【独家】FWO对墨尔本知名中餐厅正斗、China Bar进行调查

公平工作调查专员署（FWO）正在对墨尔本餐饮集团China Bar进行调查，包括该集团在墨尔本市中心的的正斗（Secret Kitchen）和China Bar餐厅业务。





FWO发言人在2月28日向SBS中文证实，机构在收到有关信息后开始调查，这些信息引发了对潜在的违反工作场所法律的担忧，包括对签证持有者工人工资支付不足的说法。其调查重点将是确定该公司是否遵守工作场所法律。由于调查仍在进行中，不予进一步评论。





该餐饮集团的一名不愿透露姓名的员工告诉SBS中文，本周一2月27日中午，FWO督察员抵达位于墨尔本唐人街的正斗，对正在营业的餐厅进行了调查，并随机访问了现场工作的员工。





该员工表示，餐厅和员工对于FWO的突访感到惊讶。



Source: SBS/Minyue Ding 该员工表示，对于是否向督察员提供所有信息感到犹豫。这名员工认为，一旦餐厅发现员工向FWO提供了对餐厅不利的证据，自己的工作可能会受到威胁。





当天中午，负责员工排班的餐厅经理也在店内工作。





FWO 发言人表示，目前，针对China Bar餐饮集团的调查仍在进行中，SBS中文将继续跟进调查。





SBS中文已联系China Bar餐饮集团置评，在截稿前尚未得到回复。





FWO提供的数据显示，2021至2022财年内，FWO在其匿名举报平台上收到的非英语报告中，有55%使用中文书写（38%为简体中文，17%为繁体中文），而18%的匿名报告涉及移民工作者。



