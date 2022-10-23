澳东海岸恶劣天气加剧 当局呼吁民众保持警惕

VIC FLOODS CLEAN UP

A view of flood affected areas near the town of Rochester, Victoria, Monday, October 17, 2022. The ADF has been called in to help flood victims in Victoria, with authorities predicting more than 7500 proprieties could be affected. (AAP Image/Brendan McCarthy) NO ARCHIVING Source: AAP / BRENDAN MCCARTHY/AAPIMAGE

气象局表示，两个独立的天气系统预计将于本周给维州和新州带来破坏。

高级气象学家迪恩·纳拉莫尔（Dean Narramore）说，第一个天气系统正在从南澳进入维州，并将给维州、尤其是北部地区带来中到大雨。

第二个低压系统则从昆士兰东南部海岸移动，将使得该地区和新州北部再次出现降雨。

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纳拉莫尔说，接下来的48小时，恶劣天气将可能会很频繁，只有在本周中将有短暂的休止。

“值得庆幸的是，从周三至周四，我们应该看到澳大利亚东南部和大部分地区将得到一点喘息的既会，只有一些非常孤立的、不完整的阵雨和暴风雨，这也将持续到周五。但是，当我们进入周末时，不幸的是，另一个天气系统将再次从西澳抵达，带来雨水——我们可能会看到另一轮广泛的阵雨、阵风和降水。”

澳大利亚东海岸的洪水危机持续到第二周，当局敦促居民听从紧急警告。

维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）说，救灾和救援志愿者以及一线工作人员知道他们在做什么——人们必须听从他们的指示。

他说，这包括建议永远不要试图在洪水中开车。

“这是一件非常私人的事情，没有人愿意离开自己的家。没有人愿意这么做。但你必须作出符合你最佳利益的选择，同时也要考虑到那些可能被叫来的紧急服务的利益……我们任何人都不要做可能使危险增加而不是反之的事情。已经有很多人获救，不幸的是，已经出现生命损失。有两个人去世了，这让人非常难过。”

新州当局警告居民要保持谨慎。此际，新州北部河流和其他20几个地区正在为即将到来的天气系统做准备。

目前在新州有超过120个紧急警告和20个疏散令。

影响昆士兰东南部的降雨预计将在今天上午得到缓解。

莫顿岛（Moreton Island）附近的一个低压系统继续向布里斯班和黄金海岸推进，为部分海岸和山脉地区带来高达300毫米的降雨。

在澳大利亚东海岸大部分地区的洪灾紧急情况持续两周之际，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）称，周二的联邦预算将包含应急管理和灾害准备措施。

安东尼·阿尔巴尼斯在珀斯对记者表示，他特别提到了灾害准备基金，称澳大利亚需要考虑减轻未来灾害风险所需的长期措施。

他说，与此同时，联邦政府将继续与各州政府联络，提供他们所需要的一切。

"我们需要认识到气候变化正在产生影响。我们看到更频繁的事件，发生时也更激烈。因此，做好准备工作，例如投资于堤坝，投资于减灾的基础设施，实际上要比等待灾害发生损失更小。"

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Published 24 October 2022 at 7:40am
Source: SBS