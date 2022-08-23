俄乌战争爆发六个月 乌克兰纪念独立日

乌克兰将于今天纪念1991年脱离苏联统治的独立纪念日，同时也是俄罗斯军队自2月份入侵以来，已满6个月的纪念日。





基辅方面表示，由于俄罗斯有针对性攻击的威胁增加，不会以大型公共活动来纪念这一刻。





自六个月前，冲突开始以来，估计有9000名乌克兰士兵、7万多名俄罗斯军人和5000多名平民被杀，还有成千上万的人流离失所。





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俄罗斯现在控制了乌克兰东部和南部的大部分地区，但莫斯科大大低估了乌克兰对入侵的抵抗。





乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席了在基辅举行的升旗仪式。在仪式上，他誓言，乌克兰旗帜将在包括克里米亚在内的所有乌克兰临时被占领土上飘扬。





“乌克兰的蓝黄旗帜将再次飘扬在它理应飘扬的地方。在乌克兰所有暂时被占领的城市和村庄，将永远飘扬在梅利托波尔的胜利广场上——在那里不能有战败者的旗帜。那里将是蓝色和黄色，乌克兰国旗将在赫尔松的自由广场上。不能有那些不知道自由为何的人的旗帜。那里将是蓝色和黄色。”





澳大利亚乌克兰联合会（Australian Federation of Ukrainian Organisations）发表声明，纪念独立日和战争6个月纪念日。





“战争进行了180天，俄罗斯没有能摧毁乌克兰。俄罗斯没能摧毁乌克兰人的精神。俄罗斯没有通过任何现代的、体面的国家的考验，而是成为一个被排斥的国家，实施恐怖主义和种族灭绝行为。本周，乌克兰和包括澳大利亚在内的世界各地的乌克兰人 将怀着强烈的感情庆祝乌克兰独立日。”





与此同时，世界核监督机构负责人表示，他希望独立调查人员在几天之内进入乌克兰扎波罗热核电站。





尽管乌克兰工人仍然负责运营，但该欧洲最大核电站目前处于俄罗斯的控制之下。





人们越来越担心，该设施内部和周围的冲突会导致核灾难。本周，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）同意，允许独立专家对核电站进行检查。





国际原子能机构负责人格罗西（Rafael Grossi）说，现在一旦决定了检查的条件，就会立即付诸行动。





“当然，所谓核电站的所有者，乌克兰和控制该设施及其周围领土的俄罗斯 必须达成某种协议，以指导这项任务进行。我可以告诉你的是，我们意图在几天、而不是在几周之内，到达那里。”





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