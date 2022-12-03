澳国库部长：支持对俄出口石油实施价格上限

澳国库部长查默斯（Jim Chalmers）表示，澳大利亚支持西方盟友对俄罗斯原油实施限制的举措，并称这将降低生活成本压力。





从12月5日起，俄罗斯原油价格上限被设定为每桶60美元，折合88澳元。





这一价格上限是在澳大利亚、七国集团和欧盟做出决定之后实施的。





该举措可能会剥夺俄罗斯数十亿欧元的战争资金。





查默斯表示，澳大利亚将继续与盟国合作，追究普京入侵乌克兰的责任。





欧盟委员会主席冯德莱恩表示此举旨在稳定全球能源价格。





“因此，这一价格上限将直接惠及新兴和发展中经济体。而且它会随着时间的推移进行调整，以便我们能够对市场发展做出反应。我们与我们的合作伙伴一起，团结一致地坚决反对俄罗斯的残暴战争”。





俄罗斯已经站出来谴责欧盟国家周六对其石油设置价格上限。





克里姆林宫在给俄罗斯卫星通讯社的一份声明中说，俄罗斯“不会接受”七国集团及其盟国规定的60美元的价格上限。





俄罗斯外交官乌里扬诺夫说，欧洲将不得不在没有石油的情况下生活，他说俄罗斯已经明确表示不会向那些强加 "反市场价格上限 "的国家供应石油。





俄罗斯补充说，它将继续寻找替代买家。





与此同时，乌克兰总统泽连斯基表示，对俄罗斯石油施加60美元的价格上限并不够。





“现在世界上关于价格上限的讨论，也就是关于限制俄罗斯石油出口价格的讨论，已经结束，不幸的是，没有做出严肃的决定。因为你不会把为俄罗斯价格设定这样的上限称为严肃的决定，这对一个恐怖主义国家的预算来说是相当舒适的，





“俄罗斯故意破坏能源市场的稳定，已经给世界各国造成了巨大的损失。而世界也不敢（触发）其真正的能源裁军。这是个软弱的立场”。





泽连斯基表示，这意味着俄罗斯的预算仍将收到折合 1400亿美元的预算，这将为战争和其他恐怖政权和组织提供资金。





他说，按照波兰和波罗的海国家的建议，将价格上限定为30美元左右是合适的。





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