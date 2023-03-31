别中招 一文看清澳大利亚十大类型骗局

要点： 澳大利亚人每年因复杂的骗案遭受巨额损失；

诈骗者往往会冒充受信任的品牌和机构；

以下是避免上当受骗的方法。

澳大利亚人面临的形形色色骗案不断，被骗走的钱比以往任何时候都多。





根据澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）于2022年的调查指出，人们最易“中招”的骗局包括网络钓鱼、虚假账单和线上购物诈骗等。





下面一起来看看有哪些类型的骗局，以及如果想确保自己不上当需要注意哪些事项。



道路收费诈骗

骗徒会冒充像 Linkt的收费道路运营商，发送短信声称收件人有逾期或未付的费用。





就此，澳大利亚通讯及媒体管理局 （ACMA） 表示，大众在收到这些警告讯息、声称他们的收费公路账户有逾期帐单或资金不足时，应该加倍提防。





通讯及媒体管理局发言人指出：“这些诈骗讯息往往来自未知号码，或者在发件人显示的详细讯息中带有‘Linkt’一词，使其看起来更真实。”



Scam text messages like this warn recipients about unpaid toll fees. Source: SBS “这些网络钓鱼诈骗，试图诱骗大众点击其链接，该链接会指向一个看似真确、但其实是伪冒的网站，旨在窃取大家的个人或财务详细讯息。”





“如果您对收到的收费公路账单的消息存有疑问，或怀疑其真伪，请不要点击任何链接或相信短信的内容。”





通讯及媒体管理局表示，大众应改为登录其帐户或使用这些公司经过验证的应用程序，来检查他们最近的账单明细。



冒充优步诈骗

骗子还曾冒充优步（Uber）向一些澳人发送短讯，企图从他们身上骗取金钱，受害者往往毫无戒心。





澳大利亚竞争和消费者委员会的诈骗监察服务Scamwatch指出，这些短信可能声称您的帐户存在异常活动，或者您的付款不成功。





“它们都会包含一个恶意链接，指向伪冒网站。该网站将会窃取您的详细资料。”





Scamwatch也呼吁，大众如接收到此类短信，切勿马上点击链接，而应通过官方应用程序或检查本人的Uber帐户。



“嗨 妈妈!”骗局

Scamwatch 的指出，去年广泛肆虐的“嗨 妈妈!（Hi Mum!）短信骗局令不少人上当。





竞争和消费者委员会的数据显示，去年报告的这种诈骗事件超过1.1万起，人们损失超过720万澳元。





“嗨 妈妈！”骗局通过通常冒充子女们，来欺骗受害者向网络诈骗者汇款。





骗子往往通过 WhatsApp 通讯程序或短信，假装丢失手机或获得新号码，向朋友或家人发送信息。



骗子通常声称他们无法登入其网上银行系统，并要求受害人向他们汇款。





此等骗局有多个不同版本，但基本上都为利用人们希望帮助亲人的心情。





如果您收到这样的短信，Scamwatch 建议大家在汇款前，务必先致电涉事亲友，确认消息。



myGov 骗局

骗徒手法层出不穷，甚至连政府机构之名也被利用行骗。据 Scamwatch 的记录，1 月份冒充联邦政府网站 myGov 的骗案增加了 160%。





Scamwatch 提醒，大众应特别警惕这些自称来自 myGov 的电子邮件和短信，尤其当它们声称大家有资格获得退税或任何形式的返款。





Scamwatch 还再次提醒，不要通过点击电子邮件或短信中的链接去访问 myGov 网站。



冒充税务局诈骗

骗子又会利用社交媒体冒充政府机构，例如税务局（ATO）。





澳大利亚税务局在 1 月曾指出：“在脸书（Facebook）、推特（Twitter）、TikTok、Instagram 和其它平台上，我们看到冒充税务局、我们的员工和高级管理人员的虚假社交媒体账户有所增加。”





“这些虚假账户试图要求用户与澳大利亚税务局联络，直接向他们提供资料，以便他们协助查询。在这些虚假账户的背后，骗子正试图窃取您的个人信息，包括电话号码、电邮地址和银行账户号码等。”



税务局表示，验证帐户是否为官方的最佳方法是检查其获得的关注数量、帖文数量多少。同时， 请确保您收到的所有电子邮件地址域名都为“.gov.au”结尾。





“澳大利亚税务局的社交媒体已经运营了大约 10 年，如果您浏览的是一个新创建的帐户，或者只有几个帖文，那它肯定不是来自我们。”



租房诈骗

澳大利亚人正处于住房危机中，骗子也乘虚而入，利用住房行骗。





为确保您将租住的房子确有其房， Scamwatch 建议人们务必确保在支付任何款项之前，曾实地检查了住房。





它还建议大家可检查心仪的房屋相片，是否曾于不同的网站列出，因为骗子往往会“从真正的租屋网站窃取照片”。



冒充Telstra 和 Optus 诈骗

通讯及媒体管理局指出，澳大利亚人很多时还会被自称来自电信服务商的电子邮件所骗。





它表示，Telstra 的客户应该警惕他们收到的任何额外电子邮件。这些邮件往往要求客户填写一份“客户信息”表格，以避免服务中断或取消。





“如果您收到此等电邮，请不要下载或打开邮件中的附件或任何链接。”





通讯及媒体管理局强调：“如果你对来自 Telstra 的电邮真实性有任何疑问，请通过其公开的联络方式，或使用经验证的应用程序来联系该公司。”





此建议也适用于Optus 的客户。一些电邮要求客户出于“安全原因”，必须点击链接以更新或确认他们的详细信息。





通讯及媒体管理局表示，关于Optus 的其它电邮诈骗例子，还包括发送一些看似是付款提醒的内容，要求客户点击链接以支付未结账单或更新付款方式。





“所有这些诈骗信息的共同点，都是营造一种紧迫感——如果您不迅速采取行动，您的账户将被关闭或暂停、又或者服务将被中断。”





“这些骗局旨在窃取客户的个人和财务信息。Optus已 表示，公司绝不会通过电邮或短信要求任何人提供个人或敏感资料。”



求职骗局

在去年的最后几个月，竞争和消费者委员会发现与招聘诈骗相关的报告和损失“显著增加”。





这类诈骗通常涉及有人假装代表知名公司和线上购物平台招聘，或者冒充知名招聘机构。





Scamwatch 说，骗徒通常会要求人们先付款，以换取有一份保障的收入。





该委员会副主席里卡德 （Delia Rickard）提醒：“如果你正在寻找工作，而刚好有一份工作不需要付出太多努力就能获得丰厚的经济回报，那很可能就是一场骗局。”





“这可能包括不断点击网站或应用程序上的按钮来购买产品或提交评论。”



脸书交易平台骗局

有社交媒体用户指出，骗徒会使用 PayID 在脸书交易平台（Facebook Marketplace）上欺骗供应商。





Heritage Bank 在 1 月份向客户发出警告，列举该骗局的运作方式。





这些骗子会告诉卖家他们无法亲自见面交收，并托他们的亲戚或朋友作为代表。





该银行表示：骗子随后会向卖家发送伪冒的 PayID 电子邮件。”





“在这封假邮件上，骗子会指接收付款存在问题云云，又借口说因为该PayID并非企业账户等。”





“他们会顺势说，卖家必须首先将资金传入他们的帐户，以增加其 PayID 限额，这样他们才能向人们付款。他们又会承诺，交易完成后，他们定必同时向卖家退款和付款。”





“毫无戒心的卖家，往往因而受骗，向骗子汇款。”





相同的伎俩也被用于网上买卖平台 Gumtree。



减重药骗局

网上骗局也会利用大众对药物Ozempic 的需求。 Ozempic 是糖尿病治疗药物，也被不少人认为可用于减重。





澳大利亚药监局（TGA）曾严正指出，这些骗局旨在诱骗大众，于网上输入个人或付款详细信息，购买根本不存在的产品。





药监局表示正在调查声称销售含有索马鲁肽（semaglutide）产品的网站；这些网站以 Ozempic为名。据悉，客户往往没有收到产品，或者只收到一些替代药物。



事实上，澳大利亚境内早已禁止Ozempic 的广告宣传。药监局指出，大众只有在获得医生处方的情况下，才从药店购买此药物。





这些未经批准、并伪装成索马鲁肽的产品也会通过邮寄进口到澳大利亚，澳大利亚海关不时截获该等产品。





药监局发言人表示：“这些产品目前正在药监局实验室进行测试。”





Additional reporting by Jessica Bahr, Stephanie Corsetti, and Tom Canetti.





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