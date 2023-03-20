悉尼最佳海水浴场攻略：畅泳美景一网打尽！

South Curl Curl Rockpool

位于北部海滩（Northern Beaches）的South Curl Curl Rockpool的泳池符合奥运会标准，其中一面隔水墙已有百年历史。这里既有泳池也有浅水池，适宜一家大小来游泳或者单纯泡泡海水。 设施及费用：免费，有厕所和淋浴设施。

South Curl Curl Rockpool適合一家大小。 Credit: Northern Beaches Council

Fairlight Rockpool

另一个同样由北部海滩市议会运营的Fairlight Rockpool，同样有标准泳池和浅水池。更妙的是这里有树木遮阴，非常适合想享受海水又怕晒的人。 设施及费用：免费，有厕所和淋浴设施。

Fairlight Rockpool是泳客好去處。 Credit: Northern Beaches Council

Bronte Baths

在Bondi Beach南边不远处有一个较小但很热门的沙滩Bronte Beach，那里的Bronte Baths也是人们享受海水浴的热门泳池之一。不仅如此，这里还是无人机爱好者拍摄悉尼东部海岸的绝美靓景，一定要有的地点。 设施及费用：免费，有厕所和淋浴设施。

Bronte Baths景致非常壯觀。 Credit: Urban List

Mona Vale Rockpool

从Mona Vale Beach延伸出去的Mona Vale Rockpool绝对是最酷的海水浴场之一：位于一块平整礁石上的泳池几乎是四面被海水包围，只有一条小径通往沙滩。 这里同样有一大一小两个泳池，沙滩上还有烧烤炉、野餐桌、咖啡店和儿童游乐区。 设施及费用：免费，有厕所。

Mona Vale Rockpool從海灘延伸出海，相當別緻。 Source: YouTube

Collaroy Rockpool

已有过百年历史的Collaroy Rockpool也是北部海滩居民的好去处，而这里还有特意为坐轮椅的人士提供的通道，让弱势社群也能和大家一同享受海水浴。





设施及费用：免费，有厕所和淋浴设施。



Collaroy Rockpool有殘障輪椅通道。 Credit: delicious

Mahon Pool

与海岸自然相连的Mahon Pool就在Maroubra Beach附近，沿着Marine Parade徒步即可到达。除了在水中感受浪花，这里也是观赏冲浪的最佳地点。 市议会每周三进行清洁，还安装了直播镜头让大家欣赏泳池直播，相当有趣。 设施及费用：免费，有厕所和淋浴设施。

Mahon Pool暢泳觀景兩相宜。 Credit: Urban List

Shelly Park Ocean Pool

与其他海水浴场往往在沙滩上不同，悉尼南区Cronulla的Shelly Park Ocean Pool位于一个海滨公园内，旁边便是绿草如茵。在草地晒太阳、烧烤，偶尔下水泡一泡，也相当惬意呢！ 设施及费用：免费，有厕所和淋浴设施。

Shelly Park Ocean Pool就位於Shelly Park公園內。 Credit: Sutherland Shire

Wylie’s Baths

Coogee有绝美海滩，也有绝美海水浴场Wylie’s Baths。这浴场在1907年修建，是澳洲最早允许男女混合的泳池之一。 虽然这个私营泳池需要收费6元（优惠票3元），但设施一应俱全，还有乐队演奏。即使冬天也有集市、万圣节活动等，也承接婚礼、聚会，可谓是附带泳池的活动举办场地。 设施及费用：收费，有厕所和淋浴设施。

Wylie’s Baths是不少活動的舉辦場地。 Credit: Wylie’s Baths

Newport Rockpool

另一个由北部海滩市议会营运的Newport Rockpool是方方正正的50米标准泳池，非常适合有强迫症或者只想认真游泳的人，休息时还有烧烤设备。这里的海浪也相当大，适合滑浪爱好者。 设施及费用：免费，有厕所和淋浴设施。

Newport Rockpool如同標準泳池。 Credit: Northern Beaches Council

McIver’s Baths

位于South Coogee、介于Coogee Beach和上文提到的Wylie's Baths之间一个悬崖边的McIver’s Baths，可谓相当隐蔽。不过男性无缘一探秘境，因为这里是澳洲最后的女性限定的海水浴场之一。 只需2.5元，女性及儿童便可在这建于1886年、极具私密性的泳池中畅泳了。 设施及费用：收费，有厕所和淋浴设施。

McIver’s Baths僅限女性和兒童入場。 Credit: McIver’s Baths

Fairy Bower Rockpool

建于1929年的Fairy Bower Rockpool最初是由北部海滩居民打造。泳池呈三角形，面积不大，但因位于Cabbage Tree Bay住宅区的路边，非常受本地居民欢迎。这里也以《The Sea Nymphs》雕塑闻名。 设施及费用：免费，有厕所。

Fairy Bower Rockpool旁邊有著名的《The Sea Nymphs》雕塑。 Credit: 雪梨旅遊局

Icebergs Pool

位于Bondi Beach的地标式泳池Icebergs几乎在各大澳洲热门海滩的介绍中都会见到，已不必多作赘述。无敌海景、池边餐吧，加上1929年建立的近百年历史，都足以解释为何要收成人9元、小童6元的入场费了。 设施及费用：收费，有厕所和淋浴设施。

Icebergs pool有著無敵海景。 Source: Getty 欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



