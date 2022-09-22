SBS将推出两档全新美食节目《Guillaume’s Paris》和《Dishing It Up》

《Guillaume’s Paris》和《Dishing It Up》两档节目都在探索人类一直以来所拥有的发现、创造和沉迷于世界美食的愿望，同时这两档节目也凸显了SBS美食节目的多样性。





SBS美食和娱乐部主管艾米莉·格里格斯（Emily Griggs）说：“《Guillaume's Paris》和《Dishing It Up》是对美食和文化的庆祝。两个节目的创作初衷都源于对美食的热情和渴望，希望这种热情和渴望能起到娱乐大众、振奋人心的作用，并让澳大利亚人学习人与食物之间不断变化的关系。从美丽迷人的巴黎到《Dishing It Up》里搞笑的厨房事故，人们总能从节目中找到自己喜欢的看点。”





我们喜爱的法国厨师纪尧姆·卜拉希米（Guillaume Brahimi）重返家乡，在充满活力的巴黎街头带领观众深入了解这座城市精彩的饮食文化，《Guillaume's Paris》将于9月22日星期四晚7点30分在SBS、SBS Food和SBS On Demand首播——两集连播。





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Blink TV的导演兼执行制片人保罗·克拉克（Paul Clarke）说：“我们开始制作这个系列是为了捕捉巴黎像电影一样的激情；巴黎是一座真正的被美食之爱驱动的城市。我们希望揭示城市每个区之间的故事和差异，从1区到20区，从宫殿间的第一家餐厅到住着流亡者、持异见者和像伊迪丝·皮亚夫（Edith Piaf）一样的艺术家的地方。我们希望可以将观众带到那里，让他们想起在巴黎度过的那些美好时光，但同时也与文化、卜拉希米对美食的知识以及一些历史联系起来，以帮助人们了解这些地方是如何变成现在的模样。”



香榭丽舍大街，巴黎 Credit: wikimedia commons 主持人纪尧姆·卜拉希米说：“我生在巴黎，长在巴黎，但从小到大，我从未想过我会制作这样一个系列，带领人们穿越巴黎城区。无论在哪个区，不管是什么手艺，我都对这些不同的匠人感到敬畏。从艺术家、奶酪制造商、熟食店、面包师、酿酒师、水果和蔬菜种植者到一切为之服务的人，他们都致力于完善他们的技艺，并且每天都做得很好。所有这些人使巴黎成为了现在的样子，我希望观众能享受观看这个节目，就像我享受制作它一样，而且我希望有一天节目会成为他们经历的一部分。”





在SBS欢闹的新家庭烹饪节目《Dishing It Up》中，人们每天都在尝试名厨食谱，看看它们在现实生活中是否像我们在屏幕上看到的那样让人念念不忘。这一全新的节目将于9月29日星期四晚7点30分在SBS、SBS Food和SBS On Demand首播。





在这部八集系列节目中，六对大胆的二人组把摄像机请进了自家厨房，他们将尝试烹饪由唐娜·海（Donna Hay）、廖崇明（Adam Liaw）、杨宝玲（Poh Ling Yeow）、米格尔·梅斯特（Miguel Maestre）以及马蒂·马西森（Matty Matheson）等受欢迎的名厨制作的美味菜肴。六对嘉宾要在节目里挑战自己，看看自己是否够专业、够耐心和够准确，能掌握这些制作精良的食谱。



《Dishing It Up》 Source: SBS The Precinct的创作者和节目制作人米歇尔·加卢佐（Michelle Galluzzo）说：“《Dishing It Up》是一个与众不同的烹饪节目。节目里没有竞争（除了一些有益的夫妻竞争），没有人为的戏剧效果（除了偶尔的烟雾警报），也没有奖品（除了更出色的那位家庭厨师有炫耀的权利）。《Dishing It Up》的美妙之处在于它是真实的、原始的和与生活相关的——与我们习惯看到的完美的、程式化的名厨烹饪节目形成了鲜明对比。”



《Guillaume’s Paris》

这个十集系列节目将带领观众穿越巴黎的所有20个城区，将巴黎最好的美食展示于众。从面包房到小酒馆，从食品市场到秘密的地下农场，从古朴的咖啡馆到米其林星级餐厅，在这场独特的关于美食、文化和历史的旅途中，卜拉希米将不遗余力地带领观众在这座浪漫之城不断探索。





巴黎以制作精美的糕点、美味的葡萄酒和精致的美食而闻名，同时，巴黎人也以能用亲民的价格享用令人回味的美食而快乐，他们称之为小酒馆美食。卜拉希米还发现了米其林星级厨师，他们在犹太和亚洲社区开设了快餐店和越来越受欢迎的专门提供国际美食的餐馆。每个街区都比前一个街区更耀眼，这一系列节目还造访了欧洲最大的屋顶花园，它占地14,000平米，每天能产出数百公斤的水果和蔬菜。



法国厨师纪尧姆·卜拉希米（Guillaume Brahimi） Source: SBS 卜拉希米还将取用巴黎当地的食材来烹饪20道来自20个城区的法国菜肴，这些菜肴将点燃您的味蕾。菜品包括大虾馄饨、鸭肉和鹅肝酱馅的酥脆黄金派、经典的罗西尼牛肉、法式洋葱汤、带有自制肉桂冰淇淋的恶魔苹果馅饼、粉红覆盆子马卡龙等等。





《Guillaume's Paris》是由Blink TV制作的SBS原创节目，由布莱恩·摩西（Bryan Moses）编写并执导，由保罗·克拉克（Paul Clarke）监制。





《Guillaume's Paris》将于9月22日星期四晚7点30分在SBS、SBS Food和SBS On Demand首播，并从9月29日起于晚8点播出。





您可以在SBS Food的网站上找到来自《Guillaume's Paris 》 美食节目的食谱和相关内容。





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《Dishing It Up》

《Dishing It Up》邀请最严厉的评论家，家庭厨师们，来测试名厨食谱。家庭厨师们打开平板电脑尝试跟着名厨烹饪，他们只能用自己厨房里的工具，看着食谱一步步地操作，混乱的状况也接踵而来。从烹饪事故到测量错误和设备故障《Dishing It Up》摘下了娱乐节目的光环，向观众展示发生在家里的那些烹饪节目背后的搞笑现实。





参与者的年龄、文化背景和烹饪能力各不相同，但他们只在一件事上团结起来：他们对食物的热爱。参与者包括母女Magda和Sara，好友Anna和Matt，好友Hari和Jonathan以及已婚夫妇Fiona和Jeremy、Yash和Stefan，Waz和Jen。电台主持人、女演员、作家和喜剧演员维罗妮卡·米尔索姆（Veronica Milsom）为所有八集节目录制了旁白，也为节目增添了喜剧色彩。





《Dishing It Up》由The Precinct Studios与SBS联合开发制作。





《Dishing It Up》将于9月29日星期四晚7点30分在SBS、SBS Food和SBS On Demand首播。





《Guillaume's Paris》和《Dishing It Up》将在SBS On Demand上播出，并配有阿拉伯语和简体中文字幕。





欢迎登陆SBS On Demand观看更多配有中文字幕的节目及中文电影。网址是： www.sbs.com.au/ondemand/chinese-collection 。





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