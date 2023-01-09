被控谋杀逃亡印度的男子现在想带着“给澳大利亚人的信息”回到澳洲

要点 拉杰温德·辛格说他没有杀死 2018 年底在昆士兰海滩被发现死亡的一名妇女。

他去年年底在印度被捕，现在想返回澳大利亚向澳大利亚法庭“披露所有细节”。

当被问及为什么他在这名女性被谋杀后逃离澳大利亚时，辛格先生说他会“稍后做出解释”。

四年前被控在昆士兰海滩谋杀 24 岁的托雅·科丁利（Toyah Cordingley） 的男子告诉印度法庭，他希望尽快返回澳大利亚接受审判。





现年38 岁的拉杰温德·辛格 (Rajwinder Singh) 在提交给德里一名地方法官的“意愿声明”中发誓，他希望正式放弃质疑引渡的权利。





辛格先生的决定避免了一场可能会在案件堆积如山的印度法院系统中拖延多年的法律纠纷。





辛格先生是一名印度裔澳大利亚公民，他在被警方护送到法庭时告诉澳联社，他有一条“给澳大利亚人的信息”。





“我想回去。是（印度）司法系统一直在拖延时间，”由父母陪同出庭的辛格先生说。





“我没有杀死那个女子，”他说，并补充说他想向澳大利亚法庭“透露所有细节”。





当被问及为什么他在科丁利女士被谋杀后逃离澳大利亚时，辛格先生告诉澳联社：“我（稍后）会解释一切。“





他神秘地补充道：“有两名凶手和两名受害者。”



Toya Cordingley, a pharmacy worker and animal shelter volunteer, was found dead on Wangetti Beach, north of Cairns, after taking her dog for a walk on 21 October, 2018. Source: Supplied / Queensland Police 被澳大利亚警方称为谋杀事件主要嫌疑人的辛格先生表示，他稍后同样也会对这种断言做出解释。





他于 11 月被德里警方逮捕。





在警察发现科丁利女士的尸体半埋在沙丘中数小时后，辛格先生便登上了飞往印度的航班，当局已经搜寻了他四年的时间。





检察官阿杰·迪保尔（Ajay Digpaul）告诉法庭，科丁利女士被杀是“令人发指的罪行”，他说辛格先生放弃引渡的决定“是最好的结果”。





辛格先生的律师们最初曾表示，他们的当事人会反对引渡。





除非被告同意被引渡，否则印度的引渡程序可能会相当漫长。





印度有数以百万计的未决案件陷入僵局，这使得司法进展极其缓慢。





迪保尔先生告诉澳联社，他无法给出辛格先生何时被送回澳大利亚的“确切时间表”，因为“事情必须按照其自身的速度发展”。





但他说引渡程序应该“开始执行”了。





“由于他没有驳斥引渡的请求，此案基本已经结案，”迪保尔先生说。



Rajwinder Singh (right) and his father Amar Singh (left) walking to a court hearing in New Delhi on Saturday, 7 January, 2023. Rajwinder Singh waived his right to contest extradition at the hearing and said he wanted to return to Australia as soon as possible to face trial. Source: AAP / Penelope MacRae 地方法官现在将考虑辛格先生要求返回澳大利亚的请求，并在 1 月 10 日做出决定。





印度政府已经暂时同意澳大利亚要求引渡辛格先生的呼吁，但该请求需要得到法院的批准。





辛格先生放弃了对引渡提出异议的权利，这意味着法院在为他返回澳大利亚开绿灯放行之前，不再需要听取澳大利亚调查人员汇编的案件证据。





科丁利女士是一名药房工作人员和动物收容所志愿者，她于 2018 年 10 月 21 日出门遛狗后被发现死于凯恩斯北部的万盖帝海滩（Wangetti Beach）。





澳大利亚警方称她遭受了“明显的暴力伤害”。





警方也发现她的狗在附近被绑了起来。





辛格先生是一名护士，住在因尼斯费尔（Innisfail），他在澳大利亚有妻子和三个孩子。





自被捕以来，他一直被关押在南亚最大的监狱——德里的提哈尔监狱。





辛格先生不愿透露姓名的堂兄告诉澳联社，被告“对澳大利亚的法院和司法系统有信心”。





当被问及他是否相信儿子是无辜的时，辛格先生的父亲阿玛·辛格（Amar Singh）对澳联社说：“法庭会做出判决。”





辛格先生在澳大利亚时胡子刮得干干净净，据称他在印度乔装打扮自己，留起了长长的、蓬乱的胡须，并戴上了头巾。





据称，他通过不断转移藏身之处来逃避逮捕。





就在昆士兰州政府去年 11 月发布了悬赏 100 万澳元将其捉拿归案的信息几周后，他就被逮捕了。



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