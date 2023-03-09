澳大利亚的流感病例正在飙升

Key Points 根据联邦卫生数据，澳大利亚的流感病例是一年前的100倍。

澳大利亚人被敦促尽快接种年度流感疫苗以避免严重疾病。

ATAGI发布的最新建议声明指出，最早将于本月提供疫苗。

流感病例激增，澳大利亚人被敦促在可能出现的早期季节高峰之前保护自己免受病毒感染。





根据联邦卫生部门的数据，澳大利亚1月和2月的流感病例是去年前两个月的100倍。





现在，特别是年轻的澳大利亚人被鼓励在流感疫苗上市时接种疫苗，这可能最早在本月进行。



流感 “一种特别的野兽”

与COVID-19不同，由于一些原因，流感对年轻人口的打击最大。





墨尔本儿科医生Daryl Cheng说，疫苗疲劳和父母的犹豫不决混合在一起，使幼儿处于更高的入院风险。





他形容流感为“一种非常特别的野兽”。



它影响到五岁以下的孩子，使他们住院，并对年幼的孩子产生明显不相称的影响。 - 墨尔本儿科医生 Daryl Cheng

墨尔本皇家儿童医院的一项调查发现，去年有一半的澳大利亚儿童可能已经接种了流感疫苗。



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调查显示，有二分之一的父母不知道流感和COVID-19疫苗一起接种是安全的，而43%的人认为流感疫苗并不那么重要，三分之一的人不知道流感会严重影响儿童。





Daryl Cheng表示：“有许多父母因为限制或其他优先事项而没有在婴儿出生后的第一年接种疫苗，因此人口免疫力没有建立起来。”



澳大利亚人何时可以接种流感疫苗？

ATAGI在本周早些时候向联邦政府发布了临床建议，指出澳大利亚人应该在流感高峰期开始之前接种疫苗，在澳大利亚的大部分地区，流感高峰期通常在6月至9月。





但是今年的流感季节有可能会提前到来。





声明中提到：“在2023年期间，流感的流行病学可能是不典型的，特别是在COVID-19的背景下。”





"如果一个人在2022年底或2023年初接种了2022年的流感疫苗，当2023年配方的流感疫苗上市时（可能从2023年3月开始），仍然建议他们接种2023年配方的流感疫苗。"



疫苗接种 Credit: NCA NEWSWIRE POOL 迪肯大学流行病学主席凯瑟琳·贝内特（Catherine Bennett）说，对于何时向公众推广疫苗，有一个 "相当固定的时间表"。





Bennett教授说：“你必须留出足够的时间来了解哪些变种会导致问题，并留出足够的时间来生产疫苗。”





但她称，澳大利亚人应该 "尽快利用疫苗"，以防止染上可避免的感染。





"它可能像去年一样，来的足够早，以至于你根本无法推迟接种流感疫苗。”





卫生和老年护理部发言人在给SBS新闻的一份声明中说，疫苗的推出将与往年保持一致，即在4月推出。





该发言人还说，疫苗的推出取决于 "专家对流感疫苗接种最佳时间的建议，以确保在流感高峰期之前获得最佳保护"。





Chemist Warehouse公司宣传其2023年的疫苗将在 "3月中旬 "之前供患者领取。





季节性疫苗是免费提供给最有可能出现流感并发症的人的。这包括孕妇、65岁及以上的人、原住民和托雷斯海峡岛民以及幼童。



为什么以前澳大利亚人感染流感的人数较少？

在过去三年中，该国记录的流感病例较少，因为采取了包括社会疏导在内的措施来防止COVID-19的传播。这也起到了帮助保护澳大利亚人免受流感影响的作用。





但是，随着世界从大流行中走出来，流感又重新出现了。





在2022年的头两个月，联邦卫生和老年护理部记录了79个病例。今年同期，它统计了8,453例。





更多的人际交往、国际旅行和疫苗摄入量减少的复合影响助长了这种激增。



澳大利亚的流感人数因从海外返回的旅客而增加。 Source: Getty / NurPhoto

为什么早些时候会有更多的流感病例？

澳大利亚的流感病例往往被从北半球返回这里的旅行者所推动。欧洲和美国在其冬季的几个月里出现了病例激增。





Daryl Cheng说："就持续时间、峰值和时间而言......一切都发生了变化。”





"有一个时间窗口，在那里接种这种疫苗是最合适的，这不是应该无限期推迟的事情。”



如果疫苗准备得不够早，流感季节提前开始，免疫力就会受到影响。 -墨尔本儿科医生 Daryl Cheng

谁的风险最大？

去年，56%的医院流感患者是16岁以下的儿童。





5至9岁的人最有可能住院，每10万人中有2154人入院，其次是5岁以下的儿童，占1859人。





由于流感影响了他们的免疫系统，使他们面临肺炎等继发性感染，许多年龄较小的病人最终需要使用呼吸机或输液管。





Daryl Cheng称，“在严重的情况下，可能需要心脏和肺部机器的支持，以使孩子们的身体得以恢复。不幸的是，有些人没有恢复，极少数人死亡。”





"接种疫苗很重要。它可以防止严重的疾病和一些传播，这也是父母需要注意的事情。"



