SBS美食节目《The Cook Up》第四季回归！

常常不知道晚饭吃点什么？好消息，《The Cook Up with Adam Liaw》第四季已于2月回归您的屏幕！全新内容为您带来美食和欢笑！





每周一至周五晚，两位吃货嘉宾和主持人Adam Liaw（廖崇明）一起制作不同主题的美食。





从大厨到搞笑艺人、作家、记者、歌手、演员、运动员，以及其他各种职业，只要他们热爱美食也喜欢聊天，那《The Cook Up》节目就是他们会出现的地方！





第四季嘉宾包括“唐人街美食女王”陈月意（Elizabeth Chong）、澳洲美食界大咖Colin Fassnidge和Christine Manfield、残奥会奖牌得主Col Pearse、Peking Duk乐队成员Reuben Styles和Polish Club乐队成员Dave Novak等等。





新一季还设有提问环节，主持人Adam在本环节中将亲自回答观众提出的烹饪和美食问题。





周一至周五每晚SBS Food频道7点播出。



Source: SBS

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今年第一集的主题将是“家的味道”。本集中，来自电视节目《Black Comedy》的明星Craig Quartermaine、大厨及菜谱作者Rosheen Kaul给您献上怀旧大餐。



本集菜谱 香蕉叶烤盲曹 麦片黄油虾 椒盐猪肉配生菜

第七集中，著名大厨Gabriel Gaté和Julia Busuttil Nishimura将在节目厨房和Adam一起烹饪全世界最百搭的食材——意大利面！





爱吃甜食的人千万不要错过甜品专集！科班出身的大厨Warren Mendes和获奖演员Pia Miranda和Adam一起为你做出让人口水直流的甜品！



本集菜谱 柠檬布丁 盛夏水果布丁 南非醋布丁