将继续致力于为日益多样化的澳大利亚服务，”David Hua说。





“每周我们播放超过262小时的原创音频内容，并以 60多种语言发表数百篇文章。我们迅速看到观众接受音频流媒体和播客，每月有超过600万次流媒体和播客下载。”



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The new SBS Audio logo Source: SBS David指出，SBS Audio 在澳大利亚媒体领域的独特地位是因为SBS独特的内容及其与澳大利亚社区的联系。





SBS Audio为超过550万在家里说英语以外的语言的澳大利亚人提供服务，并为那些学习新语言的人提供英语内容。SBS Audio还拥有三个音乐频道（SBS PopAsia、SBS PopDesi 和 SBS Chill），通过来自世界各地的音乐和文化吸引所有澳大利亚人。SBS Arabic 24和SBS中文通过不断增长的音频和数字内容为澳大利亚最大的语言社区提供全方位服务。





“SBS在2023年推出SBS Audio之际，正值所有出版机构和广播公司都在向音频和播客转型的时刻，而SBS则已完成了（这个转型）。”David说。





“我们的播客是澳大利亚收听率最高的播客之一。 侍女的故事（The Handmaid's Tale） 不仅是 SBS On Demand的重磅内容，而同步出品的播客 Eyes on Gilead每季均有数十万的下载量，在全球排行榜上名列前茅。”





“还有其他平台推出了如 Colors of Cricket 这样的播客，提供了一个独特的南亚视角，对板球运动的热爱是如何将社区凝聚在一起的？年轻的澳华播客制作人为什么为全澳青年华裔受众提供 Chinese-ish 这样的播客？”



Popular podcasts "Chinese-ish" and "The Uluru Statement from the Heart". Source: SBS “我们用80多种语言（包括 20 种原住民语言）表达发自内心的乌鲁鲁宣言的播客，仅在过去三个月内就被下载了 200,000 多次。”





“SBS Audio能够以60多种语言与受众交流。我们与所服务的社区在超过45年的广播历程中所建立的联系将继续成为我们的特别的（支持）力量。”





对于品牌而言，向数字化转型为SBS音频网络中的前贴片广告和插播广告开辟了新机遇。



Audio network at scale - unique downloads FY21-22 Source: SBS SBS媒体销售总监Adam Sadler说：“有大量、高度参与的受众正在收听。这个改变的好处是，我们能够以一种既高效又清晰可衡量的方式接触特定的、高度参与的社区。”





近年来，SBS Audio推出了多语种、特别制作的节目，如新冠病毒和有关疫苗的最新内容等。受众收听该内容超过1100万次。





上个月，SBS Audio推出了一项新的播客系列Mind Your Health，这是一个以多种语言提供文章、播客和视频的门户网站，旨在为多元文化和原住民社区人士提供心理健康资讯并给与受众获取支持的方法。





“SBS始于 45 年前，最初是几种语言的广播节目，现已发展成为一个创新的多平台媒体平台。”David说。





“我们在继续发展，今天发布的声明显示，SBS Audio 提供的服务不仅仅由传播媒介来决定，而是由（它）与所服务的社区及受众的关系来定义。”





SBS Radio将于2023 年初开始改用新名称SBS Audio。





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