【六四34周年】澳洲多个城市接棒悼念“六四”及“反送中”

本周日是“六四”运动第34周年，包括悉尼、墨尔本、布里斯班和珀斯在内的澳洲多个城市在当天举行集会，以纪念1989年北京天安门广场大屠杀的遇难者。





和过去一样，澳大利亚驻香港总领事馆于6月4日（周日）在Facebook上发帖，称“与世界各地一起缅怀1989年6月4日发生的事件”，并表示 “坚定承诺” 将继续捍卫人权——包括结社自由、言论自由、宗教或信仰自由以及政治参与自由。





自2020年《国家安全法》实施以来，香港已被禁止公开哀悼“六四”。



澳洲驻香港领事馆在6月4日当天发文，悼念“天安门事件”34周年。 Credit: Australian Consulate-General Hong Kong and Macau

悉尼

和往年一样，悉尼的“六四”烛光纪念活动昨晚在中国总领事馆外举行。现场数百人参与，有警方守卫。





除了纪念 “六四” 事件的横幅外，参与者还手持要求释放被关押在香港的社运人士的标语，有横幅上写着“光复香港，时代革命” 等字眼。





前香港议员许智峰首次现身悉尼“六四”纪念活动现场，他告诉SBS中文，希望此举能引起更多香港人对“六四”事件的关注。



过去两年，（我）在阿德莱德举办纪念活动，凝聚一群当地的香港人...而悉尼是澳洲最大华人社区（城市），我反而没有做（来）。 许智峰

“（我）希望亲自来（悉尼）会引起关注，可以号召更多香港人，”他说。



前香港议员许智峰表示，首次现身悉尼“六四”纪念活动是希望吸引更多香港人参与。 Credit: SBS中文 本次纪念活动的组织者林松博士、及悉尼科技大学冯崇义教授均告诉SBS中文，今年来参与悼念的香港人数上升，来自中国大陆的年轻面孔也有所增加。





香港移民Chris和Rachel带着他们年幼的子女前来悼念，他们表示，希望借此让子女知道历史真相。





Rachel告诉SBS中文，自己对香港目前完全不可发声的情况非常感触，而悉尼的集会则给了她为真相站出来的机会。



周日（6月4日），数百人参与了悉尼“六四”事件及香港“反送中”的纪念活动现场。 Credit: SBS中文

墨尔本

同一天下午两点，墨尔本市中心的维州国立图书馆外也展出了大量的“六四”事件照片。





悼念活动的主办方，中国民主运动墨尔本联盟副会长胡中南告诉SBS中文，悼念“六四”是一场传统活动，自己每一年都发自内心的参与。该组织的大多数成员都经历过“六四”运动。





胡中南介绍说，这些展出的照片都非常真实地交代了运动发声的细节。他希望这些照片能引发观众的好奇心，使他们有兴趣对此了解更多。



中国民运墨尔本联盟副会长胡中南表示展示出的照片都非常真实地展现了“六四”运动发生的细节。 Credit: Tracy Lo 现身墨尔本纪念活动的留学生Eddie在澳洲生活多年，他表示自己“有责任”走出来，向争取民主的人表示支持。





他说，“六四”纪念活动不仅是为了记住这一历史事件，也是为了记住中国政府的“残暴”行为。



國際留學生 Eddie Credit: Tracy Lo 除了摄影展外，近百位民众晚上手持LED烛光参加了墨尔本大使馆外集会。电子蜡烛则象征着他们的悼念之心不会被风轻易熄灭。





来澳六年的黄女士告诉SBS中文，“我以前在香港也参加过维多利亚公园‘六四’纪念活动，但现在已经没有了。因此来到澳洲后想参与并支持这个活动”。





提及“国安法”对香港的影响，她表示在香港时要谨言慎行，无论是在家里、或者打电话都要很小心。而在澳洲则可以畅所欲言，任何人都有言论自由。



周日，数百人集聚墨尔本大使馆外纪念“六四”活动， Credit: Jamie

珀斯

与此同时，珀斯的 “六四”纪念活动于周六晚上（6月3日）在Forrest Place举行。除了坦克车模型和“六四”运动的照片外，活动还包括演讲和献唱。





“每一年我们的晚会都会有不同的焦点，今年我们展示了一些历史性的照片，也为我们这次活动挑选了特别的歌曲，”活动组织者吕睿超告诉SBS中文。





演唱歌曲包括《血染的风采》、《没有烟抽的日子》以及《愿荣光照香港》，大约有50人出席现场，包括老人和孩子。



珀斯“六四”纪念活动的参与者（从左至右：Franco、Tom Lee及赵先生）。 Source: SBS 来自香港的Franco告诉SBS中文，在维园的纪念活动被禁之前，自己每年都会参与，“现在我在澳洲，有机会继续参与这件事，我很感动”。





现年85岁的Tom Lee身着 “64” 的黄色雨衣现身活动现场，他表示对人们因顾虑而不敢参与集会感到失望，“人们可能会害怕，（因为）他们和香港还有联系，会害怕家属亲人（受牵连），所以我感到有点失望”。





1997年移民澳洲的赵先生是首次参与珀斯的纪念活动，他表示，希望通过国际压力关注中国人权话题，“每年都觉得为何我们还在等？为何还未可以追究到责任？”



布里斯班

“六四”悼念活动也于周如在昆州的布里斯班市中心及昆士兰大学内开展。





其中，昆士兰大学的纪念活动约有30人出席，参与者来自香港、中国大陆、台湾和西藏。





组织者也在草地上的“六四”纪念碑旁铺上乌克兰国旗，呼吁停止战争。



UQ 六四集會 Credit: Vivian Cheng 第三年出席悼念晚会的台湾青年 Chao Chi 表示：“在我十六七岁的时候就已经关注台湾和中国的政治局势...我们不想像新疆、香港、西藏（的事情发生在我们身上）。”





“我想要保留我们的民族，”他说。





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