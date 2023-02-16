【观点】350亿新能源项目走入托管——Sun Cable

这个完全由澳大利亚资本撬动、几乎可以称为全球历史上最大的新能源发电传输项目，从启动之日就引发了资本及产业界的高度关注。





因为操盘这个项目的可不是一般人，背后则是两位澳大利亚的顶级富豪：一位是铁矿龙头企业Fortescue Metals Group (ASX: FMG)大老板Andrew Forrest，另一位则是有着“澳大利亚马斯克”之称的软件巨头Atlassian (NASDAQ: TEAM)联合创始人Mike Cannon-Brookes。





2022年，这两位大佬分别以307亿澳元和278亿澳元身价，位居《澳大利亚金融评论报（AFR）》富豪榜第二、第三位。尽管该项目被批评者称，“规模过大、成本昂贵且风险过高”，但大佬们对新能源帝国的野心难掩。





2022年的全球能源危机，让越来越多国家更加重视新能源的发展，以摆脱对传统能源的依赖。澳大利亚也于去年9月通过气候变化法案，将2030年减排43%的目标写进了法律。在国家政策和强大资本的双重加持下，这个体量巨大、看似潜力无限的项目为何走向破产？两大富豪为何会坐视项目失败？



项目开端：两大富豪押注电力出口

Sun Cable体量有多大？称它是全球最大的新能源发电项目真的并非夸张。按照Sun Cable项目计划，要建成17-20GW的太阳能发电场和36-42GW的电池储能，该规模为目前全世界第一。





项目将从澳大利亚北领地附近的养牛站开建，通过800公里的架空输电线路将能源运输至达尔文，之后再通过4200公里的海底电缆将电力出口至新加坡。项目建成后，达尔文的电力成本将降低12%，温室气体排放量也将降低10%，实现经济和环境双效益，显而易见。





尽管该项目还未与新加坡政府签订承购协议，但已收到来自当地私营部门共计2.5GW的意向书，实现50%的超额认购，预计将满足新加坡15%的电力需求。根此测算，到2028年，整个项目将为全澳的投资和年出口收入分别带来80亿和20亿澳元的经济效益。



项目背后：意在拿下整个东南亚市场

然而，仔细研究会发现，这些收益和整个项目的投入似乎并不成正比。那么，为何两大富豪还争先恐后地入局？





答案似乎指向了东南亚的电力市场，大佬们很有可能是希望通过该项目触及当前全球最有发展潜力的地区，以此获得不可限量的投资收益。





当前，能源转型已经成为世界各国的共识，东南亚地区也不例外。据统计，东南亚的能源需求以平均每年6%的速度增长，预计到2040年将增长60%，前景非常可观。而地广人稀的澳大利亚，在G20中拥有最高的人均太阳能资源，位居世界第二，可用于出口的可再生能源储量非常丰富，为澳大利亚的经济发展提供新的增长前景。





值得注意的是，该项目原本的目的地——新加坡地区高度工业化经济的主要投入就是电力，在中长期内获得低成本且稳定的电力来源对新加坡长期的规划和经济竞争力至关重要。目前，新加坡大约95%的电力都来自于天然气发电，发电成本严重受到天然气价格的影响。





为了降低对天然气发电的依赖。新加坡贸易和工业部长陈振声于2019年宣布，新加坡能源市场管理局的关键政策旨在增加可再生电力进口。而邻国马来西亚却禁止了可再生能源出口，仅允许不可再生能源出口至新加坡，这为Sun Cable提供了难得的机遇。





除了目的地新加坡外，海底电缆线路还途经印度尼西亚。尽管印尼未来十年的重点是发展本国的可再生电力资源，但Sun Cable与印尼政府的合作也使得向印尼出口电力有了希望。





不难看出，Sun Cable原本计划在东南亚地区下一盘大旗。再加上俄乌冲突导致的能源危机，迫使世界各国加速降低对传统燃料的依赖，也间接驱动了Sun Cable项目的推进。





“将澳大利亚转化为世界领先的可再生发电商和出口商”——这是Sun Cable的美好愿景，但最终没能赢得过资本的博弈，不幸破产。



项目破产：天量基建难造，富豪纷争难平

然而，这个看似潜力无限的项目，实际上更像是一场资本的天方夜谭。





尤其是Sun Cable的海底电缆Australia-Asia AAPowerLink项目，其在可行性上一直备受争议。这项至少要花费150亿澳元巨额项目的核心拥有一个致命的弱点：整条海底电缆要从北领地首府达尔文横贯太平洋到达新加坡，总长度达到4200公里。



这是一个什么概念？来看几组数据对比：





该项目相当于建造一座高达1000层楼高的电缆，比连接挪威和英国、目前世界上最长的730公里海底输电线路长七倍多。后者从2015年达成建造协议，到2021年完成铺设工程，总共花费了6年时间；而Sun Cable预计2024年开工、2029年就要向新加坡全面运营，这样的“雄心壮志”几乎不可能实现。





并且，挪威和英国的项目之所以能成功，主要原因是利用了电力的错峰，将一个地区的电力过剩来抵消另一个地区的电力短缺，如此英国可利用挪威丰富的水力发电，而挪威也能够从英国的风电场中受益，通过双向输电达成双赢模式。





而Sun Cable仅为单向输电，并且在建设太阳能电池板的地理位置上也选错了方向。大型太阳能项目的选址一般位于电力消费市场的西面，这样可以为晚高峰供电。但是，Sun Cable的太阳能电池板位于新加坡的东部，晚高峰时他们并不能为其供电。





除了建造难度和使用效率难以评估外，即使项目建成，也会存在巨大的维修障碍。本身传统海底电缆故障就不容易修复，维修需将电缆从水中拉出进行检测。此前，塔斯马尼亚和维州之间长达370公里的Basslink电缆在2015年发生了故障，修复时间长达6个月。可以想象查找并修复4200公里电缆中的故障将可能需要数年时间。





更可怕的是，据目前披露的资料显示，两位亿万富翁对这一Sun Cable中极为重要的基建理念有巨大分歧：Cannon-Brookes支持修建这条电缆；而Forrest则是赞成放弃电缆从而专注于巨型太阳能农场，可用于制造绿色氢气。





不仅海底电缆部分存在很多“槽点”，Sun Cable规划的太阳能基础设施也似乎不切实际。





整个太阳能电场的规模也堪称“宇宙第一名”——计划中约最终要实现的20吉瓦太阳能发电，超过了澳大利亚所有的屋顶太阳能发电总量，也是目前所有已安装或在建电池的20倍。以澳大利亚本国基建行业的建造产能，在5年内完成这一项目缺乏可能性。



更值得关注的是，这个号称要为新加坡提供多达15%的电力项目却从未获得新加坡政府的支持。其中，新加坡国有投资管理公司淡马锡控股与Sun Cable并无直接联系，该公司承诺向专注于降低排放和应对气候变化的公司投资数十亿美元，这主要原因是AAPowerLink并没有专业的海底电缆建设和工程公司。





虽然在2021年10月，五位全球重量级公司签约加入AAPowerLink交付团队，其中包括出生于澳大利亚的SMEC。该公司自2016年以来一直是淡马锡控股旗下总部位于新加坡Surbana Jurong公司的一部分，让外界对Sun Cable项目可行性担忧得到部分缓解。但“天量”级别的建造需求仍让很多人对于项目的最终完工存在怀疑。





这一切似乎都奠定了Sun Cable的失败。除了外界的质疑，Sun Cable公司本身的内部矛盾也一直存在，项目破产的原因也是众说风云。





版本一：





以Forrest的私人公司Squadron为代表的阵营和Cannon-Brookes的 Grok Venture以及Sun Cable创始人之间的纠纷在去年就早已酝酿，其中3月达成的2.1亿B轮融资交易中最后6000万澳元的释放条件直接成为了导火索。在2022年12月Grok Venture提出了一项难以达成的里程碑式目标，由于Sun Cable未能实现B轮融资6个里程碑中的两个，公司拒绝发放6000万的融资资金，成为了压倒Sun Cable的最后一根稻草。





版本二：





Squadron对由David Griffin担任项目首席执行官的管理层不满，2022年Sun Cable有大量业绩目标没有完成，且消耗现金速度过快。同时，Squadron对Griffin作为项目首选太阳能供应商——5B的投资者同时兼任项目CEO的身份表示不妥，并怀疑5B作为供应商的技术能力。但据Grok称，Squadron的不满目的是为了制造事端，其是唯一反对Grok去年12月提出的6000万澳元融资提案的股东，而Squadron的反对将会稀释其他股东股权，从而让Forrest完全掌控Sun Cable。



写在最后：新能源投资什么方向更稳

目前，矿业和科技巨头的“口水战”还在继续。不过，即便他们的合作以失败告终，但并不代表如此重大的新能源项目就彻底“完结”，也不表示两位富豪在新能源领域的脚步就会停止。





实际上，两位巨头在新能源领域的布局均较为激进：Cannon-Brookes去年凭借一己之力搅动了AGL能源转型的风云，而Forrest依托自己的矿业背景，投资新能源矿产，并想带动一次绿色氢能革命。





由此可见，他们在Sun Cable事件上的分歧，更像是争夺新能源市场的话语权，以让自己在这个巨大的“风口”上分到更大的蛋糕。





而Sun Cable项目告吹的一个重要原因，便是试图将绿色电力用长距离电缆进行出口，且不提途经国家的政治风险，仅电缆的投入和维修成本、运输中的损耗以及电力储存难度便已经困难重重。





反观老牌电力零售商AGL和Origin，随着未来10至20年间，传统燃煤发电厂从澳大利亚国家电力市场中的退出，想要在能源市场转型过程“分一杯羹”的公司，必然要提前布局风能和太阳能等可再生能源发电，同时也要确保新的发电系统可以提供稳定的电力供应。因此，负责可再生能源存储的电池储能系统也是不可或缺的重要组成部分。





相比较于电力出口，还是选择求稳，立足于澳大利亚境内的可再生能源发电与储存，与Sun Cable的“壮志宏图”对比，这样的转型更具实际的投资前景。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



