普京提出在东正教圣诞节期间停火36小时 遭乌克兰拒绝

克里姆林宫此前表示，总统普京应俄罗斯东正教会领袖基里尔（Patriarch Kirill） 的呼吁，已下令俄军于周五（1 月 6 日） 中午后停火。此次休战是为了庆祝东正教的圣诞节。





普京在停火令中宣称：“考虑到基里尔主教长的呼吁，我已指令国防部长于1月6日中午12时至1月7日深夜12时，于整个交战前线全面停火。”





普京说：“鉴于交战地区居有大量信奉东正教的俄乌民众聚居，我们促请乌克兰方面相应停火，并允许居民在平安夜和圣诞节期间参加礼仪。”



然而，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskiy） 周四（5 日） 指出，俄罗斯的休战提案只为缓兵之计，目的是为了阻止乌军在东部顿巴斯地区的进攻，并乘机调动投入更多兵员和装备。





泽连斯基于其晚间讲话中，特别以俄语指出：“俄方谋求利用圣诞节作为借口，欲借此阻止我军于顿巴斯地区的推进，同时调动更多装备、弹药和士兵，部署于我军阵地附近。”





“这会给俄方带来什么？只会令他们的战损和伤员再度增加。”





泽连斯基说，战争“要么在俄军偃旗息鼓时结束，要么就在我军将他们打得弃甲丢盔时才会完结。”





乌克兰此前曾严词回绝俄罗斯要求停火的任何可能性，认为这是克里姆林宫试图为其军队争取喘息机会的手段。乌克兰正奋力收复自去年2月起遭俄罗斯入侵的领土。



俄罗斯东正教使用古老的儒略历，在每年1月7日庆祝圣诞节。事实上，一些乌克兰的基督徒也会在这一天庆祝节日。





土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan） 此前分别与普京及泽连斯基通话，希望就俄乌局势斡旋。然而，俄罗斯和乌克兰已于周四分别表明，双方不会于短期内进行和谈，变相拒绝了埃尔多安的调解。





克里姆林宫表示，普京向埃尔多安指出，俄罗斯愿意进行会谈 —— 但前提是乌克兰必须“接受新的领土现实”，即承认被俄罗斯吞并原乌克兰领土。



Putin Holds State Council Meeting Credit: Contributor/Getty Images 乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak） 斥此等要求“完全不能接受”。





在普京悍然入侵接壤的的乌克兰、并占领大片土地十个月后，俄乌双方都以强硬的外交姿态进入新的一年。





而乌克兰自去年下半年接连取得重大胜利后，越来越有信心能将更多俄军驱逐出其领土。





土耳其总统府表示，埃尔多安周四告诉普京，双方冲突须以停火作结；他也同时向泽连斯基表明，土耳其已准备好充当调停人，协助俄乌达成最终停战协定。





埃尔多安过去曾成功在两国间斡旋，特别是促成了一项解除乌克兰港口封锁的提案，以确保粮食运送，该项议案也获得联合国支持。事实上，埃尔多安曾多次于一天内与普京和泽连斯基通话，最近一次为12月。



