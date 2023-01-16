Latest

黄金海岸直升机事故重伤男孩已苏醒 无需依赖仪器维生

10岁孩子尼古拉斯·塔德罗斯在昆士兰儿童医院接受了一连串手术后已苏醒，并且有反应。

Wreckage of two helicopters on a sand bar next to water

The aftermath of the collision near Seaworld on the Gold Coast on 2 January. Four people died and another 13 were injured in the incident. Source: AAP / Dave Hunt

今年1月2日，两架直升机于黄金海岸海洋世界附近相撞，造成4死多伤。

在这起事故中，一名处于昏迷状态的男孩现已苏醒。

一则引述塔德罗斯（Nicholas Tadros）的父亲西蒙（Simon） 的社交媒体贴文称，这名10岁孩子已无需使用仪器维生，但仍然需使用呼吸机。

这则贴文写道：“他们有时会减轻他的镇静剂剂量，看看他是否有反应。他现在已苏醒，还能够借着点头或摇头来回答一些问题。”

日前，黄金海岸海洋世界主题公园附近发生致命直升机坠毁事故。这一事故造成四人死亡、三人情况危殆。警方表示，调查显示坠机时一架直升飞机正在起飞，另一架正试图降落。

“......他又会握住我的手，但他的腿仍不能动弹，可能是由于他双腿骨折。”

“因为他感到痛楚、悲伤和焦虑，他们现在不得不再次为他开镇静剂。”

该贴文感谢支持者的爱心和祈祷，并表示塔德罗斯上周在昆士兰儿童医院接受了一连串手术，未来一周还要接受更多手术。
A woman wearing a wedding dress
Vanessa Tadros, 36, died after two Gold Coast Sea World Helicopters aircraft hit each other in mid-air last week. Source: Facebook
这位男孩的36 岁母亲瓦妮莎·塔德罗斯（Vanessa Tadros）在 1 月 2 日的事故中遇难，当时两架直升机相撞并坠落于海洋世界附近的沙洲。

一对英国夫妇罗恩（Ron）和戴安 （Diane Hughes）以及飞行员詹金森（Ashley Jenkinson）同告遇难。
来自维州的33 岁母亲温妮·德·席尔瓦（Winnie de Silva）和 9 岁的儿子里昂（Leon） 正在医院接受治疗，情况稳定。

40 岁的詹金森的葬礼已于周五在南港基督教堂 (Southport Church of Christ) 举行；瓦妮莎·塔德罗斯的葬礼定于周一在悉尼举行。

航空运输安全局（Air Transport Safety Bureau）的调查人员预计要到 2024 年 9 月才能完成对事故的调查。

欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

多家律师事务所宣布对Medibank 采取法律行动

世卫组织调整新冠隔离指导方针

LISTEN TO
Tax Talk 20230106 image

【税务热线】当报税遇到澳洲牛奶金

SBS Chinese

16/01/202328:34
LISTEN TO
mandarin_160123_award.mp3 image

澳大利亚年度人物提名者呼吁关注移民

SBS Chinese

15/01/202304:15
澳大利亚年度人物提名者呼吁关注移民
分享
Published 16 January 2023 at 12:31pm
Source: AAP
Available in other languages