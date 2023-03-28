美国田纳西州首府城市发生校园枪击案 3名9岁儿童被杀

周一，一名全副武装的28岁嫌疑人在美国田纳西州首府城市的一所私立基督教学校射杀了三名儿童和三名成年工作人员。嫌疑人曾在该校就读。





警察局长约翰·德雷克（John Drake）告诉记者，嫌疑人动机尚不清楚，但嫌疑人绘制了学校的详细地图，包括建筑物的入口，并留下了一份“宣言”和其他文字，调查人员正在研究。





该学校的学生大多是小学年龄的儿童。



德雷克确认该名嫌疑人名叫奥黛丽·伊丽莎白·黑尔（Audrey Elizabeth Hale），28岁，是纳什维尔地区的居民，使用女性人称代词（pronouns）。





在回答记者的问题时，该名警方负责人表示：“她确实被认定为变性人。”但是，嫌疑人自我定义为男性还是女性，这一点没有说清楚。



警方的迅速反应

警方发言人唐·亚伦（Don Aaron）告诉记者，纳什维尔市警察局在上午10点13分开始接到学校有枪手的报告。随后抵达现场的警察报告说听到了来自二楼的枪声。





一组五人的警方小组中，两名警官在大厅区域射杀了袭击者，她在上午10点27分之前被宣布死亡。





亚伦表示：“警察局的反应是迅速的。”



枪击事件后，圣约学校的学生在与父母团聚的地方手拉手。Mark Zaleski/USA Today Network via REUTERS 德雷克说，这名28岁的嫌疑人以前曾是该校的学生，通过其中一扇门一边开枪一边进入了学校。





医院发言人约翰·豪斯（John Howser）在一份声明中说，三名学生在抵达范德比尔特（Vanderbilt）的小门罗·卡里尔儿童医院（Monroe Carell Jr. Children's Hospital）后被宣布死亡，他们身上有枪伤。警方确认，还有三名成年工作人员被枪手杀害。





受害者后来被确认为伊夫林·迪克豪斯（Evelyn Dieckhaus）、哈莉·斯克鲁格（Hallie Scruggs）和威廉·金尼（William Kinney），他们都是9岁儿童。





还有61岁的学校保管员迈克·希尔（Mike Hill）、61岁的代课教师辛西娅·皮克（Cynthia Peak）和60岁的凯瑟琳·库恩斯（Katherine Koonce）。





美国总统拜登（Joe Biden）在华盛顿对最新的校园枪击事件作出反应，再次敦促美国国会通过更严厉的枪支改革立法。





拜登说：“这很病态。”他在白宫的一次活动中谈到这个问题，并再次敦促国会通过对攻击性武器的禁令。“我们必须做更多工作来阻止枪支暴力。它正在撕裂我们的社区，撕裂这个国家的灵魂。”





在学校发生大规模枪击事件后，圣约学校的学生从巴士上下来，到伍德蒙特浸信会教堂的团聚地点与他们的父母会面。 Mark Zaleski/The Tennessean via AP Credit: Mark Zaleski/AP 田纳西州共和党参议员玛莎·布莱克本（Marsha Blackburn）在推特上说，她的办公室随时准备协助受枪击事件影响的人。





2021年，田纳西州取消了携带隐蔽手枪的许可证要求。现在在田纳西，只要合法地购买枪支武器，任何21岁以上的人都可以在没有许可证的情况下公开或隐蔽地携带枪支。





但是，被判定犯有涉及暴力或毒品的重罪的人，持有枪支是非法的。





受袭学校的学生父母被告知到附近的伍德蒙特浸信会教堂（Woodmont Baptist Church）集合，与孩子们团聚。家长们带着孩子陆续走出了大楼。





圣约学校成立于2001年，根据学校的网站，学校约有200名学生。据WTVF电视台报道，该学校为学前班至六年级学生提供服务，并在2022年举行了一次主动射击训练项目。





纳什维尔市长约翰·库珀（John Cooper）对受害者表示同情，并在社交媒体上写道，该市已经“加入了冗长且可怕的已经历校园枪击事件的社区名单”。





根据研究人员大卫·里德曼（David Riedman）创建的K-12学校枪击案数据库，2023年迄今为止，美国已经发生了89起学校枪击案——定义为任何在学校拥有资产上开枪的事件。





去年发生了303起此类事件，是该数据库中最高的一年，该数据库可以追溯到1970年。





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