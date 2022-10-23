澳东海岸恶劣天气加剧 当局呼吁民众保持警惕

气象局表示，两个独立的天气系统预计将于本周给维州和新州带来破坏。





高级气象学家迪恩·纳拉莫尔（Dean Narramore）说，第一个天气系统正在从南澳进入维州，并将给维州、尤其是北部地区带来中到大雨。





第二个低压系统则从昆士兰东南部海岸移动，将使得该地区和新州北部再次出现降雨。





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纳拉莫尔说，接下来的48小时，恶劣天气将可能会很频繁，只有在本周中将有短暂的休止。





“值得庆幸的是，从周三至周四，我们应该看到澳大利亚东南部和大部分地区将得到一点喘息的既会，只有一些非常孤立的、不完整的阵雨和暴风雨，这也将持续到周五。但是，当我们进入周末时，不幸的是，另一个天气系统将再次从西澳抵达，带来雨水——我们可能会看到另一轮广泛的阵雨、阵风和降水。”





澳大利亚东海岸的洪水危机持续到第二周，当局敦促居民听从紧急警告。





维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）说，救灾和救援志愿者以及一线工作人员知道他们在做什么——人们必须听从他们的指示。





他说，这包括建议永远不要试图在洪水中开车。





“这是一件非常私人的事情，没有人愿意离开自己的家。没有人愿意这么做。但你必须作出符合你最佳利益的选择，同时也要考虑到那些可能被叫来的紧急服务的利益……我们任何人都不要做可能使危险增加而不是反之的事情。已经有很多人获救，不幸的是，已经出现生命损失。有两个人去世了，这让人非常难过。”





新州当局警告居民要保持谨慎。此际，新州北部河流和其他20几个地区正在为即将到来的天气系统做准备。





目前在新州有超过120个紧急警告和20个疏散令。





影响昆士兰东南部的降雨预计将在今天上午得到缓解。





莫顿岛（Moreton Island）附近的一个低压系统继续向布里斯班和黄金海岸推进，为部分海岸和山脉地区带来高达300毫米的降雨。





在澳大利亚东海岸大部分地区的洪灾紧急情况持续两周之际，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）称，周二的联邦预算将包含应急管理和灾害准备措施。





安东尼·阿尔巴尼斯在珀斯对记者表示，他特别提到了灾害准备基金，称澳大利亚需要考虑减轻未来灾害风险所需的长期措施。





他说，与此同时，联邦政府将继续与各州政府联络，提供他们所需要的一切。





"我们需要认识到气候变化正在产生影响。我们看到更频繁的事件，发生时也更激烈。因此，做好准备工作，例如投资于堤坝，投资于减灾的基础设施，实际上要比等待灾害发生损失更小。"





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