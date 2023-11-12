长江换汇涉嫌洗钱案：七名嫌疑人获保释出狱

长江换汇涉嫌洗钱案件中，三名涉嫌参与者已于上周五被获准保。此前，此案的一名主要嫌疑人也在严格的限制条件下获得保释。





据《澳大利亚人报》报道，此次获准保释的三人为Fei Duan、Ding Wang和Ye Qu。负责此案的法官命令三人从监狱获释前需上交护照，不得与其他涉案证人联系并佩戴电子监控脚环。





这三人均属于警方指控的涉嫌通过长江换汇参与洗钱犯罪的七人团伙。在对长江换汇进行了为期14个月的调查后，上月底， 240多名联邦警察和92名专家成员对该公司在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的办公室及成员住所执行了20次搜查令。





联邦警察指控，长江换汇涉嫌在过去三年中清洗近2.29亿澳元的非法犯罪所得。





上周五，三名被告在墨尔本地方法院出庭。





法院审理后认为，37岁的中国公民Fei Duan拥有澳大利亚国籍。他在支付130万澳元的保释金下获得保释，担保物是一幢位于墨尔本Hawthorn East的房屋。这栋房屋由Fei Duan的朋友所有，价值约为250万澳元。





现年40岁的Ding Wang为澳大利亚公民，她同样支付了130万澳元的保释金，担保物是其父位于Narre Warren价值150万澳元的房屋。





Ye Qu在支付两笔60万澳元的保释金后获得保释，担保物分别为一处价值430万澳元和一处价值150万澳元的房产。



据《先驱太阳报》报道，此前，该案件的主要犯罪嫌疑人Zhuo Chen也在严格的担保条件下获释。





法庭获悉，37岁的Zhuo Chen是长江换汇的重要参与者。据《先驱太阳报》报道，警方称他是一名“主要控制人”，指挥员工并收取30%的佣金。





据报道，Zhuo Chen的保释条件包括130万澳元的保释金、只能通过联邦警察局知悉的一个IP地址访问互联网并佩戴电子监控装置。





法庭获悉，Zhuo Chen及其妻子和21个月大的孩子居住在Balwyn一幢价值超过1000万澳元的房产内。





早些时候，Zhuo Chen的28岁的妻子、同样面临指控的Jie Lu，以及同案被告Jin Wang和Jing Zhu在申请后未被警方反对而获得保释。





警方称，在过去三个财政年度中，长江换汇转移了超过100亿澳元的资金。虽然这些资金大部分来自从事合法行为的客户，但联邦警察指控长江换汇为有组织犯罪分子秘密转移非法所得资金进出澳大利亚提供了便利。





警方指控，在2020至2023年期间，长江换汇涉嫌的洗钱金额达近2.29亿（228,883,561） 澳元。





联邦警察表示，该犯罪集团清洗的部分资金来自犯罪所得，包括网络诈骗、非法货物贩运和暴力犯罪所得。





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