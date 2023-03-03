【独家】FWO对墨尔本知名中餐厅正斗、China Bar进行调查

公平工作调查专员署（FWO）正在对墨尔本餐饮集团China Bar进行调查，包括该集团在墨尔本市中心的的正斗（Secret Kitchen）和China Bar餐厅业务。
FWO发言人在2月28日向SBS中文证实，机构在收到有关信息后开始调查，这些信息引发了对潜在的违反工作场所法律的担忧，包括对签证持有者工人工资支付不足的说法。其调查重点将是确定该公司是否遵守工作场所法律。由于调查仍在进行中，不予进一步评论。
该餐饮集团的一名不愿透露姓名的员工告诉SBS中文，本周一2月27日中午，FWO督察员抵达位于墨尔本唐人街的正斗，对正在营业的餐厅进行了调查，并随机访问了现场工作的员工。
该员工表示，餐厅和员工对于FWO的突访感到惊讶。
该员工表示，对于是否向督察员提供所有信息感到犹豫。这名员工认为，一旦餐厅发现员工向FWO提供了对餐厅不利的证据，自己的工作可能会受到威胁。
Source: SBS/Minyue Ding
当天中午，负责员工排班的餐厅经理也在店内工作。
FWO 发言人表示，目前，针对China Bar餐饮集团的调查仍在进行中，SBS中文将继续跟进调查。
SBS中文已联系China Bar餐饮集团置评，在截稿前尚未得到回复。
FWO提供的数据显示，2021至2022财年内，FWO在其匿名举报平台上收到的非英语报告中，有55%使用中文书写（38%为简体中文，17%为繁体中文），而18%的匿名报告涉及移民工作者。
临时签证持有者和移民群体在服务行业遭遇的工资问题已引发多次关注，FWO表示鼓励任何对自己的工资或工作权利有疑虑的工作者直接与FWO联系，包括通过发送在线查询。如果员工愿意，可使用16种语言和英语匿名报告他们的担忧。