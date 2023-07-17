原住民话语权入宪公投中的“赞成”和“反对”方发布官方文件

原住民话语权入宪公投中持有“赞成”的一方概述了它认为选民应该支持原住民话语权入宪的原因，援引在健康、教育和住房等领域的认可、尊重和实际进展。





“反对”的一方则阐述了反对原住民话语权入宪的理由，称它认为该机构成本高昂且过于官僚。





原住民事务影子部长杰辛塔·南皮金帕·普莱斯表示，她必须强迫工党发行倡导持有“反对”的小册子。





她说：“我们不得不强迫工党政府发行持有‘反对’的小册子，以确保澳大利亚人在参加这次公投之前充分了解情况。工党关于原住民话语权入宪的问题在于它是有风险的，它是未知的，而且它试图将分裂纳入我们的宪法。”





总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，反对派做出的关于反对原住民话语权入宪的决定肯定会对即将举行的公投产生影响，但联邦政府已准备好应对这一问题。





与此同时，在澳大利亚报纸上发布的最新的新闻民意调查对原住民话语权入宪的支持率下降至 41%，而表示投反对票的选民比例为48%。





阿尔巴尼斯表示，投赞成票的理由非常充分。





他说：“事实是，没有党派的支持，很难在公投中获胜，但这是彼得·达顿所持有的立场，他甚至在委员会程序已在他说他想要的议会建立之前就采取了这一立场。”







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