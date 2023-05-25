珀斯学校枪声响起 学生躲在桌子下

据警方消息称，周三上午，珀斯一名15岁男孩将两支步枪带到亚特兰蒂斯海滩浸信会学校（Atlantis Beach Baptist College）。枪声在停车场内大响，让惊恐万分的孩子和老师都陷入了疯狂的封锁状态。





西澳警察局局长布兰奇表示，当时学校的一栋楼里出现几声枪响，警察在一辆停在学校的黑色SUV里发现了这些步枪。





布兰奇表示，找到的一支.243猎枪和一支.22长枪都有许可证，登记在男孩的住处。





“我们发现了三枚弹壳，我们相信有三声枪响，我们知道，其中至少有一发确实击中了学校建筑，”布兰奇在周三下午对媒体说。





“作为警察局长，在我担任警察期间，我从未在西澳或澳大利亚任何地方见过这样的事件。”





布兰奇说，这名男孩不是该校的学生。作为警方调查的一部分，这名男孩的父母正在接受询问。鉴证人员也在分析学校和男孩的家。





周三下午，学校解除封锁后，学校的孩子们与父母团聚。





他们表示，他们被告知在警方控制事件时要“趴下并保持安静”。





“我正准备去上课，有人说有人拿着枪，”一名学生告诉珀斯九号新闻。





“我很害怕。我很紧张。我就跟着我的同学进了储藏室，我们就在那里躲了半个小时。”





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