澳大利亚东部林火肆虐：已造成两人死亡 数十处房屋被毁

昆州东南部发生两处大规模林火，居民被告知要撤离。与此同时，该州仍有数十处火源在持续燃烧。自上周以来，昆州至少有45处房屋被毁，两人死亡。





澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）周二到访昆州时说大火是“毁灭性的”。他表示，联邦政府将提供额外支持，以应对因大火造成的破坏而提出的至少4.2万份援助申请。



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在靠近火灾重灾区之一的本达伯格（Bundaberg）镇，阿尔巴尼斯说：“人们失去家园的情景令人心碎。这是一个艰难的时期，这将是一个艰难的夏天。”





阿尔巴尼斯补充道，来自临近的维州和新西兰的消防员正在赶往救援。



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在林火季节提前到来之际，澳大利亚经历了有记录以来最干旱的9月，气象局预测未来几个月天气炎热，降雨量将低于平均水平。





在昆州邻近的新州，超过7500公顷的大火失控。





消防队员说，在悉尼西北约200公里的Ulan附近，一场大火威胁到一个储存爆炸物的设施，并警告附近人员离开。





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