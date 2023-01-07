哈里自揭杀过25名塔利班：就像从棋盘上移除棋子

哈里王子在发表有关在阿富汗杀死塔利班武装分子的言论后受到抨击。





哈里王子在他的新回忆录《备用》（Spare）中透露，他在阿富汗服役期间杀死25名塔利班武装分子，并将此描述为“从棋盘上移除棋子”。





英国前陆军军官坎普上校在接受BBC采访时驳斥了鼓励士兵以这种方式看待敌对人员的说法：





“哈里在书中说，叛乱分子被视为几乎没有人性，或者说是低等人类，只是作为可以被打倒的棋子，我认为他是错误的。事实并非如此，这也不是他所说的英国军队训练士兵的方式”。





坎普上校还警告说，哈里王子的言论可能会激起同情塔利班的人进行报复。





一名塔利班高级官员指责哈里王子杀害无辜平民。





塔利班内政部长的高级助手哈卡尼在推特上发文回应：“哈里先生! 你杀死的那些人不是棋子，他们是人；他们有家人在等着他们回来”。



曾与哈里王子一起服役的英国皇家海军陆战队退伍军人麦克比恩说，哈里最近的言论可能构成安全风险。





“这可能是发生的事情，但大声说出来是不明智的，因为那样他就成为了一个靶子，相对于其他人更大的靶子。有可能给他自己和他的家人带来安全风险，这是他最不需要的。





“他还有很多其他事情要做。但他现在这么说了，为什么他会这么说，我不知道。但也许他只是被问了一个问题，他只是回答了这个问题。”。





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