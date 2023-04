SBS公布2023全年阵容：为所有澳大利亚人带来有趣、原创、震撼内容

Key Points 数量最多的SBS原创黄金时段电视剧:惊悚剧《Safe Home》、喜剧《While the Men Are Away》和短片集《Erotic Stories》。

SBS将聚光灯照在爱、身份、性同意等重要议题,推出多部纪录片反映澳大利亚现实。

塔斯马尼亚荒野为澳大利亚版《野外独居(Alone)》提供舞台。

为庆祝NITV国家原住民电视台登陆SBS网络十周年,NITV将推出大量原创内容。最先推出的是来自乌鲁鲁岩的特别直播节目。

独家新剧集《Rogue Heroes》、《The Doll Factory》及《使女的故事》最后一集登陆SBS on Demand平台。

SBS Food频道推出全新两季《The Cook Up with Adam Liaw》,以及和Luke Nguyen Khanh Ong及Poh Ling Yeow合作的新节目。

2022年卡塔尔世界杯全部64场比赛免费播放。超过800小时的自行车体育内容,包括环法自行车赛、女子环法自行车赛、Giro d’Italia and the Vuelta a España。

和世界领先的独立内容发行商BETA Film和北欧顶尖原创内容制作商Viaplay Group达成多年伙伴合作。

SBS Radio全新改版,进化为SBS Audio。

SBS今天公布了在未来一年中通过更多原创和有影响力的内容来娱乐所有澳大利亚人计划,其中包括SBS最大的本土制作项目,以独特的故事向澳大利亚人展示他们在其他地方看不到的特色。





“我们在SBS所做的一切内容中,你都能找到你每天走出门外看到的澳大利亚的影子。我们的故事和讲述者中闪耀着当代澳大利亚的闪光。我们提供的内容是对所有澳大利亚人的一份邀请,让他们在接下来的一年中找到归属感。我们平台上的本土内容比例将达到新高。SBS总监James Taylor说。





“SBS是面向当今和未来澳大利亚的媒体网络,持续创新服务以应对快速变化的人口。没有任何其他网络像我们一样与澳大利亚人联系在一起,我们为能够在信任和安全的环境中展示品牌的有力商业主张、为能被观众评为最佳体验、为我盟能提供的独特内容感到自豪。”





SBS电视和在线内容总监Kathryn Fink表示:“2023年将是本台全面跃进的一年,我们将提供创纪录数量的SBS原创电视剧和纪录片,这些作品将娱乐、启发并开创新局面。在那之前,我们将提供全球最大的体育赛事——2022年卡塔尔世界杯足球赛的64场比赛,让所有澳大利亚人免费观看。”





“SBS投资于获奖的内容,这些内容代表我们作为一个国家的形象,并能够产生真正的、有意义的影响。我们也为推动变革并支持我们的行业的未来,使每个人都有归属感而感到自豪。我们希望在屏幕上看到的故事——不仅仅是在SBS上——能够真正代表澳大利亚。我们投资了十多个项目,打破隔阂,支持故事讲述者的职业发展和进步,从而将整个行业推向新的高度。”





SBS原住民内容主任Tanya Denning-Orman表示:“2023年我们将有一系列的原住民节目阵容!我们将庆祝文化,联系土地(Country),并支持来自整个大陆的原住民和托雷斯海峡岛民社区的声音贯穿SBS各个平台。无论您使用什么平台来访问SBS,您都会发现来自世界最伟大的故事叙述者的更多故事,这些故事将激发所有澳大利亚人的自豪感。这包括我们有史以来数量最多的NITV新内容。这是为了庆祝NITV成为SBS的一部分并为每个澳大利亚人提供服务的10周年——让我们在12月的乌鲁鲁聚会上庆祝这个重要的里程碑。”





2023年,SBS将首次一次性推出三个原创黄金时段电视剧系列。由《Offspring》获奖制片人Imogen Banks带来的是充满反转的惊悚片《Safe Home》,讲述Phoebe(Aisha Dee饰演)被卷入一场暴力谋杀案后生活天翻地覆的故事。《While the Men Are Away》是一部性感、酷儿、从不同视角审视历史的历史情景喜剧。它讲述了一群女性在男人离家参加第二次世界大战期间找到自己力量的故事。《Erotic Stories》则是一部关于欲望、渴望和爱欲的当代故事集——但其中又带有SBS的独特风格。





SBS精选了全球最佳的电视剧。由英剧《浴血黑帮Peaky Blinders》的创作者制作的备受期待的澳大利亚首映电视剧《Rogue Heroes》即将在2023年登陆SBS。由Dominic West、Alfie Allen和Connor Swindells主演,《Rogue Heroes》讲述了世界上最著名的特种部队——英国特种空勤团的诞生之路。2023年,独家播出的《使女的故事》第六季和历史惊悚剧《The Doll Factory》也将登陆SBS,后者改编自同名畅销小说。





目前,世界级流媒体平台SBS On Demand已经拥有超过1100万注册用户,观众可以免费观看15000多小时的世界顶级内容,包括50多种语言的节目。新的多年合作伙伴关系于今天启动,SBS与北欧地区领先的原创内容制作商Viaplay Group合作,为澳大利亚提供了数百小时的Viapla精选剧集、电影和纪录片的独家观看权。这些内容都是为SBS On Demand量身定制的。SBS还宣布与欧洲领先独立内容分销商BETA Film的合作关系,首批合作内容包括广受好评的系列剧《Gomorrah》和《Agent Hamilton》等。





来自Digital Originals——澳大利亚电影局(Screen Australia)、SBS和NITV的成功合作项目——的三部新的短片剧集也是SBS黄金时段原创和购买作品的一部分。Digital Originals旨在支持目前在该领域中代表性不足的影视创意人士,为当代澳大利亚故事讲述者的新力量提供平台。《Night Bloomers》是一个来自韩裔社区的恐怖故事集。在《Appetite》中,一名送餐员在悉尼的街头死亡,一组看似不可能的骑手三人组卷入了一场神秘事件,一同追寻真相。于今年12月首播《Latecomers》中,两个患有脑瘫的陌生人在看到他们的照顾者在酒吧勾搭后,决定探索他们之间以及他们和性的关系。这三部短片剧集将于2023年在SBS On Demand首播。





SBS在原创纪录片方面继续保持领先地位,这些纪录片旨在挑战、启发和娱乐观众。2023年,SBS将推出其有史以来规模最大的项目之一。观众将在《荒野独居澳洲版》中看到10名澳大利亚人被投放在塔斯马尼亚的荒野中,在残酷的自然力量、饥饿和或许最艰巨的挑战——孤独中挑战极限,争夺25万澳元的奖金。《荒野独居》是SBS On Demand历史上最成功的纪实系列节目之一。





《See What You Made Me Do》是SBS在2021年最成功的纪录片之一,而调查记者Jess Hill将带着一部新纪录片《Asking For It》回归SBS,探索澳大利亚的性同意(consent)问题:揭开有关该主题的误解和谬论以及它如何影响人们的生活。





由John Safran、Cal Wilson和Adam Liaw主持的《Who the Bloody Hell Are We?》是一档讽刺、反传统、好玩的系列节目,探究澳大利亚隐藏的多元文化历史。现在是时候把消失的、被流放的和被妖魔化的人写回我们的国家故事中了。Julia Zemiro回归SBS,通过《Great Australian Walks》这个有趣的历史、地理、科学、旅行和文化串起来的舞步,带领观众穿越我们伟大的南方大地。新的三部观察纪录片《The Matchmakers》通过介绍婚姻介绍人,深入探讨古老传统、宗教、家庭价值观和文化的独特私人世界。这是当代澳大利亚对爱情和婚姻的普遍追求。爱情有没有一见钟情?“从此幸福地生活”意味着什么?爱情有什么关系?在一次大胆、引领潮流、世界首创的社会实验中《The Big School Swap》中,来自澳大利亚最大的伊斯兰学校的学生与来自主流高中的学生进行学校交换,以跨文化融合的方式帮助学生在学校之外茁壮成长。





SBS还欢迎一些最成功的委托制作的纪录片系列的回归,包括《Who Do You Think You Are?》第十四季。SBS很高兴今天宣布,国宝级人物Barry Humphries、Rhonda Burchmore 和 Derryn Hinch等杰出的澳大利亚人将在明年揭开他们祖先的秘密。Noni Hazlehurst回归了备受喜爱的第四季《Every Family Has a Secret》系列纪录片,同时也会推出备受好评的《Australia Uncovered》的另一季。





2022年12月12日,NITV庆祝其作为SBS网络的一部分在每个澳大利亚家庭免费播出10周年。为了纪念这个场合,NITV将在乌鲁鲁卡塔图塔国家公园内当太阳在乌鲁鲁岩上落山时进行特别的现场直播活动“ From the Heart of our Nation, A Celebration ”。来自澳大利亚各地的一些最好的原住民艺术家将齐聚一堂,为庆祝原住民和托雷斯海峡岛民的力量、坚韧和才华而表演。





在NITV2023年的节目中,演员Rob Collins在《The First Inventors》中揭示了古代原住民创新。澳大利亚最高级别的由Karla Grant主持的原住民时事节目《Living Black》庆祝其开播20周年,由Ernie Dingo主持的《Going Places》介绍一系列新的标志性旅行目的地。从卡卡杜国家公园到大堡礁,Ernie一直在探索我们国家所拥有的美丽之处。在节目播出四季后,Ernie将会和他的朋友们——演员Aaron Fa'aoso、记者(Rae Johnston、第十频道节目主持人Narelda Jacobs以及企业家兼主持人Bianca Hunt一起上路。在《Our Law》中,纪录片镜头将深入拍摄试图打破原住民监禁循环、修复深受摧残的原住民与警方关系的原住民警官和警校生,同时也为被执法的社区发声。





2023年,作为澳大利亚唯一的免费美食频道,SBS Food仍是高级美食节目的主要目的地,每天通过食物庆祝澳大利亚的丰富多样性。SBS高兴地宣布《T he Cook Up with Adam Liaw 》将推出全新两季。在“Adam and Poh’s Great Australian Bites”一集中,Adam将和Poh Ling Yeow重逢,在澳洲各地进行一场最美味的公路旅行。和Lauren Camilleri——巴厘全球文明的KYND社区的联合创始人——在美丽的巴厘岛一起品尝美食,探访天堂厨房。从塔斯马尼亚西海岸的崎岖山脉到阿纳姆地区偏远的小池塘,《Khanh Ong's Wild Food》将野生食品、冒险和一丝时尚融合在一起。Luke Nguyen也在2023年回归,在世界上最充满活力的地方之一——印度,深度融入食物、宗教和丰富的文化中,在“Luke Nguyen’s Indian Insights”一集中与观众分享。





明年,SBS将庆祝播出世界最大的现场音乐赛事——欧洲歌唱大赛40周年。2023年,乌克兰的胜利将由利物浦主办。标志性的游戏节目《Celebrity Letters & Numbers》也将带来更多的笑声和名人。主持人Michael Hing、语言专家David Astle和数学专家Lily Serna将考验名人嘉宾的语言和数字能力。由Marc Fennell主持的深受喜爱的智力问答节目《Mastermind》也将回归。SBS VICELAND继续推出喜剧和娱乐节目,同时也有着丰富的纪录片和新闻节目,包括新季的观众最爱《Richard Ayoade’s Question Team》以及《8 Out of 10 Cats Does Countdown》、《Hypothetical》和《Patriot Brains》的新内容。





今年是那个让整个国家驻足的盛事——世界杯的回归之年。这场独一无二的比赛将各行各业的人们团结在对全球足球运动的庆祝中。作为该赛事的官方转播商,SBS将通过电视直播和SBS on Demand实时直播,为所有澳大利亚人提供来自卡塔尔的全部64场比赛的前排座位。SBS on Demand的“FIFA世界杯中心”是今年比赛的数字基地,在那里澳大利亚人可以随时随地了解最新的世界杯新闻、成绩、比赛重播、亮点、分析、短视频补充、迷你比赛等等。





SBS是澳大利亚的自行车内容平台。在获得到2030年的独家播放权后,SBS将继续播出标志性的环法自行车赛和环法女子赛。其他重要的自行车比赛包括意大利环赛、西班牙环赛、巴黎-鲁贝赛女子赛、澳大利亚国家公路系列赛(男女)以及欧洲自行车春季经典赛(男女)。NITV也给澳式足球迷们做好了准备。他们推出了突破性的节目《Yokayi Footy》和《Over The Black Dot》。这些节目提供了AFL和NRL的原住民视角,包括分析、嘉宾采访和不拘一格的对话。





SBS继续为澳大利亚人提供新闻和时事内容一集更广阔的国际问题视野,凭借我们与社区无与伦比的联系而提供深入报道且客观的报道,让那些在其他地方无法发生的人有了发声机会。无论是SBS World News、《Insight》、《Dateline》、NITV News、《Living Black》还是《The Point》,澳大利亚人都可以在SBS网络上获得真正的全球新闻,同时通过NITV观看专门致力于原住民新闻的团队制作的内容。





距离SBS推出其专门的多语种新闻频道SBS WorldWatch已有六个月,SBS通过向37种语言的全球新闻简报中添加新节目,扩展了其国际新闻服务。而SBS自己的阿拉伯语新闻和普通话新闻仍在SBS WorldWatch的黄金时段和SBS On Demand上为澳大利亚人提供多语种新闻。





NITV也继续扮演着提供原住民视角新闻的角色。在2023年,NITV时事节目《The Point》将提供每周更新、采访和解说,为澳大利亚人提供各种原住民声音和观点的信息,为澳大利亚原住民议会之声全民公投做倒计时。





在2022年,SBS宣布将在其屡获殊荣的新闻与时事团队中创建一个新的纪录片中心,重点为年轻观众创造内容,并为SBS On Demand投资原创节目。在2023年,Marc Fennell将继续推出数字首映的两个强大的新纪录片系列,继续《Framed》的成功——它是澳大利亚最大艺术抢劫案的故事,也是SBS迄今为止最成功的在线原创委托制作之一。





随着为澳大利亚的多语言社区提供服务的不断发展,SBS Radio将于2023年更名为SBS Audio。在45年前,SBS开始用少数几种语言开始广播节目。今天,SBS的广播部门用60多种语言提供内容,并愈加注重平台多样化——包括澳大利亚最独特的播客节目。SBS Audio认识到,内容和服务本身并不能由传播媒介来定义,而是由与被服务的社区和受众的连接定义。