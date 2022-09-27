联邦政府将把首个被照顾孩子最高补贴率提至90%

联邦政府推出了其预期的儿童保育改革法案。





在过去8年中，儿童保育价格增长了41%，这项改革有望对拥有孩子的126万个家庭削减费用。





联邦政府将把对第一个被照顾的孩子的最高补贴率提高到90%。





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澳大利亚原住民事务部长琳达·伯尼称，这项改革也将有助于让更多的原住民儿童加入早期学习计划。





她说：“从2023年7月起，所有原住民和托雷斯海峡岛民的儿童将能获得每两周36小时的补贴性托儿服务。这相当于三到四天的学前教育。这些变化将使6,000多个家庭受益。"





另一方面，联邦反对党表示，政府在缓解澳大利亚家庭生活成本压力方面做得还不够。





反对党批评国库部长吉姆·查莫斯，声称他将在下个月提交一份 "面包与黄油预算"。面包与黄油预算代表没有极端开支的基本或普通预算。





自由党副领袖苏珊·蕾称，吉姆·查莫斯与澳大利亚家庭脱节。





她说："自从联邦政府当选以来，澳大利亚人平均每月要多付700澳元的抵押贷款，创纪录的通货膨胀迫使他们在超市支付更多的钱，绝望的家庭等待着70澳元的电费削减，这是他们在选举前重复了97次的承诺，但自那以后没有一次兑现，代理总理。当工党谈论面包和黄油的预算时，是因为所有澳大利亚人在这个圣诞节都能吃上吗？"





代理总理理查德·马勒斯回应称："我们确实理解，利率上升给澳大利亚家庭的预算带来了真正的压力。这就是为什么我们寻求提高最低工资，这就是为什么在本周我们将引入立法，这将减少药品的成本，使儿童保育更加实惠。这就是为什么上周我们看到了10多年来养老金的最大增长。"





与此同时，澳大利亚国民银行表示，在截至8月的一年中，澳大利亚人在网上零售方面花费了近550亿澳元。





这相当于零售贸易总额的14%。但随着限制的放宽，有迹象表明消费者正在慢慢恢复到新冠疫情前的消费模式。





该银行的网上零售销售指数在8月份连续第七个月下降，与去年同期相比下降了19%。





在零售总额有所增长之际，经济学家表示，在过去一年里，从对增长的贡献来看，突出的类别是百货公司、杂货店、酒类和外卖食品。











