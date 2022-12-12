黑市母乳越来越流行 风险是什么？

要点 一些家长正在使用非正式的母乳银行，但专家们指出这有风险；

他们说，不能保证母乳经过正确的储存、筛选或处理；

研究人员呼吁，应该建立规范的 “母乳银行”。

黑市母乳的增长趋势可能使婴儿处于危险之中，这促使澳大利亚研究人员呼吁建立受监管的 “母乳银行”。





多年来，母乳的好处一直受到强调，澳大利亚各地有数量有限的母乳银行为早产儿或患病的婴儿提供母乳。





但是，并非所有的母乳都是安全的，通过互联网和社交媒体购买和分享母乳的黑市趋势日益严重，令婴儿处于危险之中。





如果母乳储存不当，就会有细菌污染和传染病的风险。蒙纳士大学的研究人员警告说，如果没有经过适当的筛选，毒品或非法药物也可能通过母乳传播。





毫无戒心的父母给他们的孩子喝黑市母乳，想为他们的孩子提供最好的照顾，实际上可能使孩子处于危险之中。





蒙纳士大学生物伦理学中心的朱利安·科普林（Julian Koplin）说，非正规来源的母乳没有任何保障。





科普林博士告诉澳联社：“所有这些风险都可以控制。”





“但是在正规母乳银行以外的地方采购，无法保证母乳得到了正确的储存、筛选和处理。”





目前使用非正规母乳银行的人包括单身父亲、男同性恋父母、有母乳供应问题的父母、通过代孕出生的婴儿的父母以及收养或寄养父母。





科普林博士说：“从这些渠道采购母乳的父母试图为他们的孩子做最好的事情。”





“但是，从这些非正规渠道采购母乳存在着父母可能没有意识到的风险, 必须要考虑到这些风险。”





科普林博士和他的同事表示，一个正式的、受监管的系统是最好的方案，第一步必须给母乳或人奶一个法定定义，这样就可以像献血一样对捐赠进行筛选和监管。





到目前为止，母乳尚未在法律上被定义为一种人体组织或食品，导致了“监管真空”。





科普林博士合著的一篇研究论文呼吁：“我们建议建立一个一致和统一的母乳库体系，以保护捐赠者和使用者的安全。”





“我们主张可以通过将母乳定义为一种人体组织，实施类似于目前用于献血的筛选和储存的方法。”





科普林博士警告说，目前对母乳缺乏定性是危险的。



