绿党将否决政府为煤炭公司提供经济补偿的计划

Key points 绿党计划阻止联邦政府为受价格上限影响的煤炭公司进行经济补偿的计划。

绿党领袖亚当·班特（Adam Bandt）称“煤炭企业应该补偿民众”。

他说政府计划的“临时”性令人担忧。

绿党计划阻止联邦政府为受价格上限影响的煤炭公司进行经济补偿的计划。





议会将于本周四就政府于上周五全国内阁会议后宣布的能源计划进行投票。





该计划将为燃气和煤炭设置价格上限，分别为每千兆焦耳12澳元和每吨125澳元，以减少日益增长的能源支出。





但绿党领导人亚当·班特（Adam Bandt）表示，该党将反对任何对受到这一举措影响的煤炭或燃气企业进行经济补偿的做法。



“煤炭企业应该补偿民众。看起来这个计划不会给老百姓的口袋里放更多钱以应对上涨的能源账单，也不会帮助人们减少使用又贵又污染的燃气。”他于周日在墨尔本对记者们表示。





“政府的措施将是临时性的，但燃气价格的上涨将会是永久性的。”





绿党将在参议院左右投票结果。该党正试图推动为家庭提供更多经济支持，包括直接补贴和对气改电的补助金。





班特说绿党尚未看到政府能源纾困计划的完整法案。





“人们需要的支持比政府承诺的更多。”班特说。





“如果没有一个帮助人们停止使用燃气的计划，那么高昂价格带来的痛苦将在工党的临时价格上限结束的那一刻重新开始，一年内我们就会再次回到现在的情况。”





绿党将于周二召开党内会议决定其正式立场。





政府的能源方案还包括联邦政府提供的用于减轻能源账单负担的15亿澳元资金。符合资格的家庭和小生意将能够从各州各领地政府领取补助。



能源价格让生意“挣扎”求生





联邦能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）说，燃气公司有保持低价的社会责任。





“每千兆焦耳收超过12澳元是荒谬的，这种观点完全没有道理。”鲍文于周日告诉天空新闻。





“这是来自澳大利亚土地下的澳大利亚燃气，澳大利亚人应该为它支付一个合理的价格，但人们不应该支付像是战争时期一样的价格，仅仅是为了让全国几个公司和仅存的几个行业能获得非常高的利润。”





尽管这些能源账单纾困措施在2023年第二季度才会开始实施，但鲍文说这些措施将会为家庭和商户提供急需的经济支持。



Energy Minister Chris Bowen said gas companies had a social responsibility to keep prices low for customers. “有很多商户和行业都对我们明确表示，在之前的燃气价格和电价条件下，他们明年将挣扎求生。”他说。





“试图保留那些利润（是燃气公司的工作），但这不是我们的工作。我们的工作是以国家利益出发采取行动，是保护全国的工厂和家庭。”





建模显示，在燃气和煤炭价格上限开始实施后，一般家庭将能节省230澳元。能源账单纾困措施全面实施后还将节省更多钱。





然而，反对党能源发言人泰德·奥布莱恩（Ted O'Brien）说这个计划是个灾难。





“这是个妖怪一样的计划，因为它不仅短期内会失败，还会给这个行业带来灾难性的长期后果，因为它杀死了供应。”他在周日告诉天空新闻。





“每个人都在说增加供给才是当下问题的答案，但政府就是不谈供给。他们不听能源专家的话，也不听独立机构和反对党的建议。”



