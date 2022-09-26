“这是你的事”：乌鲁鲁宣言领导人发布广告 呼吁澳大利亚人为公投投出“赞成票”

Highlights 一条新的视频广告鼓励澳大利亚人对议会中的原住民的声音投“赞成”票。

乌鲁鲁宣言的领导人表示，需要所有澳大利亚人一起努力才能通过公投。

发自肺腑的乌鲁鲁宣言的领导人希望通过一个新的宣传视频，能够拨动澳大利亚人的心弦，鼓励他们为原住民国会之声投下“赞成”票。





该广告是具有里程碑意义的教育活动“历史在召唤”（History is Calling）的一部分，叙述者是拥有皮詹加加拉（Pitjantjatjara）和尼云格（Nyungar）血统的特雷弗·贾米森（Trevor Jamieson），他向坐在他面前的孩子们讲述了一个着眼于未来的故事，讲述原住民如何在各地澳大利亚人的帮助下获得在国会的声音。





“这是关于这些人，原住民们，是如何获得声音的。”他说。



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“整个国家都在为此做一些事情。人们给他们的朋友和家人打电话，在街上谈论它，在工作中谈论它，在球场上谈论它，”贾米森说。





“每个人都在为它歌唱舞蹈......这就是我们如何改变这个国家的，让它变得更好。这就是我们是如何创造历史的。”





当孩子们问及这个故事是否真实时，他回答说：“它可以是真的。”



维拉久里族和斐济族女性、乌鲁鲁青年对话（Uluru Youth Dialogue）的联合主席布里奇特·卡马（Bridget Cama）表示，希望这项活动能够提高人们的认识，教育人们并鼓励人们进行对话。





“我们真的很自豪，因为这已经取得了成果，”她告诉SBS新闻。





“我们也真的想提醒澳大利亚人，在我们共同的历史上，他们将在这一时刻发挥非常非常重要的作用。”



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卡玛说，原住民之声的问题影响到所有澳大利亚人，需要所有澳大利亚人通过公投。





“如果你把这些美丽的土地称为你的家，那么这就是你的事。”她说。





“最重要的是，当人们在公投日去投票时，他们知道自己在为什么投票。[这是关于]教育社区去首先了解原住民之声是什么，而且它将对澳大利亚产生什么影响，以及我们面临的是什么问题。”





卡玛补充说，乌鲁鲁青年对话因为“澳大利亚人民对我们的支持而感到振奋”。



Alyawarre woman and Uluru Dialogue Co-Chair Pat Anderson AO, who features in the ad, has urged the Australian public to listen to the call to action and talk about Voice with family, friends and work colleagues. Source: SBS 广告中出现的阿利亚瓦女性和乌鲁鲁对话联合主席帕特·安德森（Pat Anderson AO）敦促澳大利亚公众与家人、朋友和工作伙伴谈论原住民之声。





“我们正处于国家建设的旅程中，但我们无法独自完成这一点。这次公投需要所有澳大利亚人支持它。”她在一份声明中说。





“沉默从未创造历史，而历史正在召唤。这将取决于所有澳大利亚人的回答。”



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该广告将在社交媒体平台和电视上播放，由卡米拉瑞族人乔丹·沃顿（Jordan Watton）执导，由阿伦特（Arrernte）和卡尔卡通加族人泰森·帕金斯（Tyson Perkins）摄影，以及由加米拉拉伊人詹姆斯·亨利（James Henry）作曲。





总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）7月在阿纳姆地（Garma Festival）的伽马节（Garma Festival）上发言时表示，向澳大利亚人抛出的公投问题可以简单概括为：你是否支持修改宪法，建立一个原住民和托雷斯海峡岛民之声？





“一个直截了当的提议。一个简单的原则。一个发自肺腑的问题，”他说。





总理尚未确定公投日期，但已承诺在工党的第一个政府任期内举行公投。



原住民之声将只就“直接影响”原住民的问题进行咨询

澳大利亚原住民部长琳达·伯尼周日表示，将原住民议会之声写入宪法将对原住民的生活产生切实的影响。





但是，由于一些人对双轨制表示担忧，她说原住民之声不会在联邦议会的每项立法中都被囊括。





这位瑞福利纳女性表示，原住民之声将解决两个关键问题：承认澳大利亚原住民是地球上延续时间最长的文化，以及改善原住民人民的生活。



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“这个国家不存在公平。无论政府过去做了什么，都没有填补这些空白，“她告诉天空新闻。





“这是一个国家建设的机会。”





伯尼说，政府只就“直接影响原住民生活”的问题进行咨询。





“像土地权、立法、原住民产权、文化用水分配、儿童保育这样的事情。”她说。



Indigenous Australians Minister Linda Burney says that enshrining a Voice to Parliament in the constitution would have a tangible impact on the lives of First Nations people. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 伯尼说，政府只就“直接影响原住民生活”的问题进行咨询。





“像土地权、立法、原住民产权、文化用水分配、儿童保育这样的事情。”她说。





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