黄金海岸直升机事故重伤男孩已苏醒 无需依赖仪器维生

今年1月2日，两架直升机于黄金海岸海洋世界附近相撞，造成4死多伤。





在这起事故中，一名处于昏迷状态的男孩现已苏醒。





一则引述塔德罗斯（Nicholas Tadros）的父亲西蒙（Simon） 的社交媒体贴文称，这名10岁孩子已无需使用仪器维生，但仍然需使用呼吸机。





这则贴文写道：“他们有时会减轻他的镇静剂剂量，看看他是否有反应。他现在已苏醒，还能够借着点头或摇头来回答一些问题。”





日前，黄金海岸海洋世界主题公园附近发生致命直升机坠毁事故。这一事故造成四人死亡、三人情况危殆。警方表示，调查显示坠机时一架直升飞机正在起飞，另一架正试图降落。





“......他又会握住我的手，但他的腿仍不能动弹，可能是由于他双腿骨折。”





“因为他感到痛楚、悲伤和焦虑，他们现在不得不再次为他开镇静剂。”





该贴文感谢支持者的爱心和祈祷，并表示塔德罗斯上周在昆士兰儿童医院接受了一连串手术，未来一周还要接受更多手术。



Vanessa Tadros, 36, died after two Gold Coast Sea World Helicopters aircraft hit each other in mid-air last week. Source: Facebook 这位男孩的36 岁母亲瓦妮莎·塔德罗斯（Vanessa Tadros）在 1 月 2 日的事故中遇难，当时两架直升机相撞并坠落于海洋世界附近的沙洲。





一对英国夫妇罗恩（Ron）和戴安 （Diane Hughes）以及飞行员詹金森（Ashley Jenkinson）同告遇难。



来自维州的33 岁母亲温妮·德·席尔瓦（Winnie de Silva）和 9 岁的儿子里昂（Leon） 正在医院接受治疗，情况稳定。





40 岁的詹金森的葬礼已于周五在南港基督教堂 (Southport Church of Christ) 举行；瓦妮莎·塔德罗斯的葬礼定于周一在悉尼举行。





航空运输安全局（Air Transport Safety Bureau）的调查人员预计要到 2024 年 9 月才能完成对事故的调查。





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