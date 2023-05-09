维州政府赔偿大流行封锁下公屋大楼居民500万澳元

维州政府已提出，向2020那年大流行封锁期间被迫封于家中的公屋大楼的居民提供500万澳元的赔偿金。





由位于弗莱明顿（Flemington）和北墨尔本（North Melbourne）的九座公屋的3000多名居民向州政府提起了集体诉讼，他们在2020年7月墨尔本的第二次封锁中被迫被关在家中。





在澳洲健康部（Department of Health）的网站上公布的法律文件显示，符合资格的居民可以选择获得按比例获取赔偿金，或拒绝接受赔偿金并提出自己的赔偿数额，或完全反对这一赔偿金。最终的赔偿金额将有最高法院裁定。



位于墨尔本Alfred Street的公屋，曾在2020年被强制封锁。 Source: AAP 集体诉讼中表示，政府错误地将塔楼居民在家拘禁了14天，并在他们试图离开塔楼时进行威胁，甚至会受到人身伤害。政府否认了这些指控。





主要原告哈桑（Idris Hassan）和华沙姆（Hawa Warsame）于2021年3月开始，就9座公屋塔楼居民被硬性封锁对维州政府提起集体诉讼。





原告代表律师克莱门斯（Benedict Clemens）表示：“在法院于7月24日批准和解的前提下，考虑到原告和其他居民以及访问者在封锁期间所承受的困难，这是一个非常积极的结果。”





克莱门斯说，原告要求对非法监禁和殴打进行赔偿，并对州政府的辩护提出异议，即警察拘禁和包围塔楼数天是合法的。





“这些居民来自非常脆弱的较低的社会经济群体。很多人表示他们当时迟迟得不到食物和基本药物，许多人都经历了床上，包括一些难民被迫重新想起他们曾在海外遭受的创伤。”





2020年12月发布的维州监察专员（Victorian Ombudsman）的审查报告发现，州政府在封锁公屋时为烦了人权法。





但同时，一项调查称临时封锁时有道理的，9座公屋中的8座5天内就被解封。





但是监察员格拉斯（Deborah Glass）表示，强制封锁并非机遇直接的公共卫生建议。





“仓促的封锁不符合居民的人权，包括他们在被剥夺自由时也应得到人道的待遇，”她说。





格拉斯呼吁为州政府就“其封锁的及时性造成的伤害和痛苦”向这些公屋居民道歉。





到目前为止，政府拒绝了道歉，在拟议的解决方案中也未提到道歉问题。





参与集体诉讼的居民之一贝里赫（Barry Berih）表示，她目前正在探索法律依据来决定是否接受和解提议。





贝里赫表示他一直主张道歉，这本应该是和解协议的一部分。





“我只想要一个道歉，没有比这更重要的了，”他说，“这是非常令人失望的。”





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