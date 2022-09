SBS将推出两档全新美食节目《Guillaume’s Paris》和《Dishing It Up》

《Guillaume’s Paris》和《Dishing It Up》两档节目都在探索人类一直以来所拥有的发现、创造和沉迷于世界美食的愿望,同时这两档节目也凸显了SBS美食节目的多样性。





SBS美食和娱乐部主管艾米莉·格里格斯(Emily Griggs)说:“《Guillaume's Paris》和《Dishing It Up》是对美食和文化的庆祝。两个节目的创作初衷都源于对美食的热情和渴望,希望这种热情和渴望能起到娱乐大众、振奋人心的作用,并让澳大利亚人学习人与食物之间不断变化的关系。从美丽迷人的巴黎到《Dishing It Up》里搞笑的厨房事故,人们总能从节目中找到自己喜欢的看点。”





我们喜爱的法国厨师纪尧姆·卜拉希米(Guillaume Brahimi)重返家乡,在充满活力的巴黎街头带领观众深入了解这座城市精彩的饮食文化,《Guillaume's Paris》将于9月22日星期四晚7点30分在SBS、SBS Food和SBS On Demand首播——两集连播。





Blink TV的导演兼执行制片人保罗·克拉克(Paul Clarke)说:“我们开始制作这个系列是为了捕捉巴黎像电影一样的激情;巴黎是一座真正的被美食之爱驱动的城市。我们希望揭示城市每个区之间的故事和差异,从1区到20区,从宫殿间的第一家餐厅到住着流亡者、持异见者和像伊迪丝·皮亚夫(Edith Piaf)一样的艺术家的地方。我们希望可以将观众带到那里,让他们想起在巴黎度过的那些美好时光,但同时也与文化、卜拉希米对美食的知识以及一些历史联系起来,以帮助人们了解这些地方是如何变成现在的模样。”



在SBS欢闹的新家庭烹饪节目《Dishing It Up》中,人们每天都在尝试名厨食谱,看看它们在现实生活中是否像我们在屏幕上看到的那样让人念念不忘。这一全新的节目将于9月29日星期四晚7点30分在SBS、SBS Food和SBS On Demand首播。





在这部八集系列节目中,六对大胆的二人组把摄像机请进了自家厨房,他们将尝试烹饪由唐娜·海(Donna Hay)、廖崇明(Adam Liaw)、杨宝玲(Poh Ling Yeow)、米格尔·梅斯特(Miguel Maestre)以及马蒂·马西森(Matty Matheson)等受欢迎的名厨制作的美味菜肴。六对嘉宾要在节目里挑战自己,看看自己是否够专业、够耐心和够准确,能掌握这些制作精良的食谱。



《Dishing It Up》 Source: SBS

The Precinct的创作者和节目制作人米歇尔·加卢佐(Michelle Galluzzo)说:“《Dishing It Up》是一个与众不同的烹饪节目。节目里没有竞争(除了一些有益的夫妻竞争),没有人为的戏剧效果(除了偶尔的烟雾警报),也没有奖品(除了更出色的那位家庭厨师有炫耀的权利)。《Dishing It Up》的美妙之处在于它是真实的、原始的和与生活相关的——与我们习惯看到的完美的、程式化的名厨烹饪节目形成了鲜明对比。”